Арест губернатора: власть показала, как бороться с коррупцией

При этом Дмитрий Медведев отмел все обвинения в свой адрес

4 апреля сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали главу Удмуртии Александра Соловьева и этапировали его в Москву. Как рассказали представители СК, в отношении Соловьева возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Уже бывший глава Удмуртии обвиняется в двух преступлениях — получении взятки в размере 139 миллионов рублей от строительной компании, которая занималась сооружением мостов через реки Кама и Буй, а также в получении доли в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку и так далее. В ближайшее время следователи намерены предъявить экс-главе Удмуртии обвинение, после чего суд решит вопрос о мере пресечения.

Сразу после новости о задержании Александра Соловьева его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено. Произошло это автоматически — согласно уставу членство приостанавливается из-за возбуждения уголовного дела. Кроме того, вскоре после задержания на сайте Кремля появился указ об отстранении Александра Соловьева от должности главы Удмуртской Республики «в связи с утратой доверия президента Российской Федерации».

Не менее оперативно президентом был назначен временный исполняющий обязанности главы Удмуртии. Им стал секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ 43-летний Александр Бречалов.



После задержания Александра Соловьева некоторые эксперты заговорили о том, что оно стало ответом власти на антикоррупционные митинги, которые прошли 26 марта во многих городах России. И, кстати, впервые за все это время Дмитрий Медведев сам лично прокомментировал все обвинения в коррупции. На встрече в Тамбовской области о фильме Навального, который вывел на улицу тысячи россиян, премьер-министр заявил:

Он назвал это «бесчестной позицией», заметив также, что весь компромат на него делался по принципу компота: «берут всякую разную муть, чушь всякую собирают: если касается это меня, то про моих знакомых людей, про людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду и потом создают вот такой продукт и предъявляют его».

При этом, по словам Медведева, зрителю в этом разобраться довольно сложно, а если еще за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный.

В общем, и Медведев дал понять, что так пытаются запятнать его чистое имя, а арест губернатора никак не демонстрация власти борьбы с коррупцией, а просто плановая работа. Впрочем, здесь и правда можно резонно заметить, что задержания губернаторов и даже министров случались и раньше. И не на митингах, а реальными уголовными делами.





Из самых громких арестов последнего времени можно вспомнить губернаторов Сахалинской (Александр Хорашавин), Брянской (Николай Денин), Кировской областей (Никита Белых), а также сразу двух руководителей Республики Коми (Вячеслав Гайзер, Владимир Торлопов). Денин получил четыре года в колонии общего режима, следствие против остальных продолжается. Продолжается расследование и против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого задержали в конце 2016 года.

С другой стороны, несмотря на астрономические суммы и громкие дела, ранее высокопоставленные обвиняемые часто отделывались условными сроками или же вовсе выходили сухими из воды. Достаточно вспомнить бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, дело против которого было закрыто, а его руководитель департамента Евгения Васильева, признанная виновной в хищении трех миллиардов рублей, не отсидела и половину своего срока в колонии общего режима и была освобождена по УДО.



Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что протесты не стали основной причиной задержания губернатора Удмуртии, но могли ускорить этот процесс.

— Этот человек находился в разработке достаточно давно. Понятно, что есть дела, которые можно ускорить. Но создать дело на пустом месте нельзя.

Полагаю, что задержание Соловьева свидетельствует о том, что антикоррупционная кампания у нас продолжается, собственно, она и не останавливалась. Борьба с коррупцией была в повестке власти и до митингов оппозиции и обвинений в адрес Медведева. Она остается в повестке и сейчас.

Хотя какие-то элементы политического влияния в этом сюжете найти можно. Мы можем предположить, что какие-то решение были приняты в ускоренном порядке. Обратите внимание, что только с утра стало известно о том, что Соловьев задержан, затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему об этом доложили, а около трех часов временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Александр Бречалов из ОНФ. Безусловно, это политическое назначение, которое идет как раз в русле антикоррупционной кампании.

«СП»: — Почему?

— Об этом говорит скорость принятия решения о назначении. Оно демонстрирует, во-первых, что ОНФ превращается в кузницу кадров. А, во-вторых, показывает, что люди, сделавшие политическую карьеру на борьбе с коррупцией и на том, что держали в тонусе региональных чиновников, могут от теории перейти к практике. Они готовы попробовать себя на месте тех, кого еще вчера сдерживали.

Конечно, кто-то будет говорить, что это плановая кампания по борьбе с коррупцией и неприкосновенных в ней нет. Кто-то, напротив, скажет, что антикоррупционная повестка — это производная от прошедших митингов. Но я скажу, что истина лежит где-то посередине. Есть и кампания по приведению региональных чиновников в чувство, а это, в первую очередь, борьба со злоупотреблениями и коррупцией. Но не исключаю, что недавние события в стране могли какие-то процессы ускорить и подтолкнуть.



— Губернаторов задерживали до, во время и будут задерживать после протестов, — парирует заместитель директора Национального института развития современной идеологии (НИРСИ), политолог Глеб Кузнецов. — Борьба с преступностью и в узком смысле борьба с коррупцией — это процесс, не связанный с состоянием общественного мнения, и силовики именно так это воспринимают. Они не подгадывают следственные действия под общественный запрос. Тем более что любое уголовное дело — это процесс долгий и идущий в своей логике. Увязывать то, что произошло неделю назад, с тем, что произошло сегодня в Удмуртии — допущение, не имеющее права на жизнь.

«СП»: — Может, власть будет придавать этому делу большую огласку, чтобы показать, что борьба с коррупцией идет?

— Не сказать, что это хороший с точки зрения пиара повод, потому что после этих задержаний общество, скорее, укрепляется во мнении, что чиновники коррумпированы, что среди них много преступников. Не случайно раздаются призывы чуть ли не прекратить публично бороться с коррупцией, потому что именно из этих сообщений люди узнают, что в стране коррупция.

На самом деле нужно просто очень четко разделить новостную повестку и реальную работу правоохранительных органов. Они никак не связаны.

«СП»: — Как можно прокомментировать назначение Александр Бречалова на должность врио?

— ОНФ делегировал достаточно большое количество людей в Государственную Думу и как движение президента никогда не было малозначительным. Думаю, назначение Бречалова — это продолжение курса на молодых технократов, на людей с новыми взглядами. Москва ждет, что они внесут свежую струю в управление проблемными регионами. Получится это у Бречалова или нет — покажет время.

Источник: nnm.me