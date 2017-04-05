Димон! пошел вон… за лопатой. Колониальная администрация России. Валентин Катасонов [2017, Паразитическая Система]

Оценка деятельности премьера и правительства Валентином Катасоновым. Царь и бояре, кто кого назначает? Трасты и офшоры, закрома их родины. Налоговые перебежчики или чем расчитались с Усмановым за домик для уточки.

Все равны перед Законом, но кто-то ровнее и Законы для всех разные. Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

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Навальному с Медведевым, либо в ЗАГС, либо к прокурору… [2017, Нейромир-ТВ]

Юридические последствия фильма "Он вам не Димон". Невероятное вполне может стать вероятным или немного конспирологии в кремленологии.

Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations