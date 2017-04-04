Скифское золото Тывы

..., что именно им были присуждены скифские сокровища из музеев Крыма. Киевские... музею Алларда Пирсона за хранение скифского золота, а также за транспортировку этих...". "Конечно, есть ресурсы (для возвращения скифского золота, - ред.). И это не вопрос...