Скифское золото Тывы
10:41. 4 апреля 2017 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Многие читатели знают, что скифы – это якобы кочевой народ, проживавший в основном в причерноморье. Не сильно афишируется информация, что скифы проживали и на юге Сибири вплоть до современного Красноярского края. Еще меньше людей знают, что скифы жили на самом юге Сибири – в Тыве. И по всей видимости, плотность их населения именно там была наивысшей. Про это говорит количество курганов – их там сотни. Те, которые раскопали и те, которые не тронуты бульдозером и лопатой археологов.
Которые раскопаны, зачастую дают в качестве экспонатов для музеев – десятки килограммов золотых украшений. К таким раскопанным курганам относят: Аржаан-1 и Аржаан-2 в Туве (или Тыве по современному) в Долине царей.
Экспозиция золотых украшений выставлена в Национальном музее Республики Тыва
Аржаан – условное название памятников уюкской культуры в Туве — массовые захоронения людей и лошадей в курганах Аржаан-1 и Аржаан-2 в долине реки Уюк в отрогах Западного Саяна. Назван по топониму Аржаан — целебный источник.
Курган Аржаан-2 — захоронение скифского вождя второй половины VII века до н. э. в Пий-Хемском районе республики Тыва. Диаметр — 80 м, высота — 2 м. Впервые исследован в 1997 году. Раскопан в 2001—2003 годах российско-германской экспедицией.
В Аржаане-2 найдено более 20 кг золотых изделий бытового и культового характера, выполненных в «зверином стиле» с высочайшим ювелирным искусством. Основная часть предметов находится в республиканском музее Тывы (г. Кызыл), часть — в Государственном Эрмитаже.
При раскопках кургана Аржаан-2 было найдено 9300 золотых монет, не считая “бесчисленных золотых бусин”.
Реконструкция из музея. Неизвестный воин был найден буквально покрытым золотом вместе со своей женщиной.
То, что осталось после раскопок кургана.
Место раскопок с высоты
Реконструкция внутренней части кургана. Каждый сруб – это для отдельного погребения? Или это упрощенный макет, который в реальности мог быть как Аркаим?
Может быть, это было поселение, которое накрыл сель потопа? Жители знали, что это произойдет (были предвесткники этому) и приготовились к этому, надели убранства. Но срубы без окон и дверей, что странно для этой версии. Хотя, фотографий самих раскопок я не нашел и что за срубы внутри курганов – непонятно.
Аржаан-1 тоже имел такую структуру.
Аржаан-1 с высоты.
Могила, очевидно знатного человека, сооружена из сосновых брёвен диаметром 30—85 см, имеет форму куба. Снаружи обнесена сосновой изгородью. Вокруг треугольного центра радиально расположены около 70 могил. Ранее памятник был разграблен. Тем не менее, найдено множество остатков одежды, оружия, костей жертвенных животных, снаряжения для лошадей, ювелирных изделий, наскальных рисунков и так дале
Неизвестного скифского воина из Аржаан-2 окрестили сибирским Тутанхамоном, ибо были обнаружены символы его богатства: в древнем некрополе были захоронены тела 14 коней. Рядом с этим погребением были обнаружены захоронения ещё 33 человек, пятеро из которых – дети.
Древний правитель был похоронен с тяжелым ожерелье из чистого золота и золотым колчаном с украшением в виде рыбьей чешуи.
Реконструкция костюмов. Внешняя одежда была украшена тысячами маленьких фигурок из представителей кошачих. Не исключено, что снежный барс.
Хотя пишут, что это изображения пантеры.
На войлочные или кожаные сапоги были нашиты тысячи маленьких бусинок диаметром около 1 мм, отчего сапоги казались сделанными из золота
Общий вес его украшений – в том числе и стеклянных бус на его брюках – было 2 килограмма.Вооружение этого человека состояло из железного кинжала.
Украшение платья женщины соответствует кафтану мужчины: тысячи золотых пантер образуют разные мотивы, опять же, в частности, крылья на спине. Вокруг ее груди, археологи нашли золотые серьги и много маленьких шариков из золота, янтаря, граната, малахита и других драгоценных материалов.
Возле ее ноги были тысячи мини-бусин из золота, которые должны быть закреплены на кожаных сапогах, которые были инкрустированы золотыми лентами и зернью.
Золотая пектораль в зверином стиле
“Трудно себе представить, что эти мелкие кусочки были сделаны кочевниками, живущих в палатках.
В других погребенях, которые окружали видную пару, найдены бронзовые ножи, топор типа, известного как клюв Ворона, наконечники стрел, бронзовые зеркала, ремни и многие ювелирные изделия – бусы из стекла, камня, янтаря, и золотые серьги. Так же были фрагменты ткани – войлока, меха и ткани.
Здесь тоже были обнаружены уздечки наборы из бронзы, украшения для грив и хвоста, вырезанных из листового золота.
Анализ ДНК группы показал, что захороненные из иранской этнолингвистической группы. Согласно анализу изотопов стронция в костях, все погребенные были местными жителями, кроме – “Королевы”, и это дает основание думать о династических браках.
Железный нож с инкрустацией золотом. Если это кованное железо – то о каком бронзовом веке идет речь?
Источник
Это все официальная информация от археологов и историков. Фантастический уровень мастерства, с которым выполнены эти украшения – подтвреждают и они. Не может народ, живший в юртах и палатках (остатков капитальных строений не найдено) изготавливать такие первоклассные украшения. По-этому многие историки пишут, что это изделия из Греции, Китая, выполненные в зверином стиле. Но другие пишут, что именно с территории Сибири на запад пришли скифи. Сам Геродот разделял скифов на западных и восточных.
И что могло произойти, что в одном кургане погребли сразу 33 человека, в том числе и детей? Видимых следов повреждений от набегов врагов скифов у них не обнаружено. Царь погребен без меча, только с кинжалом. Захоронить воина без меча – это как-то странно…
***
Раскапывать курганы в поисках золота для экспозиций было модным и выгодным и более 100 лет назад
На фотографии, приведенной на рис, запечатлено начало работ на одном из гнездовских курганов. Раскопками руководил С.И.Сергеев. “Всего в течение трех лет им вскрыто 96 курганов”. Сегодня считается, что гнездовские курганы – «самая большая курганная группа в славянских землях, насчитывающая и сейчас ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ КУРГАНОВ»
В 1851-1854 годах граф А.С.Уваров, которого сегодня ошибочно объявляют археологом, только во Владимиро-Суздальской земле раскопал 7729 казачьих курганов. СЕМЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ!
“Работы начаты были 31 мая и продолжались 4 месяца, в 22 местностях Суздальского уезда… Всего разрыто было 1260 куб. саж. земли и 730 курганов, причем исполнено было 15 рисунков и 43 плана (КОТОРЫЕ, КСТАТИ СКАЗАТЬ, КУДА-ТО БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗЛИ)”.
Это поразительно. Раскопали СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ КУРГАНОВ, однако сделали ТОЛЬКО 15 РИСУНКОВ И 73 ПЛАНА. То есть в среднем лишь ОДИН ИЗ ДЕСЯТИ русских курганов удостоился одного плана или рисунка. Иными словами, ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ КУРГАНОВ КАНУЛИ В НЕБЫТИЕ.
От них не осталось ничего.
Подробнее…
Кстати, при строительстве ЖД-ветки Кызыл-Курагино (которую пока отложили) под нож бульдозеров пойдут десятки курганов.
Которые раскопаны, зачастую дают в качестве экспонатов для музеев – десятки килограммов золотых украшений. К таким раскопанным курганам относят: Аржаан-1 и Аржаан-2 в Туве (или Тыве по современному) в Долине царей.
Экспозиция золотых украшений выставлена в Национальном музее Республики Тыва
Аржаан – условное название памятников уюкской культуры в Туве — массовые захоронения людей и лошадей в курганах Аржаан-1 и Аржаан-2 в долине реки Уюк в отрогах Западного Саяна. Назван по топониму Аржаан — целебный источник.
Курган Аржаан-2 — захоронение скифского вождя второй половины VII века до н. э. в Пий-Хемском районе республики Тыва. Диаметр — 80 м, высота — 2 м. Впервые исследован в 1997 году. Раскопан в 2001—2003 годах российско-германской экспедицией.
В Аржаане-2 найдено более 20 кг золотых изделий бытового и культового характера, выполненных в «зверином стиле» с высочайшим ювелирным искусством. Основная часть предметов находится в республиканском музее Тывы (г. Кызыл), часть — в Государственном Эрмитаже.
При раскопках кургана Аржаан-2 было найдено 9300 золотых монет, не считая “бесчисленных золотых бусин”.
Реконструкция из музея. Неизвестный воин был найден буквально покрытым золотом вместе со своей женщиной.
То, что осталось после раскопок кургана.
Место раскопок с высоты
Реконструкция внутренней части кургана. Каждый сруб – это для отдельного погребения? Или это упрощенный макет, который в реальности мог быть как Аркаим?
Может быть, это было поселение, которое накрыл сель потопа? Жители знали, что это произойдет (были предвесткники этому) и приготовились к этому, надели убранства. Но срубы без окон и дверей, что странно для этой версии. Хотя, фотографий самих раскопок я не нашел и что за срубы внутри курганов – непонятно.
Аржаан-1 тоже имел такую структуру.
Аржаан-1 с высоты.
Могила, очевидно знатного человека, сооружена из сосновых брёвен диаметром 30—85 см, имеет форму куба. Снаружи обнесена сосновой изгородью. Вокруг треугольного центра радиально расположены около 70 могил. Ранее памятник был разграблен. Тем не менее, найдено множество остатков одежды, оружия, костей жертвенных животных, снаряжения для лошадей, ювелирных изделий, наскальных рисунков и так дале
Неизвестного скифского воина из Аржаан-2 окрестили сибирским Тутанхамоном, ибо были обнаружены символы его богатства: в древнем некрополе были захоронены тела 14 коней. Рядом с этим погребением были обнаружены захоронения ещё 33 человек, пятеро из которых – дети.
Древний правитель был похоронен с тяжелым ожерелье из чистого золота и золотым колчаном с украшением в виде рыбьей чешуи.
Реконструкция костюмов. Внешняя одежда была украшена тысячами маленьких фигурок из представителей кошачих. Не исключено, что снежный барс.
Хотя пишут, что это изображения пантеры.
На войлочные или кожаные сапоги были нашиты тысячи маленьких бусинок диаметром около 1 мм, отчего сапоги казались сделанными из золота
Общий вес его украшений – в том числе и стеклянных бус на его брюках – было 2 килограмма.Вооружение этого человека состояло из железного кинжала.
Украшение платья женщины соответствует кафтану мужчины: тысячи золотых пантер образуют разные мотивы, опять же, в частности, крылья на спине. Вокруг ее груди, археологи нашли золотые серьги и много маленьких шариков из золота, янтаря, граната, малахита и других драгоценных материалов.
Возле ее ноги были тысячи мини-бусин из золота, которые должны быть закреплены на кожаных сапогах, которые были инкрустированы золотыми лентами и зернью.
Золотая пектораль в зверином стиле
“Трудно себе представить, что эти мелкие кусочки были сделаны кочевниками, живущих в палатках.
В других погребенях, которые окружали видную пару, найдены бронзовые ножи, топор типа, известного как клюв Ворона, наконечники стрел, бронзовые зеркала, ремни и многие ювелирные изделия – бусы из стекла, камня, янтаря, и золотые серьги. Так же были фрагменты ткани – войлока, меха и ткани.
Здесь тоже были обнаружены уздечки наборы из бронзы, украшения для грив и хвоста, вырезанных из листового золота.
Анализ ДНК группы показал, что захороненные из иранской этнолингвистической группы. Согласно анализу изотопов стронция в костях, все погребенные были местными жителями, кроме – “Королевы”, и это дает основание думать о династических браках.
Железный нож с инкрустацией золотом. Если это кованное железо – то о каком бронзовом веке идет речь?
Источник
Это все официальная информация от археологов и историков. Фантастический уровень мастерства, с которым выполнены эти украшения – подтвреждают и они. Не может народ, живший в юртах и палатках (остатков капитальных строений не найдено) изготавливать такие первоклассные украшения. По-этому многие историки пишут, что это изделия из Греции, Китая, выполненные в зверином стиле. Но другие пишут, что именно с территории Сибири на запад пришли скифи. Сам Геродот разделял скифов на западных и восточных.
И что могло произойти, что в одном кургане погребли сразу 33 человека, в том числе и детей? Видимых следов повреждений от набегов врагов скифов у них не обнаружено. Царь погребен без меча, только с кинжалом. Захоронить воина без меча – это как-то странно…
***
Раскапывать курганы в поисках золота для экспозиций было модным и выгодным и более 100 лет назад
На фотографии, приведенной на рис, запечатлено начало работ на одном из гнездовских курганов. Раскопками руководил С.И.Сергеев. “Всего в течение трех лет им вскрыто 96 курганов”. Сегодня считается, что гнездовские курганы – «самая большая курганная группа в славянских землях, насчитывающая и сейчас ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ КУРГАНОВ»
В 1851-1854 годах граф А.С.Уваров, которого сегодня ошибочно объявляют археологом, только во Владимиро-Суздальской земле раскопал 7729 казачьих курганов. СЕМЬ ТЫСЯЧ СЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ!
“Работы начаты были 31 мая и продолжались 4 месяца, в 22 местностях Суздальского уезда… Всего разрыто было 1260 куб. саж. земли и 730 курганов, причем исполнено было 15 рисунков и 43 плана (КОТОРЫЕ, КСТАТИ СКАЗАТЬ, КУДА-ТО БЕССЛЕДНО ИСЧЕЗЛИ)”.
Это поразительно. Раскопали СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ КУРГАНОВ, однако сделали ТОЛЬКО 15 РИСУНКОВ И 73 ПЛАНА. То есть в среднем лишь ОДИН ИЗ ДЕСЯТИ русских курганов удостоился одного плана или рисунка. Иными словами, ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ КУРГАНОВ КАНУЛИ В НЕБЫТИЕ.
От них не осталось ничего.
Подробнее…
Кстати, при строительстве ЖД-ветки Кызыл-Курагино (которую пока отложили) под нож бульдозеров пойдут десятки курганов.
Источник: sibved.livejournal.com