Символы и расшифровка послания теракта 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге. Правдозор

...-ян-инь – вот вам и расшифровка значения символа креста. Вертикальная черта – это... его судами над противниками. Предлагаемое послание из этой библии, которое, как... было совсем убрать. Интересно, что «послание в Лаодикийскую Церковь» упоминается Павлом...