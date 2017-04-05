Из интернета уходит анонимность

Александр Кондратьев — о законопроекте, регулирующем доступ в социальные сети

На перекрестке Невского проспекта и канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, у офиса соцсети «ВКонтакте», через несколько месяцев могут выстроиться миллионы граждан разных государств с паспортами. Законодательное собрание Ленобласти подготовило законопроект о социальных сетях. Нормы о наведении порядка в интернете в последнее время вступают в силу оперативно, за считаные месяцы. И соцсети, которые стали, перефразируя Ленина, коллективным пропагандистом, агитатором и коллективным организатором, не могли долго оставаться без госрегулирования. Законопроект предлагает регистрацию в соцсетях исключительно на основании паспортных данных. Идея понятна — детали, боюсь, не совсем продуманны.

Как записано в законопроекте, при регистрации владелец соцсети обязан затребовать у физлица «в электронной форме документ, удостоверяющий личность… и позволяющий установить фамилию, имя, отчество и возраст». Это требование распространяется и на иностранцев и лиц без гражданства.

Как можно затребовать паспорт в электронном виде, из документа непонятно. Когда-то для регистрации домена в зоне .ru можно было прислать по электронной почте отсканированное изображение первой страницы паспорта. Потом эту практику отменили — слишком много людей сумели нарисовать в Photoshop паспорт с фальшивыми данными и зарегистрировать на него домены, не всегда с благовидными целями.

Как известно, в офлайне люди регистрируют фирмы на подставное лицо, используя подлинные паспорта других граждан. Законопроект запрещает писать сообщения с чужого аккаунта — но ответственности за это не предусмотрено.

Можно, конечно, предложить миллионам людей явиться в офис соцсети с паспортами. Жителей дальних регионов России — а тем более других стран — это вряд ли обрадует.

Если бы в российских соцсетях жили одни только россияне, задачу паспортизации можно было бы решить с помощью сайта госуслуг. Сейчас там зарегистрировано 40 млн наших сограждан. «ВКонтакте» ежемесячно пользуются 95 млн человек, не все из них россияне, но Единая система идентификации и аутентификации с сайта gosuslugi.ru имела бы хороший шанс резко нарастить популярность.

Но что делать иностранцам? Все-таки сканировать паспорта и отсылать в администрацию соцсети? Сумеют ли российские эксперты отличить поддельный паспорт Барбадоса от настоящего? Разберут ли надписи на документах экзотических стран? И, кстати, у большинства иностранцев нету отчества.

Радикальный выход из ситуации — запретить иностранцам вход в российские соцсети. Но тогда часть наших сограждан уйдут в Facebook, чтобы общаться с живущими в других странах друзьями.

Кстати, о Facebook. Непросто убедить иностранные соцсети выполнять требования российского закона. LinkedIn из-за меньших ограничений ушла из России. Следить за выполнением нового закона будет Роскомнадзор, то самое ведомство, которое заблокировало эту соцсеть.

Конечно, российским сервисам уход конкурентов будет только в радость. Но другие пункты законопроекта не придутся по душе и им. В статье 4 перечислены основные принципы регулирования соцсетей. Один из них — недопустимость информации, аудио, видео и т.п., причиняющих вред здоровью и развитию детей. Но категория «18+» — это не только эротика, но и, например, жесткие боевики. Выбор фильмов в интернете может заметно уменьшиться. А запрет госслужащим находиться в соцсетях в рабочее время может существенно снизить посещаемость популярных сервисов.

Еще одна особенность законопроекта — владельцами сообществ в соцсетях могут быть только физические лица. То есть сотрудник, создавший страничку компании в Facebook или «ВКонтакте», при смене работы унесет с собой права на раскрученную страницу вместе со всей ее аудиторией.

Законопроект, по замыслу его авторов, должен вступить в силу с января 2018 года. Казалось бы, за оставшиеся месяцы работающие в России соцсети должны проверить миллионы паспортов. На самом деле — нет. Документ требует удостоверять личность лишь при регистрации гражданина в социальной сети. О тех миллионах, которые зарегистрировались до вступления закона в силу, в тексте ничего не сказано. Так что большинству россиян (во всяком случае, по текущей редакции документа) предъявлять паспорта не придется. Им грозит только удаление дублей — законопроект запрещает физлицу иметь несколько аккаунтов в одной соцсети.

Источник: nnm.me