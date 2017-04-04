Символы и расшифровка послания теракта 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге. Правдозор
07:16. 4 апреля 2017 Просмотров - 463 4 коммент. Опубликовал: Правдозор
Теракт это страшный и символический сигнал народу и высшему руководству. И этот сигнал важно правильно расшифровать, чтобы понимать дальнейшую политическую обстановку.
Полная статься в ЖЖ
Подписывайся на канал ПРАВДОЗОР ТВ
loading...
Организатор США? Ну-ну https://www.youtube.com/watch?v=l54AS0y7Agw
loading...
Да что ты Миша они белые и пушистые,светочь демократии,иногда стреляют и взрывают но это для нашей же пользы,хотят освободить нас от теранов а заодно и от суверенитета но это так побочный эффект,не надо думать про них плохо они не будут вмешиваться в наши дела они только помогут нам развалить самих себя,немножко подтолкнут а там само покатится.Потом придут нам помогать строить новый мир такие все в белых одеждах.Но учти когда эти одежды упадут и тебе покажут настоящий оскал демократии ,защитить тебя уже не сможет не кто,тот кто пытался это делать был растоптан твоимиже ногами так как посегнул на этг белое,пушистое,демократичнское чудо.
loading...
Сходил по ссылке. Зря. С таким же успехом могли погоду предсказывать. Теракты легче предсказать по жидовским праздникам, чем по цифрам взятым из носа.
А теперь вопрос: “Кому выгодно отвести внимание именно сейчас”!!?? За ответом и причина.
loading...
Кому выгодно привлечь внимание именно сейчас!!?? За ответом и причина.