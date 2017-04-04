Жизнелюбивые самоубийцы.
10:53. 4 апреля 2017 Просмотров - 133 Один комментарий Опубликовал: brahman
Большинство из нас не могут назвать желаемую «конечную» дату своей жизни, но предполагают жить настолько долго, насколько получится. Однако многие укорачивают свою жизнь каждый день, не осознавая этого. Что же нас убивает?
ЗНАНИЕ ИЛИ ОСОЗНАНИЕ?
Уже трехлетние дети знают, что курить вредно. К четырем – пяти годам они узнают о вреде алкоголя, к восьми – девяти знают о наркотиках. Переходить улицу нужно в положенном месте, кушать хорошо и полноценно, а врачей посещать вовремя – все это тоже известно. Неужели, становясь старше, люди забывают обо всех нормах безопасности жизни, начиная ее «прожигать»? Может быть, они все же осознают, что приближают свой конец?
Дело в том, что знание не гарантирует осознания. То есть человек в принципе знает, что нечто вредно и теоретически сокращает жизнь, но для самого себя этой мысли не допускает. Этакая парадигма личной неуязвимости. Когда человеку прямо говоришь, что питие или курение сокращает его жизнь, приводя для начала к хроническим заболеваниям, не позволяющим жить долго, он включает защиту. Как правило, она примитивна: приводится пример «кого-то, кого я знаю или о ком слышал». Так вот этот «кто-то» прожил долгую жизнь, несмотря на то, что… (курил по три пачки в день, пил без меры, имел ожирение, носился как бешеный – нужное подчеркнуть).
МОДНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
После серии смертей знаменитых музыкантов с 1969 по 1971 год (Брайан Джонс, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон) идея смерти в 27 лет стала культовой. В среде молодых людей появились идеи короткой, но яркой жизни, в которой можно позволить себе «все». А лозунг Livе fast, die young возник еще раньше, после выхода в США фильма с одноименным названием в 1958 году. В?молодых кругах идея смерти в 27 лет все еще остается популярной, но означает она, скорее, вовсе не выбор смерти. Это выбор особенной жизни как противопоставление ее иной, «серой» реальности, где множество запретов. Большинство из тех, кто руководствуется лозунгом «Живи быстро, умри молодым», хотят жить и чувствовать жизнь во всех ее соблазнах. Что до ранней смерти, то те, кто не сгорел на этом пути, подбираясь к 27 годам, постепенно становятся более степенными и отодвигают ее наступление до неопределенного момента.
ВЫБОР ЖИЗНИ
Когда человек с третьей степенью ожирения поглощает пирожное за пирожным, он выбирает жизнь или смерть? Когда выкуривает четвертую пачку, дерется на улице, несется с бешеной скоростью, думает ли он в эти моменты о том, что хотел бы умереть? Несомненно, все это приближает его к отметке небытия, что-то постепенно, а что-то на острие мгновения. Но думает он о жизни! Все перечисленное помогает на время получить от жизни особенное удовольствие, почувствовать себя живым. Последствия же остаются «за кадром».
Внутренняя подоплека описывается понятием «латентный пресуицид» – одна из стадий формирования суицидального поведения. Человек может находиться достаточно долго в состоянии социально-психологической и психической дезадаптации: у него множество проблем, или он чувствует себя «неудачником», или расстался с любимым человеком, и еще немало всевозможных «или», от которых чувствуешь себя не слишком хорошо. Такие обстоятельства бывают у каждого в жизни, но не у всех они ведут к прохождению по ступенькам от жизни к смерти. Это состояние может длиться годами, за время которых человек медленно, но верно «убивает» себя выбранным способом.
Саморазрушающее поведение может различаться по критерию внезапности смерти: употребляя алкоголь, наркотики, табак, неправильно питаясь (особенно уже имея хронические заболевания), работая по восемнадцать часов в день, избегая врачей, человек «убивает» себя медленно, но неуклонно. А есть категория «игр со смертью», в которые входят стремление подраться, нарушение правил дорожного движения (от перехода в неположенном месте до «гонок без правил»), несоблюдение техники безопасности – все то, что может привести к мгновенной гибели в любой момент. Парадоксальность ситуации в том, что почти все, что приближает смерть, связано с получением «вкуса от жизни».
ТОП-10 «РАЗРУШИТЕЛЕЙ» ЖИЗНИ
- Алкоголь
- Курение
- Наркотики
- Нарушение пищевого поведения (переедание или отказ от еды)
- Нарушение правил жизни при хронических заболеваниях
- Трудоголизм – Агрессивность в контактах с окружающими (любители подраться)
- Нарушение правил дорожного движения – как в качестве пешехода, так и в качестве водителя
- Нарушение правил безопасности в опасных профессиях и увлечениях
- Отказ от медицинской помощи
ПРИСМОТРИСЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
Для близких людей разрушителя своей жизни ситуация бывает более прозрачна, чем для него самого. Что только не делают родные и друзья, чтобы убедить человека быть более аккуратным, заняться своим здоровьем, не рисковать, бросить вредные привычки. И все напрасно, он как будто «не слышит». А точнее, не слышит его внутреннее «я», готовое скорее умереть, нежели жить.
Хотелось бы сделать акцент на том, что автор статьи вовсе не ратует за некий идеальный мир, где нет соблазнов и риска и скучно живут до ста лет. Вовсе нет! В жизни есть место всему. Но если речь идет о скрытой мотивационной готовности к суициду (настолько скрытой, что она может не осознаваться самим человеком), то, кроме очевидного саморазрушающего поведения, здесь есть дополнительные критерии.
Хотя он редко делится этим с окружающими, многое можно понять и без прямого признания. Если он сочиняет стихи или рисует, в его творчестве начинает прослеживаться тема ухода из жизни. Он слушает музыку, где царствует «романтизм смерти». Если с ним поговорить о каком-нибудь самоубийце (из кинофильма или новостей), он скорее будет искать оправдания тому, почему человек захотел расстаться с жизнью. В его речи периодически появляются высказывания (часто в виде шуток или анекдотов), связанные с небытием.
Саморазрушающее поведение дает человеку мощное орудие – убить себя «случайно». Он «вдруг» попадает в аварию; доводит себя до острого приступа хронического заболевания, делая то, что запрещено (например, съедая полкило свиной колбасы); попадает в драку; получает сердечный приступ от переутомления; умирает от передозировки наркотиков или алкоголя. Учитывая весь путь, можно понять – человек пришел к тому исходу, который сам для себя выбрал.
ОШИБОЧКА ВЫШЛА
Считается, что неосознанно укорачивают жизнь те, кто выбирает опасные профессии: военных, полицейских, пожарных, спасателей МЧС – всех тех, кто, постоянно рискуя, спасает других. Также в этот список ошибочно попадают люди, занимающиеся экстремальными видами спорта – любители прыгать с парашютом, дайверы, спортивные «трюкачи», любители экстремального вождения (как вида спорта). Мол, эти люди и выбирают такую профессию или увлечение потому, что потенциально хотят умереть. Но эти рассуждения крайне поверхностны.
Да, у представителей опасных профессий действительно повышена готовность пожертвовать собой в критической ситуации. Но при этом они сделают все, чтобы повысить шансы на выживание не только того, кого спасают, но и самих себя. У них здоровая тяга к жизни, и выражается это как раз в том, что они соблюдают все предписанные инструкции по безопасности – как при подготовке, так и в экстремальной ситуации. Они не рискуют зря, их действия четкие, ведь они хотят жить! То же касается и любителей экстремальных видов спорта: они чтут правильное укладывание парашюта, защитные костюмы и исправные тормоза.
Конечно, и среди этих людей встречаются те, чье состояние оставляет желать лучшего. Так, например, работая в милиции, я регулярно отговаривала ехать в Чечню сотрудников, только что переживших развод или расставание. Я знала, что в этом случае велика вероятность того, что они либо не вернутся, либо их ждет серьезное ранение.
ИТАК…
Знание о том, что нечто «вредно», вовсе не гарантирует осознания опасности для себя лично. Если речь идет о том, что нас убивает, нужно оценивать масштабы происходящего. Немного алкоголя по праздникам, «зависание» на работе во время сдачи важного проекта или пара пирожных не могут считаться саморазрушающим поведением. Но если влияние «разрушителя» на жизнь становится значительным, пора задуматься о том, что происходит.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Если здоров и несчастен – автоматически становлюсь на путь суицида через суррогатное “счастье”?
Или начинаю искать Смысл – путь к счастью?
http://pandoraopen.ru/2016-12-16/dobroschaste-kniga-i-put/