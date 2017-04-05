Четыре этапа совершенствования. Как учиться быстро?

В любом деле существуют этапы совершенствования. Неважно чем заниматься, этапы будут одни и те же. Чтобы эффективно продвигаться в освоении, очень важно адекватно понимать - на каком этапе ты находишься, потому что на каждом этапе свой метод. А путаница в методах приводить к провалу. Эта статья, этот пост - небольшая подсказка для тех, кто делает себя сам.

Классика коучинга - круг компетенций. Утверждается, что всегда человек в обретении компетенций проходит четыре этапа.

Этап первый. "Блаженны не знающие".

Мы не сталкивались с проблемой и не знаем, что её можно решить, но не расстраивается по этому поводу просто потому, что не знаем. Неосознанная некомпетентность.

Этап второй. "Дураков учат тумаки".

Так повелось, что мы принимается за новое дело так, как будто бы мы компетентны и тут же делаем кучу ошибок. И убеждаемся путём потерь и боли что мы некомпетентны. Как сказал один мой друг " каждый может мнить себя настоящим бойцом, но только спарринг показывает кто есть кто". Осознанная некомпетентность.



Этап третий. "Мы ценим ключи лишь от тех дверей, об которые мы расшибли лоб".

Столкнувшись с проблем и поняв, что решить её не в состоянии, а решить её надо, мы начинаем искать всевозможные пути решения. В итоге становится понятно, что необходимо многому научиться, во многое вникнуть, стать способным делать то, на что не был способен ранее. Мы обретает компетенции и бережно их применяем. Так новичок водит машину по городу, думая о переключении передач.

Осознанная компетентность.

Этап четвёртый. "Оно само".

Я часто замечал, что дела, в которых я компетентен, делаются как бы сами. Я веду машину и думаю о своих делах. Иногда бывало даже так, что приезжал не туда, куда ехал, а туда, о чем думал: тушка следовала за ходом моих мыслей и сама вела автомобиль. Во время боя даже с сильным противником я замечал, что достаточно лишь отдать приказ телу победить, и оно все делает само, без участия моего мышления: я не думаю о том, как победить, рефлексы работают сами. В горах легче всего идется, когда не думаешь о том, как идти, тело само подбирает технику для этого отрезка пути, а ум думает о чем-то о своём. Также и в других областях, где я компетентен. Все происходит как бы само собой. Без лишних затрат энергии и как бы даже при моём не участии. Это и есть этап, к которому стремится человек, начинающий осваивать какую либо область. Неосознанная компетентность.

А теперь самое главное: Чтобы быстро проходить эти четыре этапа нужно научиться быстро учиться.

Замечено, что человек становится мастером спорта в первый раз за пять-восемь лет. Но чтобы стать мастером спорта в другом виде спорта требуется в два-три раза меньше времени, а чтобы в третьем - ещё меньше. Это потому, что человек в процессе становления мастерства находит алгоритмы быстрого прохождения этих четырех этапов.

И вот теперь вопрос: тот, кто хочет в жизни чего-то добиться, что важное для него?

Ответ: быстро учиться. Потому что он научится всему и всего достигнет.

Вопрос: человек будущего, потрясающий и удивительный, чем он отличается от нас?

Ответ: набором неосознанных компетенций. Он иначе думает, по-другому чувствует, иначе действует и больше нашего умеет. Он разбирается в таких вопросах, о которых мы даже не слышали, и обладает такой эффективностью, которая нам даже и не снилась. Он научился этому всему, потому что умел главное: быстро учиться.

Вопрос: чтобы стать таким совершенным человеком, что важнее всего?

Ответ: стать тем, кто учится совершенно. Стать совершенным учеником.

В этом смысле мне вспоминается моя любимая книга «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха (цитата первая когда ему друг говорит что удивлен как быстро он учится, вторая - как покрытая перьями вычислительная машина, что быстро он учится).

Цитаты:

1. «Такие птицы, как ты - редчайшее исключение. Большинство из нас продвигается вперед так медленно. Мы переходим из одного мира в другой, почти такой же, и тут же забываем, откуда мы пришли; нам все равно, куда нас ведут, нам важно только то, что происходит только сию минуту. Ты представляешь, сколько жизней мы должны прожить, прежде чем у нас появится первая смутная догадка, что жизнь не исчерпывается едой, борьбой и властью в Стае. Тысячи жизней, Джонатан, десять тысяч! А потом еще сто жизней, прежде чем мы начинаем понимать, что существует нечто, называемое совершенством, и еще сто, пока мы убеждаемся: смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим. Тот же закон, разумеется, действует и здесь: мы выбираем следующий мир в соответствии с тем, чему научились в этом. Если мы не научились ничему, следующий мир окажется таким же, как этот, и нам придется снова преодолевать те же преграды с теми же свинцовыми гирями на лапах.

Он расправил крылья и повернулся лицом к ветру.

- Но ты, Джон, сумел узнать так много и с такой быстротой, что тебе не пришлось прожить тысячу жизней, чтобы оказаться здесь»

2. «Они вернулись уже в темноте. Чайки не могли отвести взгляда от Джонатана, в их золотистых глазах застыл ужас: они видели, как его вдруг не стало на том месте, где он провел столько времени в полной неподвижности. Но Джонатан недолго принимал их поздравления.

- Я здесь новичок! Я только начинаю! Это мне надо учиться у вас!

- Как странно, Джон, - сказал Салливан, стоявший рядом с ним. - За десять тысяч лет я не встретил ни одной чайки, которая училась бы с таким же бесстрашием, как ты»

3. «Джонатан быстро продвигался вперед даже с помощью обычных тренировок, но сейчас, под руководством самого Старейшего, он воспринимал новое, как обтекаемая, покрытая перьями вычислительная машина»

Итог: я видел в своей жизни много людей, желающих стать чем-то большим, чем они были, сейчас это модно. Также я видел многих, кто пытались осуществить это своё желание. Но реально чего-то достигали лишь те, кто учился "фанатично".

Как учиться быстро?

По моим наблюдениям, у того, кто быстро учится, есть три неоспоримых достоинства. Их всего три, и каждый человек может в себе их развить. Нужно лишь не быть лентяем и ясно понимать, что быстро учиться — это главное качество для любых достижений.



Итак, три достоинства

Первое: эти люди понимают, что, как много бы они ни знали, всегда можно и нужно знать больше. Сколько бы они ни умели, всегда есть кто-то, кто сделает это совершеннее. Это можно назвать отсутствием спеси или гордыни. Ещё это можно назвать жизненной простотой. Такое отношение как бы открывает врата познания для человека. Эту мысль очень хорошо выразил Сократ: «Я понял, что знаю так мало, что даже не знаю ничего вообще. Хороший знак, значит завтра я узнаю что-то замечательное». Именно это качество понимания ничтожности и малости своих навыков является первым и главным условием для того, чтобы человек начал учиться.

Второе достоинство — это тяга к совершенству, неуспокоенность. Такой человек никогда не остановится на достигнутом, он всегда будет стараться усовершенствовать то, чем владеет. Он будет искать новые способы и новые методы, и развивать новые навыки, он будет искать интересных людей, потому что можно у них многому научиться, впитать их опыт. Он будет пробовать себя в новых областях и оттачивать навыки до совершенства. Он будет неуспокоенным. И перед смертью скажет: «Как мало я успел узнать, и как мало я ещё могу».

Такие люди очень наблюдательны, они знают, что бог в мелочах и совершенство кроется в деталях. Они бережно собирают эти детали, овладевают технологиями, являются буквально кладезями удивительных знаний и навыков. Такие люди всегда удивляют. На мой взгляд, они самые ценные граждане общества. Благодаря им оно развивается.

Третье достоинство. Из лучших учеников получаются лучшие учителя. Бывает такое, что чаша знаний и навыков переполняется, и новое в неё влиться уже не может. Тогда чашу нужно опустошить. Сделать это можно одним единственным способом: научить кого-то тому, что знаешь сам.

Часто человек упирается в потолок и не может больше расти, он мучительно ищет выход и не находит. Но я знаю, что выход только один: отдай эту комнату с этим потолком другому — и тебе откроется новая. Поэтому самая большая из этих трёх ценность человека — это умение учить других. Не пресловутое преподавание, но передача мировоззрения, контекста, объёма и глубины, передача типа мышления, взгляда на вещи. Передача глубинных компетенций по естеству. Такая способность делиться собой — грань совершенства. И она отличает обычных людей от тех, кто живёт со смыслом.

Но что есть смысл?

Для новичков он, вероятно, в том, чтобы показать себя. Для опытных, — в том, чтобы делать дело и делать его хорошо. Но для тех, кто достиг совершенства в своём деле, смысл может быть только один: передавать всем и тем самым умножать совершенство в мире. Как вода вращает колесо мельницы, так же точно мудрый вращает колесо совершенства и служит лишь ему.

Однажды Пифагора спросили, является ли он философом, и он ответил: "Философы — это те, кто чуют единый поток совершенства в Космосе, являются частью этого совершенства и служат лишь ему". Он же, Пифагор, такой степени совершенства ещё не достиг и поэтому философом себя называть не смеет.

Прохождение всех этих этапов имеет целью достижение совершенства в познании. Но понять этот смысл означает ощутить его, т. е. уже пройти это все.

Наверное, поэтому в мире так много ищущих смысла жизни, потому что так мало прошедших эти этапы и нашедших, что смысл — в служении совершенству. Умом этого не понять. И лишь в горах распахивается разум, и знание о совершенстве становится смыслом.

Понять что-то в жизни и уйти в горы, чтобы отточить это знание — достойно.

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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/16127.html