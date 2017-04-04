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Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 апреля 2017

11:16. 4 апреля 2017 Просмотров - 296 Нет комментариев Опубликовал:

Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО)

Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Сирийская армия и российские боевые вертолеты продолжают гнать ИГИЛ на восток от Пальмиры.

Впечатляющие кадры с поля боя были опубликованы медиа-крылом группировки, на фотографиях показаны недавние бои между САА и боевиками ИГИЛ* восточнее Пальмиры, где правительственные войска в понедельник захватили ключевую гору с видом на газовые месторождения Арак.

На обнародованных изображениях видна колонна Армии Сирии, пехотинцы, растягивающиеся в цепь и наступающие на врага, а также военные вертолеты Ми-35 ВКС РФ, обеспечивающие поддержку с воздуха в ходе атаки, при этом террористы ведут ответный огонь по армейцам и применяют противотанковые ракеты.

Большие подкрепления прибыли в восточную часть провинции Хомс на прошлой неделе после отступления из региона Восточный Каламун, захваченного боевиками сирийской «оппозиции». Эти новые силы будут пытаться остановить правительственные войска, мешая их продвижению к Дейр-эз-Зору, чтобы снять осаду с подконтрольных Дамаску районов города.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Боевые вертолеты ВКС РФ и Армия Сирии гонят ИГИЛ все дальше от Пальмиры (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Жестокие городские бои под Дамаском: Армия Сирии освобождает г. Кабун (ФОТО)

Жестокие городские бои под Дамаском: Армия Сирии освобождает г. Кабун (ФОТО) | Русская весна

В понедельник утром Сирийская Арабская армия совместно с отрядами Армии освобождения Палестины захватила ряд объектов внутри города Аль-Кабун в восточной части Дамаска.

Во главе со 105-й бригадой Республиканской гвардии армейцы штурмовали улицу Аль-Тахриб Сук в Аль-Кабуне, что привело к серии интенсивных боестолкновений, которые продолжались много часов.

После ожесточенных боев Армия Сирии сделала значительный рывок внутри этого пригорода Дамаска, отбив большую часть улицы Аль-Тахриб Сук.

Помимо боевых действий в Аль-Кабуне, правительственные войска продолжают оказывать мощное давление на террористов из «Хайят Тахрир Аль-Шам» (коалиция, возглавляемая «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийской ветвью «Аль-Каиды»*) внутри другого пригорода столицы Сирии — г. Джобар, нанося удары по ряду опорных пунктов, находящихся под контролем сил противника.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

Жестокие городские бои под Дамаском: Армия Сирии освобождает г. Кабун (ФОТО) | Русская весна
Жестокие городские бои под Дамаском: Армия Сирии освобождает г. Кабун (ФОТО) | Русская весна
Жестокие городские бои под Дамаском: Армия Сирии освобождает г. Кабун (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Власти США считают, что сирийцы не хотят видеть Асада президентом

Власти США считают, что сирийцы не хотят видеть Асада президентом | Русская весна

США не поддержат участие президента Сирии Башара Асада в выборах, считают, что народ страны этого не хочет, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находясь на прошлой неделе с официальным визитом в Анкаре, заявил, что судьбу Асада должен решить сирийский народ.

Отвечая на вопрос РИА Новости, означает ли это, что США примут факт участия Асада в будущих выборах, Хейли ответила: «Нет, это не означает, что мы примем это».

«Мы не думаем, что народ Сирии хочет дальше видеть Асада», — сказала Хейли журналистам в понедельник.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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