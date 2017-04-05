Главная » Невероятное в мире, Новые технологии

Из интернета уходит анонимность

21:10. 5 апреля 2017 Просмотров - 168 2 коммент. Опубликовал:

Из интернета уходит анонимность

Александр Кондратьев — о законопроекте, регулирующем доступ в социальные сети

Из интернета уходит анонимность

На перекрестке Невского проспекта и канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, у офиса соцсети «ВКонтакте», через несколько месяцев могут выстроиться миллионы граждан разных государств с паспортами. Законодательное собрание Ленобласти подготовило законопроект о социальных сетях. Нормы о наведении порядка в интернете в последнее время вступают в силу оперативно, за считаные месяцы. И соцсети, которые стали, перефразируя Ленина, коллективным пропагандистом, агитатором и коллективным организатором, не могли долго оставаться без госрегулирования. Законопроект предлагает регистрацию в соцсетях исключительно на основании паспортных данных. Идея понятна — детали, боюсь, не совсем продуманны.

Как записано в законопроекте, при регистрации владелец соцсети обязан затребовать у физлица «в электронной форме документ, удостоверяющий личность… и позволяющий установить фамилию, имя, отчество и возраст». Это требование распространяется и на иностранцев и лиц без гражданства.

Как можно затребовать паспорт в электронном виде, из документа непонятно. Когда-то для регистрации домена в зоне .ru можно было прислать по электронной почте отсканированное изображение первой страницы паспорта. Потом эту практику отменили — слишком много людей сумели нарисовать в Photoshop паспорт с фальшивыми данными и зарегистрировать на него домены, не всегда с благовидными целями.

Как известно, в офлайне люди регистрируют фирмы на подставное лицо, используя подлинные паспорта других граждан. Законопроект запрещает писать сообщения с чужого аккаунта — но ответственности за это не предусмотрено.

Можно, конечно, предложить миллионам людей явиться в офис соцсети с паспортами. Жителей дальних регионов России — а тем более других стран — это вряд ли обрадует.

Если бы в российских соцсетях жили одни только россияне, задачу паспортизации можно было бы решить с помощью сайта госуслуг. Сейчас там зарегистрировано 40 млн наших сограждан. «ВКонтакте» ежемесячно пользуются 95 млн человек, не все из них россияне, но Единая система идентификации и аутентификации с сайта gosuslugi.ru имела бы хороший шанс резко нарастить популярность.

Но что делать иностранцам? Все-таки сканировать паспорта и отсылать в администрацию соцсети? Сумеют ли российские эксперты отличить поддельный паспорт Барбадоса от настоящего? Разберут ли надписи на документах экзотических стран? И, кстати, у большинства иностранцев нету отчества.

Радикальный выход из ситуации — запретить иностранцам вход в российские соцсети. Но тогда часть наших сограждан уйдут в Facebook, чтобы общаться с живущими в других странах друзьями.

Кстати, о Facebook. Непросто убедить иностранные соцсети выполнять требования российского закона. LinkedIn из-за меньших ограничений ушла из России. Следить за выполнением нового закона будет Роскомнадзор, то самое ведомство, которое заблокировало эту соцсеть.

Конечно, российским сервисам уход конкурентов будет только в радость. Но другие пункты законопроекта не придутся по душе и им. В статье 4 перечислены основные принципы регулирования соцсетей. Один из них — недопустимость информации, аудио, видео и т.п., причиняющих вред здоровью и развитию детей. Но категория «18+» — это не только эротика, но и, например, жесткие боевики. Выбор фильмов в интернете может заметно уменьшиться. А запрет госслужащим находиться в соцсетях в рабочее время может существенно снизить посещаемость популярных сервисов.

Еще одна особенность законопроекта — владельцами сообществ в соцсетях могут быть только физические лица. То есть сотрудник, создавший страничку компании в Facebook или «ВКонтакте», при смене работы унесет с собой права на раскрученную страницу вместе со всей ее аудиторией.

Законопроект, по замыслу его авторов, должен вступить в силу с января 2018 года. Казалось бы, за оставшиеся месяцы работающие в России соцсети должны проверить миллионы паспортов. На самом деле — нет. Документ требует удостоверять личность лишь при регистрации гражданина в социальной сети. О тех миллионах, которые зарегистрировались до вступления закона в силу, в тексте ничего не сказано. Так что большинству россиян (во всяком случае, по текущей редакции документа) предъявлять паспорта не придется. Им грозит только удаление дублей — законопроект запрещает физлицу иметь несколько аккаунтов в одной соцсети.

Из интернета уходит анонимность

Из интернета уходит анонимность

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В ИНТЕРНЕТЕ
...которые необходимо учитывать при ведении интернет-пропаганды. Анонимность. Интернет позволяет создавать виртуальных персонажей...боксерской груше, которая не уходит от ударов и не может...могут привести к уходу общественно-политической жизни из интернета в реал,...
Во что нас превращает Интернет?
...чего могли бы зависеть. Уход в виртуальность Интернета также говорит, что ...запахи. Таким образом, «общение» в Интернете — это урезанный, неполноценный вид коммуникации...знаменитая программа «12 шагов» для анонимных алкоголиков предполагает, что зависимость от...
Осторожно, путинботы!
...?» Естественно, мы объясняли, что полная анонимность гарантируется, но после сверхскандала со... во времена вливания денег в интернет-развитие пооткрывали технических студий. Более... будет. Несколько ребят уходят в пиарщики, кто-то уходит в Общественную палату...
Бесконтрольная связь
...особенно достается проектам, предоставляющим возможность анонимно выполнять операции, и торрент-трекерам...ее фрагменты уходили в офлайн, или подвергались обычным сбоям. Интернет в ... анонимности (если они не захотят представиться), и все это без интернет...
Сенсация без срока давности
... денег террористов? Вот это мужик! (Интернет-форум "Godlikeproductions") Из британского Парламента... обращает на себя публикация некой анонимной группы "Белые Шляпы". Свой ...02-2012 - Решение о своём уходе принял председатель "Charity Bank" (Великобритания...
Человечество → овечество. Google как оружие массового порабощения
...с Интернетом. Это компания In-Q-Tel, сюда уходит Анита... При всех критических моментах Интернета — это среда развития гражданского...недобросовестном использовании данных об интернет-поведении пользователей. Эти ...мы находимся в сети анонимно. Для этого и нужна...

2 коммент.»

  • 737 100
    nikolay 5 апреля 2017 в 21:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Они поняли, что в интернете можно захватить власть и вот вам первое электронное правительство: http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/

    Ответить
  • 3125 2282
    Антон 5 апреля 2017 в 22:40 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Можно быть тираном, … нельзя быть долб…бом:
    - У нас что кроме сети “В контакте” нет других с буржуйской юрисдикцией?
    - Или вы сядете за парту и будете учиться реальным политическим технологиям (у нас одна из лучших закрытых школ), или вы обнаружите себя головой в параше..
    - Я был бы не против, но кроме му…в и долбо…в в руководстве, есть вся остальная страна.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>