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Календарь и памятная книжка на 1917-й год

09:24. 5 апреля 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:


На сайте "Исторические материалы" выложили календарь на 1917-й год для Владимирской губерниии, изданный уже после Февральской революции.


Сам календарь весьма далек от тогдашней политики и скорее стремиться показать, что в стране продолжается нормальная жизнь, давая общую информацию по некоторым аспектам жизнедеятельности государства и Владимирской губернии.
В этом плане Сталинский календарь 1941 года был наоборот, перегружен различной полит.информацией – начиная от рассказов про членов Политбюро и заканчивая статьей генерала Карбышева про укрепления линии Мажино.
В данном случае все несколько проще, но так же весьма интересно, так как в календаре описываются различные бытовые мелочи связанные с пользованием железными дорогами, телеграфом и телефоном в 1917 году.





















Почти половину календаря занимают рекламные объявления несущие в себе колорит стремительно уходившей эпохи.

























http://istmat.info/files/uploads/54221/vladimirskiy_kalendar_i_pamyatnaya_knizhka_na_1917_god.pdf – полностью ознакомиться или скачать календарь на 1917-й год

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1917, история, календари, российская империя, февральская революция
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