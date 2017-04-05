150 лет тому назад Российская империя передала Аляску своему субъекту – США

Ситуация была аналогичной той, что случилась в XX веке с Крымом. Этот Русский полуостров украинский кукушонок Никита Хрущёв изъял из владения Центральной России (тогда – РСФСР) и передал эту территорию своей родне (тогда УССР).

Поэтому случилась не продажа Аляски другой стране, а передача территории в ведение другого субъекта всё той же страны – Российской империи.

Вопрос с «продажей» Аляски известен всем. Считается, что Российская империя продала эту территорию Соединённым Штатам Америки. На самом деле никакой продажи не было. Российская империя в то время являлась мощной державой, в которую входили и США, а также Германия, Франция и Англия.

А позже, всего через 50 – 60 лет, украинцы вдруг стали говорить о своей собственной многовековой государственности, напрочь забыли советский период общего государства с Россией (СССР) и пытались присвоить себе незаконно переданные русские территории – то есть Крым. Это огромная заслуга сегодняшнего Президента России Владимира Путина, что он вернул Крым в состав России.

150 лет были свои кукушата. Они поставлялись в русскую власть с неизвестных просторов Немеции (то, где жили немцы). И тогда Аляску, как в наши времена Крым, тоже передали в Америку. А затем американцы просто забыли, что в те годы они являлись субъектом Российской империи.

Кстати, в качестве доказательства этого можно сказать следующее. Все знают, что современная Канада является колонией Англии, в которой верховной является власть недавно усопшей Елизаветы II, королевы Великобритании.

Мало, кто знает, что и в США верховной является та же власть британской королевы. США тоже являются колонией Великобритании. Поэтому, собственно, недавно и произошли движения, связанные с возможным назначением Дональда Трампа на пост короля Великобритании.

Елизавета II носила фамилию «Виндзор», которую она получила совсем недавно – в 1917 году. В этом же году и Николай II получил «фамилию» «Романов». То есть до 1917 года «Виндзоры» и «Романовы», а также другие члены этой королевской семьи, являлись представителями ОДНОГО фамильного клана.

Именно он контролировал мощную Российскую империю.

До 1917 года, то есть и во времена передачи Аляски (1867), эта моносемья контролиравала моногосударство, а после революции 1917 года каждому колену (клану) этой семьи досталась своя часть Российской империи. Члены этой мафии (семьи) присвоили себе новые фамилии и расползлись по миру.

Вследствие этого появились США. Только в 1917 году. И Аляска осталась у них, как Крым мог остаться от отколовшейся Украины.

Дополнительно к этому вопросу представляю свой материал годовалой давности. Его интересно почитать с точки зрения развития вопроса об Аляске.

* * *

В наши дни установлено, что у последователя Александра II – тоже императора Николая II Романова – выявлен тот же набор генов, что и у Наполеона, Гитлера, Эйнштейна и многих других «испанцев»-иберийцев.

Этим «испанцам» Александр II и направлял награбленные в России золотые сокровища. То, что не смог сделать с Россией Наполеон, сделал его преемник – Александр II. Именно приемник! Ведь Александру II вручал испанский орден Золотого руна (1826) сам Наполеон! Брат императора-неудачника.

Историк П. А. Зайончковский писал: правительство Александра II проводило «германофильскую политику», не отвечавшую интересам Российской империи. Этому способствовала позиция самого монарха: «Благоговея перед своим дядюшкой – прусским королем, а позднее германским императором Вильгельмом I, он всячески содействовал образованию единой милитаристской Германии».

Российский нерусский император, встав на трон Российской империи, занимался откровенным саботажем в пользу Германии. Вот вам проявление мультикультурализма и толерантности – попадая в здоровый организм, инородные включения начинают его пожирать. Императорские семьи здесь не исключение.

Итак, в 1854 году состоялось мифологическое событие – пришёл пятый мессия по Карфагенской эре. В реальности на российский престол взошёл Александр II. Мессианская болезнь регулярно поражает правителей, каждому из которых хочется подогнать календарь так, чтобы получить мессианский статус. Александр II оказался не исключением. Он взошёл, заболел и принялся налево и направо реализовывать свои мессианские «права».

Но опустим этику. Смысл в геополитике. Почувствовав себя мессией, Александр II, подобно мифологическому Христу, принялся перекраивать Земной шар.

Главной задачей, которая была в те годы реализована, стал вынос нулевого меридиана из Российской империи. До безумств Александра II нулевым меридианом являлся Пулковский меридиан, проходящий через Пулковскую обсерваторию в Санкт-Петербурге.

Пулковский меридиан – это старый вариант Оси Мира, догринвичский. Именно поэтому на Пулковской оси стоят Санкт-Петербург, Киев и пирамиды Гизы. Да и Великий Новгород на географических картах Энциклопедии Брокгауза и Ефрона стоит на 1 градусе к востоку от него.

О том, что определённые силы готовились к приходу мессии и к мессианской роли Александра II, говорят подготовительные мероприятия, которые проводились чуть ранее. Например, уже в 1843 – 1844 годах состоялось несколько специальных экспедиций, целью которых являлось установление точной разницы между Пулковом и Гринвичем.

Здесь надо вспомнить ещё два нулевых меридиана местного значения. Один из них Парижский меридиан. Другой – меридиан Ферро. Он проходил через канарский остров Ферро (сегодня Иерро). Названия обоих меридианов образованы от имени Перуна: вспомним старое название Южной Америки «Перу», или «Перувианская земля».

Смысл мессианских подвижек Александра II состоял в том, чтобы перекроить Землю. Он перенёс нулевой меридиан в Гринвич и этим отсёк Американское полушарие с его Новым светом от Света старого. Земля раскололась надвое: Этот свет – Старый свет, Тот свет – Новый свет.

Конечно же, этот раскол мифологический, иллюзорный. Надо это понимать. Но его значение для цивилизации огромно. Поэтому, с точки зрения последствий такого перекраивания Света, деятельность Александра II действительно была мессианская. После множества замеров, вычислений и переговоров в 1884 году на Международной меридианной конференции в Вашингтоне за нуль-пункт отсчёта долгот на всём земном шаре решили принять Гринвичский меридиан.

Надо отметить, что рубежный год – 1854 – проходил отнюдь не мирно, вопросы землестроительства решались не только в научных и религиозных стенах, но и на поле боя.

В 1854 году началось Крымская война между Российской империей и англо-французскими войсками. Она продлилась один год, и её смысл состоял в том, чтобы через описание войны – битвы – показать историю того, что Крым теперь перестал быть Центром Мира. Войска побились-побились за него, больше по инерции, да и плюнули на это дело.

В том же, 1854 году началась война и на Американском континенте. Историки назвали её «Гражданская война в Канзасе». Но на самом деле это тот же миф, когда землеустроители подготавливают себе почву для новых актов терраформирования.

В том же, 1854 году в США основана Республиканская партия – партия войны.

И уже в целях того, чтобы новым Центром Мира стал Новый свет – США, – Соединённые Штаты принялись скупать земли. В 1853 году куплены части территорий современных штатов Аризона и Нью-Мексико, и произведено окончательное установление юго-западной государственной границы.

Интересно, но впервые идея о продаже Аляски прозвучала в это же время – в 1853 году с таким предложением выступил генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв-Амурский. Очевидно, США приступили к собиранию земель для формирования нового Центра Мира – экономического, политического и военного влияния.

На фоне своих германофильских страданий и саботажных пристрастий в пользу Германии в 1867 году Александр II продал Русскую Америку – Аляску – неким Соединённым Штатам. Оправдывая императорский саботаж, придворные услужливые историки защищают: мол, императору денег не хватало.

Но тогда возникает закономерный и вполне внятный вопрос: а как же подводы, гружёные золотом и отправленные в Испанию? Получается, на них денег хватило?

В самой Америке полыхала Гражданская война Севера и Юга. Основа этой войны вовсе не рабовладельчество, как не устают преподносить нам историки. Никакого рабовладельчества в США в принципе не было. Африканские и другие мигранты, как и в наши дни, искали себе более тёплой жизни на чужом горбу, то есть на американском континенте. Надеюсь, сегодня это стали понимать многие – на примере оккупированной мигрантами Европы.

Очевидно, продажа Аляски была не продажей в нашем современном понимании смысла этого слова, а совершенно в другом. Слово «продажа» происходит из *pro-dadi̯a, которое обозначает отдавание, передачу. Например, продажа девки в прислугу или продажа парня в работники. Поэтому смысл продажи Аляски состоял не в получении за неё денег, а в передаче территорий другой стране.

Смысл этой передачи состоял в том, что в Америке Романовы создавали свой собственный Третий Рим.

И в этой связи выглядит странным то, что историки почему-то упорно распространяют слухи о том, что, якобы, в 1862 году, Александр II резко обеднел. Причём обеднел настолько, что, по мнению историков, он даже был вынужден занять у Ротшильдов 15 млн фунтов стерлингов под 5 процентов годовых.

Откуда взялась такая сумма займа? Почему проценты по займу оказались такими? В чём вообще смысл этого займа? Историки не дают на это никакого вразумительного ответа.

Но зато этот выдуманный ими долг превращается в «обоснование» того, почему Российская империя отдала Аляску Соединённым Штатам. По мнению историков, тот самый долг Ротшильдам, возможно, сформированный его еврейской псевдо-женой Долгорукой, отдавать Александру II было нечем. И тогда Великий Князь Константин Николаевич – младший брат Государя – нашёл выход из ситуации. Он предложил Александру II продать «что-нибудь ненужное». Ненужной Российской империи оказалась Аляска.

Поскольку разговоры о продаже Аляски начались ещё в 1853 году, спрашивается: уже тогда Александр II был должен Ротшильдам? Или своими разговорами о продаже Аляски проницательные государственники за 9 лет предусмотрели формирование долга у Александра II? Фактическая продажа Аляски состоялась только в 1867 году, то есть через 14 лет после первой попытки это сделать.

Кроме того, если бы был долг, то император Александр II аккуратнее относился бы к полученным от продажи русской Аляски деньгам. А он их просто не получил. Точнее, не стал получить. Не стал получать 7,2 млн долларов, за которые были отданные США русские земли площадью 1 518 800 квадратных километров. И это подтверждает нашу версию о безвозмездной передаче Романовыми русской Аляски в пользование США.

И теперь ответим на вопрос: зачем? Поскольку считается, что Земля круглая, то мало было провести только Гринвичский меридиан. Надо было ещё провести и меридиан по 180 градусу, то есть на противоположной стороне Земли. Вот он и прошёл через Берингов пролив и отделил Российскую империю от её Иных владений, Того света, в котором теперь оказалась Аляска.

Вместе с Аляской Соединённым Штатам были отданы и Алеутские острова.

Если Российская империя потеряла свои земли в виде отданной Аляски, то клан Романовых ничего не потерял. Он как владел обоими мирами, так и продолжает владеть.





Андрей Тюняев