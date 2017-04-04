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Символы и расшифровка послания теракта 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге. Правдозор

07:16. 4 апреля 2017 Просмотров - 463 4 коммент. Опубликовал:

Теракт это страшный и символический сигнал народу и высшему руководству. И этот сигнал важно правильно расшифровать, чтобы понимать дальнейшую политическую обстановку.

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4 коммент.»

  • 142 43
    Михаил 4 апреля 2017 в 8:06 Ссылка Пометить
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    Организатор США? Ну-ну https://www.youtube.com/watch?v=l54AS0y7Agw

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    • 257 89
      kidus Михаил 4 апреля 2017 в 8:31 Ссылка Пометить
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      Да что ты Миша они белые и пушистые,светочь демократии,иногда стреляют и взрывают но это для нашей же пользы,хотят освободить нас от теранов а заодно и от суверенитета но это так побочный эффект,не надо думать про них плохо они не будут вмешиваться в наши дела они только помогут нам развалить самих себя,немножко подтолкнут а там само покатится.Потом придут нам помогать строить новый мир такие все в белых одеждах.Но учти когда эти одежды упадут и тебе покажут настоящий оскал демократии ,защитить тебя уже не сможет не кто,тот кто пытался это делать был растоптан твоимиже ногами так как посегнул на этг белое,пушистое,демократичнское чудо.

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  • 6066 4920
    СВАРОЖИЧ 4 апреля 2017 в 8:21 Ссылка Пометить
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    Сходил по ссылке. Зря. С таким же успехом могли погоду предсказывать. Теракты легче предсказать по жидовским праздникам, чем по цифрам взятым из носа.
    А теперь вопрос: “Кому выгодно отвести внимание именно сейчас”!!?? За ответом и причина.

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