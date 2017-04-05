Дума защитит Медведева от Навального

В среду, 5 апреля, Госдума рассмотрит предложение КПРФ: обратиться в правоохранительные органы с требованием проверить данные о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, изложенные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК​) Алексея Навального.

Результат рассмотрения, можно сказать, известен заранее. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил резко против инициативы коммунистов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, присутствовавших на заседании совета Думы 4 апреля.

По словам Володина (и это позиция «Единой России», которая занимает в Думе 76% мест), расследование ФБК не нужно проверять, поскольку там распространяется «лживая информация», а в ситуации нет «пострадавшей стороны» и «фактов взятки». Спикер также заявил, «неправильно вовлекать Думу в эту историю».

«У всех фракций есть понимание, что надо объединиться, чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб», — процитировал Володина один из собеседников РБК.

В тот же день Медведев лично прокомментировал обвинения ФБК — спустя месяц после публикации расследования. Во время встречи с рабочими завода «Тамбовский бекон» премьер заявил, что расследование сделано по «принципу компота».

«Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей​ и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его», — объяснил Медведев.

Напомним: в начале марта ФБК обнародовал расследование​​ о резиденциях Медведева и связанных с ним благотворительных фондах, которые якобы получили 70 млрд. рублей в виде пожертвований. Глава правительства, утверждает ФБК, владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Те же факты излагались в фильме ФБК «Он вам не Димон», который только на YouTube посмотрело 11,8 млн. человек.

Отсутствие реакции властей на расследование привело к тому, что 26 марта в России прошли крупнейшие с 2011 года несогласованные акции оппозиции. На митинги вышли, по некоторым оценкам, до 60 тысяч человек в 82 городах. Больше всего людей пришло на несогласованные акции в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Многолюдные по местным меркам митинги прошли в других областных центрах.

«Если бы я каждый раз реагировал на подобного рода нападки, на подобного рода провокации, то меня просто бы не хватило на нормальную работу», — сказал Медведев на встрече с рабочими «Тамбовского бекона».

Зато, по-видимому, у премьера хватает времени, чтобы сглаживать последствия массовых протестных выступлений.

Почему власть делает вид, что скандал вокруг Медведева ее не касается, куда зайдет ситуация?

— Власть не замечает скандала, потому что погрязла в коррупции, — считает заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. — Посмотрите: 4 апреля Басманный райсуд Москвы отправил на два месяца в СИЗО бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток на 140 млн. рублей. Ранее на крупных взятках попались экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Получается, люди, которых президент Владимир Путин утвердил в качестве глав регионов, и которые, в большинстве, были выдвинуты «Единой Россией», — воруют и попадаются. Так и хочется спросить: кто следующий?

Замечу: в моем личном списке фигурируют уже около 300 членов «Единой России», которые попались на коррупции.

Это, я считаю, говорит об одном: система власти прогнила насквозь. И эта система абсолютно не заинтересована в борьбе с коррупцией. Как говорится, пчелы не борются против меда.

Именно поэтому власть предпочитает отмалчиваться в ситуации скандала вокруг Медведева — даже после того, как в общественное сознание через СМИ вброшены убийственные факты. Именно поэтому фигуранты самых резонансных дел о коррупции остаются безнаказанными. Мы видим, например, как сейчас пытаются спустить на тормозах дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Или возьмите дело экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, которое замяли, несмотря ни на что.

Мало того, недавно стало известно, что экс-руководителю департамента Минобороны России Евгении Васильевой, осужденной за хищения, вернули арестованное ранее имущество. Под арестом, как сообщалось, находились ювелирные украшения стоимостью почти 120 млн. рублей, 26 млн. рублей на банковской карте экс-руководителя, 322 млн. рублей на счетах подконтрольных Васильевой фирм, две квартиры в Санкт-Петербурге площадью 107 и 170 кв. м, а также квартира в Молочном переулке в Москве площадью 192 кв. м.

А ведь Васильева была приговорена к 5 годам колонии за многочисленные хищения. Но отбывала наказание она только с 23 июля 2015 года по 25 августа 2015 года — Судогодский суд вынес решение о ее УДО.

После этого молчание власти по «делу Медведева» меня не удивляет.

«СП»: — К чему ведет такая ситуация?

— Я считаю, что для Кремля это тупик. Он не может заниматься реальной борьбой с коррупцией, поскольку на этой «наркоте» — на откатах — сидит вся управляющая вертикаль. Между тем, коррупция действительно становится проблемой № 1.

В случае с Медведевым все предельно ясно. Премьер должен либо подать на ФБК в суд, и отправить за решетку тех, кто на него клевещет. Либо полностью раскрыть информацию по фондам, упомянутым в расследовании ФБК, и по недвижимости, связанной с этими фондами.

Кремль же выбрал третий путь — он пытается отмолчаться. Но проблема в том, что замять «дело Медведева» уже невозможно, поскольку возмущение в обществе, я считаю, будет только нарастать.

Выход я вижу только один. Премьер должен уйти в отставку, чего коммунисты добиваются с 2013 года. После этого, на мой взгляд, необходимо сформировать правительство народного доверия. В России еще есть кристально-честные люди, в частности, они есть в КПРФ. Новое правительство и будет выводить страну из кризиса — политического, экономического и коррупционного.