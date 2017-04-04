Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 апреля 2017
- 06:05 Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:50 Жестокие городские бои под Дамаском: Армия Сирии освобождает г. Кабун (ФОТО).
- Вчера 23:28 Власти США считают, что сирийцы не хотят видеть Асада президентом.
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО)
Сирийская армия и российские боевые вертолеты продолжают гнать ИГИЛ на восток от Пальмиры.
Впечатляющие кадры с поля боя были опубликованы медиа-крылом группировки, на фотографиях показаны недавние бои между САА и боевиками ИГИЛ* восточнее Пальмиры, где правительственные войска в понедельник захватили ключевую гору с видом на газовые месторождения Арак.
На обнародованных изображениях видна колонна Армии Сирии, пехотинцы, растягивающиеся в цепь и наступающие на врага, а также военные вертолеты Ми-35 ВКС РФ, обеспечивающие поддержку с воздуха в ходе атаки, при этом террористы ведут ответный огонь по армейцам и применяют противотанковые ракеты.
Большие подкрепления прибыли в восточную часть провинции Хомс на прошлой неделе после отступления из региона Восточный Каламун, захваченного боевиками сирийской «оппозиции». Эти новые силы будут пытаться остановить правительственные войска, мешая их продвижению к Дейр-эз-Зору, чтобы снять осаду с подконтрольных Дамаску районов города.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Жестокие городские бои под Дамаском: Армия Сирии освобождает г. Кабун (ФОТО)
В понедельник утром Сирийская Арабская армия совместно с отрядами Армии освобождения Палестины захватила ряд объектов внутри города Аль-Кабун в восточной части Дамаска.
Во главе со 105-й бригадой Республиканской гвардии армейцы штурмовали улицу Аль-Тахриб Сук в Аль-Кабуне, что привело к серии интенсивных боестолкновений, которые продолжались много часов.
После ожесточенных боев Армия Сирии сделала значительный рывок внутри этого пригорода Дамаска, отбив большую часть улицы Аль-Тахриб Сук.
Помимо боевых действий в Аль-Кабуне, правительственные войска продолжают оказывать мощное давление на террористов из «Хайят Тахрир Аль-Шам» (коалиция, возглавляемая «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийской ветвью «Аль-Каиды»*) внутри другого пригорода столицы Сирии — г. Джобар, нанося удары по ряду опорных пунктов, находящихся под контролем сил противника.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Власти США считают, что сирийцы не хотят видеть Асада президентом
США не поддержат участие президента Сирии Башара Асада в выборах, считают, что народ страны этого не хочет, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь на прошлой неделе с официальным визитом в Анкаре, заявил, что судьбу Асада должен решить сирийский народ.
Отвечая на вопрос РИА Новости, означает ли это, что США примут факт участия Асада в будущих выборах, Хейли ответила: «Нет, это не означает, что мы примем это».
«Мы не думаем, что народ Сирии хочет дальше видеть Асада», — сказала Хейли журналистам в понедельник.
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