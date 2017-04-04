Жизнелюбивые самоубийцы.

Георгий КутузовСегодня на Форум АРИ была прислана ссылка на youtube.com , где был выложен видеоролик, снятый, судя по названию, в лагере отдыха «Дон», скандал вокруг которого не утихает. На видео было запечатлено, как два гражданина по всей видимости ...