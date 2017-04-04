Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 апреля 2017

Сирийская армия и российские боевые вертолеты продолжают гнать ИГИЛ на восток от Пальмиры.

Впечатляющие кадры с поля боя были опубликованы медиа-крылом группировки, на фотографиях показаны недавние бои между САА и боевиками ИГИЛ* восточнее Пальмиры, где правительственные войска в понедельник захватили ключевую гору с видом на газовые месторождения Арак.

На обнародованных изображениях видна колонна Армии Сирии, пехотинцы, растягивающиеся в цепь и наступающие на врага, а также военные вертолеты Ми-35 ВКС РФ, обеспечивающие поддержку с воздуха в ходе атаки, при этом террористы ведут ответный огонь по армейцам и применяют противотанковые ракеты.

Большие подкрепления прибыли в восточную часть провинции Хомс на прошлой неделе после отступления из региона Восточный Каламун, захваченного боевиками сирийской «оппозиции». Эти новые силы будут пытаться остановить правительственные войска, мешая их продвижению к Дейр-эз-Зору, чтобы снять осаду с подконтрольных Дамаску районов города.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.