Кому предназначался таинственный радиоактивный груз фрегата «Лафайет»?

В конце марта в порт Одесса, Украина, прибыл французский ракетный фрегат «Лафайет».

Ничего странного в этом нет. Если бы не одно обстоятельство…

Перед этим «Лафайет» заходил в Болгарию.

Первым об этом в своем Twitter сообщил посол Франции в Болгарии Эрик Лебедель.

«Скоро будет в Варне! Добро пожаловать в Болгарию!»

Но и в этом нет ничего странного, если бы не одно но..

На болгарском форуме на следующий день появилось интересное сообщение, которое болгары начали активно обсуждать.

Сообщение было опубликовано работником морского порта Варна. Он рассказал таинственную и детективную историю касающуюся фрегата «Лафайет».

С его слов, ночью в порту началась необычная скрытая активность. Место швартовки фрегата было оцеплено какими-то вооруженными людьми. Вместе с ними в оцепление встали вооруженные матросы с фрегата.

С прилегающей территории выгнали всех портовых грузчиков. Около двух часов ночи на пирс приехали два странных грузовика с необычными контейнерами и встали на разгрузку около фрегата.

Сопровождали их три машины набитые вооруженными охранниками. Потом начались вообще странные вещи.

Пирс опустел, водители грузовиков поднялись на фрегат. Минут через 15 с фрегата спустилась необычная группа из 10 человек. Все они были одеты в костюмы повышенной радиационной защиты. Разбившись на две группы они начали перегружать груз с необычных грузовиков на фрегат. В каждом грузовике оказалось по одному небольшому контейнеру.

Как писал работник порта, все это напоминало кадры из крутого боевика.

Через час перегрузка закончилась, грузовики и вооруженные охранники уехали и ничто не говорило о том, что здесь произошло что-то таинственное и непонятное.

У своего знакомого из администрации порта он с утра выяснил, что таинственный груз был доставлен американской компанией «Purple Shovel». Разгрузкой машин и погрузкой груза на фрегат занималась сама команда фрегата.Что это за груз, не известно. И вообще ему сказали, что бы он забыл все, что видел.

Один из участников форума, тоже работник порта, в разговоре под этим сообщением подтвердил данный факт.

Болгары на форуме строили массу предположений и версий, что это может быть за груз. Высказывались предположения, что это могут быть и ядерные заряды, и мини-нюки (мини-ядерные взрывные устройства), и обогащенный уран, и новое оружие.

Интересная деталь, через день после публикации, это сообщение на форуме исчезло.

Нас заинтересовала эта детективная история. Мы не имеем подтверждения этим фактам, но решили поитересоваться, что это за американская компания «Purple Shovel» о которой упоминалось в сообщении.

Если такой компании вообще не существует в природе, то и сам описанный случай можно считать чей-то шуткой.

Но оказалось, что такая компания существует, и это очень интересная компания с богатой темной биографией, которая работает на ЦРУ и выполняет задания американских военных.

Эта компания уже засветилась в Болгарии:

Так в октябре 2015 года в результате взрыва гранаты во время зарядки гранатомета РПГ-7 погиб американский подрядчик, 41-летний ветеран флота Фрэнсис Норвилло.

Еще два гражданина США и двое граждан Болгарии были ранены. Американцы работали на американскую компанию «Purple Shovel», которая изначально выполняла задание американских военных — обучение и оснащение бойцов сирийской оппозиции, как кратко пояснили в посольстве США.

Центральный офис компании «Purple Shovel» расположен в штате Вирджиния.

Согласно сведениям банка данных правительства США Командование специальных операций (SOCOM), которое отвечало за поддержку сирийских боевиков в ходе военной операции американской армии, в декабре 2014 года поручило компании «Purple Shovel» выполнение заказа на поставку оружия на сумму более 26,7 миллионов долларов для иностранных боевиков в Сирии. Согласно базе данных вооружение было куплено в Болгарии.

Итак, такая компания реально существует и у ней очень богатая история. Она вполне могла бы принять участие в этой таинственной истории.

Мы не делаем никаких выводов и оставляем это делать читателям. Выдумана ли эта история или нет, мы не знаем.

Если бы фрегат сразу после Болгарии не пошел в Одессу, нас бы эта история так и не заинтересовала.

Источник:http://www.kramola.info/vesti/novosti/komu-prednaznachalsya-tainstvennyy…