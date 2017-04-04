Уровень жизни народа

Текст, приведенный ниже, лишь одна глава из отчетного доклада Г.М.Маленкова на XIX Съезде ВКП(б), последнем сталинском съезде. Он состоялся спустя 7 лет после окончания Великой Отечественной войны в 1952 году, после первой послевоенной пятилетки. Тем контрастнее смотрится динамика благосостояния трудящихся тогда в "тоталитарном" социалистическом обществе и сегодня в годы мирного капиталистического "процветания".

Дальнейший подъем материального благосостояния, здравоохранения и культурного уровня жизни народа



Достигнутые успехи во всех отраслях народного хозяйства привели к дальнейшему повышению материального и культурного уровня жизни советского общества. Это вполне закономерно, другого результата и не могло быть, так как в нашей стране целью развития социалистического производства является обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей общества.

Основным показателем подъема благосостояния советского народа является непрерывный рост национального дохода. За период с 1940 по 1951 год национальный доход СССР вырос на 83 процента. В отличие от капиталистических стран, где больше половины национального дохода присваивается эксплуататорскими классами, в Советском Союзе весь национальный доход является достоянием трудящихся. Трудящиеся СССР получают для удовлетворения своих личных материальных и культурных потребностей около 3/4 национального дохода, а остальная часть идет на расширение социалистического производства и на другие общегосударственные и общественные нужды. Важнейшим источником роста реальной заработной платы рабочих и служащих и реальных доходов крестьян является последовательно проводимое правительством снижение цен на товары массового потребления. В результате пятикратного снижения государственных розничных цен, проведенного за период 1947 – 1952 годы, цены на продовольственные и промышленные товары в настоящее время ниже, чем в IV квартале 1947 года в среднем в 2 раза.

Как известно, рабочие и служащие в нашей стране получают за счет государства пособия по социальному страхованию, пенсии по социальному обеспечению, бесплатные или с большой скидкой путевки в санатории, дома отдыха и детские учреждения, ежегодно получают отпуска с сохранением заработной платы. Все трудящиеся города и деревни получают бесплатную медицинскую помощь. Государство выплачивает в городе и деревне пособия многодетным и одиноким матерям; обеспечивает бесплатное обучение в начальной и семилетней школе; выдает стипендии учащимся. Указанных выплат и льгот трудящиеся города и деревни получили в 1940 году на сумму 40,8 миллиарда рублей, а в 1951 году – 125 миллиардов рублей.

В результате роста денежной заработной платы рабочих и служащих, увеличения денежных и натуральных доходов крестьян, снижения цен на товары массового потребления и роста других выплат населению за счет государства, реальные доходы рабочих и служащих, по расчету на одного работающего, в 1951 году были выше, чем в 1940 году, примерно на 57 процентов и реальные доходы крестьян, по расчету на одного работающего, были выше примерно на 60 процентов.

Проектом директив по пятому пятилетнему плану предусматривается увеличение национального дохода СССР за пятилетие не менее чем на 60 процентов, повышение реальной заработной платы рабочих и служащих, с учетом снижения розничных цен, не менее чем на 35 процентов, увеличение денежных и натуральных доходов (в денежном выражении) колхозников не менее чем на 40 процентов.

В нашей стране осуществляется большое жилищное и коммунальное строительство. Только в послевоенные годы в городах и рабочих поселках построены жилые дома общей площадью свыше 155 миллионов квадратных метров и в сельских местностях построено более 3,8 миллиона жилых домов. Особенно большие работы по строительству жилья проведены в районах, подвергавшихся оккупации. Однако, несмотря на большой объем жилищного строительства, у нас еще повсюду ощущается острый недостаток в жилье. Многие министерства и местные Советы из года в год не выполняют устанавливаемых для них планов жилищного строительства и отпускаемые государством для этой цели средства недоиспользуются. Только за два последних года из-за невыполнения планов жилищного строительства недодано свыше 4 миллионов квадратных метров жилой площади. Не перевелись у нас еще такие хозяйственные и партийные руководители, которые заботу о нуждах трудящихся в жилье рассматривают как второстепенное дело и не принимает мер к выполнению планов строительства и ремонта жилья. Задача заключается в том, чтобы всемерно расширять жилищное строительство. В проекте директив по пятому пятилетнему плану предусматривается увеличение капитальных вложений на государственное жилищное строительство примерно в 2 раза по сравнению с четвертой пятилеткой.

Партия и правительство всегда проявляли и проявляют большую заботу о сохранении здоровья нашего народа. Государственные расходы на здравоохранение, включая расходы на эти цели за счет средств социального страхования, увеличились с 11,2 миллиарда рублей в 1940 году до 26,4 миллиарду рублей в 1951 году. На этой основе достигнуто дальнейшее улучшение и расширение медицинского и санитарного обслуживания населения. Число больничных коек в городах и сельских местностях в 1951 году увеличилось на 30 процентов по сравнению с 1940 годом. Расширена сеть санаториев. Количество врачей в стране увеличилось на 80 процентов.

В результате роста материального и культурного уровня жизни народа и улучшения медицинского обслуживания населения сократилась смертность в нашей стране. За последние три года чистый прирост населения составил 9 миллионов 500 тысяч человек. (Продолжительные аплодисменты ).

Расходы на просвещение увеличились с 22,5 миллиарда рублей в 1940 году до 57,3 миллиарда рублей в 1951 году, то есть более чем в 2,5 раза. Только за послевоенные годы построено 23.500 школ. Число обучающихся в СССР в настоящее время составляет 57 миллионов человек, или почти на 8 миллионов человек больше, чем в 1940 году. Значительно расширено семилетнее и десятилетнее обучение; число учащихся в 5 – 10 классах за период с 1940 по 1951 год увеличилось на 25 процентов. Число учащихся в техникумах и других средних специальных учебных заведениях за этот период увеличилось на 40 процентов, а число учащихся в высших учебных заведениях – на 67 процентов. Только в 1952 году высшие учебные заведения выпустили 221 тысячу молодых специалистов для разных отраслей народного хозяйства и вновь приняли в текущем году 375 тысяч человек. В настоящее время в стране работает около 5,5 миллиона специалистов с высшим и средним специальным образованием, то есть в 2,2 раза больше, чем до войны.

Учитывая все возрастающее значение науки в жизни нашего общества, партия проявляет повседневную заботу о ее развитии. Советское государство развернуло строительство и оснащение большой сети научно-исследовательских институтов, создало самые благоприятные условия для расцвета науки, обеспечило широкий размах подготовки научных кадров. Количество научно-исследовательских институтов, лаборатории и других научных учреждений в СССР увеличилось с 1.560 в 1939 году до 2.900 к началу 1952 года. Количество научных работников увеличилось за это время почти в 2 раза. Государственные расходы на развитие науки за 1946 – 1951 годы составили 47,2 миллиарда рублей. За истекшие годы широко развернута сеть культурно-просветительных учреждений в городах и сельских местностях. В настоящее время в стране имеется 308 тысяч библиотек всех типов. По сравнению с 1939 годом число библиотек увеличилось более чем на 120 тысяч. Годовой тираж книг достиг 800 миллионов экземпляров и увеличился по сравнению с 1940 годом в 1,8 раза. Число звуковых киноустановок в городах и на селе за период с 1939 года увеличилось почти в 3 раза.

Важнейшей и неотъемлемой частью советской культуры являются литература и искусство. Мы имеем крупные успехи в развитии советской литературы, изобразительного искусства, театра, кино. Об этом ярко свидетельствует то, что многим талантливым деятелям в этой области ежегодно присуждаются Сталинские премии. Высокого звания лауреата Сталинской премии удостоены 2.339 работников литературы и искусства.

Однако было бы неправильно за большими успехами не видеть крупных недостатков в развитии нашей литературы и искусства. Дело в том, что, несмотря на серьезные успехи в развитии литературы и искусства, идейно-художественный уровень многих произведений все еще остается недостаточно высоким. В литературе и искусстве появляется еще много посредственных, серых, а иногда и просто халтурных произведений, искажающих советскую действительность. Многогранная и кипучая жизнь советского общества в творчестве некоторых писателей и художников изображается вяло и скучно. Не устранены недостатки в таком важном и популярном виде искусства, каким является кино. У нас умеют делать хорошие фильмы, имеющие большое воспитательное значение, но таких фильмов создается все еще мало. Наша кинематография имеет все возможности для того, чтобы выпускать много хороших и разнообразных кинокартин, но эти возможности используются плохо. Необходимо учитывать, что идейный и культурный уровень советского человека неизмеримо вырос, его вкусы воспитываются партией на лучших произведениях литературы и искусства. Советские люди не терпят серости, безыдейности, фальши и предъявляют высокие требования к творчеству наших писателей и художников. В своих произведениях наши писатели и художники должны бичевать пороки, недостатки, болезненные явления, имеющие распространение в обществе, раскрывать в положительных художественных образах людей нового типа во всем великолепии их человеческого достоинства и тем самым способствовать воспитанию в людях нашего общества характеров, навыков, привычек, свободных от язв и пороков, порожденных капитализмом. Между тем в нашей советской беллетристике, драматургии, так же, как в кинематографии, до сих пор отсутствуют такие виды художественных произведений, как сатира. Неправильно было бы думать, что наша советская действительность не дает материала для сатиры. Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из жизни все отрицательное, прогнившее, омертвевшее, все то, что тормозит движение вперед.

Наша советская литература и искусство должны смело показывать жизненные противоречия и конфликты, уметь пользоваться оружием критики, как одним из действенных средств воспитания. Сила и значение реалистического искусства состоит в том, что оно может и должно выявлять и раскрывать высокие душевные качества и типичные положительные черты характера рядового человека, создавать его яркий художественный образ, достойный быть примером и предметом подражания для людей.

Наши художники, литераторы, работники искусства в своей творческой работе по созданию художественных образов должны постоянно помнить, что типично не только то, что наиболее часто встречается, но то, что с наибольшей полнотой и заостренностью выражает сущность данной социальной силы. В марксистско-ленинском понимании типическое отнюдь не означает какое-то статистическое среднее. Типичность соответствует сущности данного социально-исторического явления, а не просто является наиболее распространенным, часто повторяющимся, обыденным. Сознательное преувеличение, заострение образа не исключает типичности, а полнее раскрывает и подчеркивает ее. Типическое есть основная сфера проявления партийности в реалистическом искусстве. Проблема типичности есть всегда проблема политическая.

Высокая и благородная задача, стоящая перед работниками литературы и искусства, может быть успешно решена только при условии, если мы поведем решительную борьбу с халтурой в работе наших художников и литераторов, если будет беспощадно вытравлена ложь и гниль из произведений литературы и искусства. Огромные обязанности в великой борьбе по выращиванию нового, светлого и выкорчевыванию обветшалого и омертвевшего в общественной жизни ложатся на наших работников литературы и искусства. Долг наших писателей, художников, композиторов, работников кинематографии – глубже изучать жизнь советского общества, создавать крупные художественные произведения, достойные нашего великого народа. (Аплодисменты ).

Товарищи! Мы имеем крупные успехи в деле улучшения материального благосостояния и роста культуры советского народа. Но мы не можем успокаиваться на достигнутом. Задача состоит в том, чтобы на основе развития всего народного хозяйства обеспечивать дальнейшее неуклонное повышение материального и культурного уровня жизни советских людей. Наша партия и впредь будет проявлять неустанную заботу о максимальном удовлетворении постоянно растущих потребностей советских людей, ибо благо советского человека, процветание советского народа является для нашей партии высшим законом. (Бурные, продолжительные аплодисменты ).

Г.М.Маленков, XIX Съезд ВКП(б)

Из текста доклада времен ГУЛАГа видно, как советских людей принуждали повышать собственное благосостояние. Насильно с помощью рабского труда возводили больницы, ВУЗы, школы, детские сады, санатории и наперекор рыночной логики эффективности делали их общедоступными. Несмотря на удушение инициативы на местах госпланом, отсутствие мотивирующего для трудящихся фактора безработицы и ежегодное понижение цен, социалистическая экономика развивалась и крепла вопреки руководству партии и тирану Сталину.

Источник: nnm.me