Календарь и памятная книжка на 1917-й год
09:24. 5 апреля 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На сайте "Исторические материалы" выложили календарь на 1917-й год для Владимирской губерниии, изданный уже после Февральской революции.
Сам календарь весьма далек от тогдашней политики и скорее стремиться показать, что в стране продолжается нормальная жизнь, давая общую информацию по некоторым аспектам жизнедеятельности государства и Владимирской губернии.
В этом плане Сталинский календарь 1941 года был наоборот, перегружен различной полит.информацией – начиная от рассказов про членов Политбюро и заканчивая статьей генерала Карбышева про укрепления линии Мажино.
В данном случае все несколько проще, но так же весьма интересно, так как в календаре описываются различные бытовые мелочи связанные с пользованием железными дорогами, телеграфом и телефоном в 1917 году.
Почти половину календаря занимают рекламные объявления несущие в себе колорит стремительно уходившей эпохи.
http://istmat.info/files/uploads/54221/v
Источник: colonelcassad.livejournal.com