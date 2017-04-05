Календарь и памятная книжка на 1917-й год

...календарьСоветские отрывные календари дарили ощущение праздника. Каждый день. Там отмечались памятные события... красноармейца в 1919 году. Вплоть до 1940 года буденовка неизменно соотносилась... Это была, пожалуй, самая важная книжка в доме. На ней хранили...