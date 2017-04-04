Путёвка в жизнь. Гуманитарные науки сегодня.

Пообщался с профессорско-преподавательской интеллигенцией.Отвратительное впечатление. Как в компостной яме побывал.Снобы. Рабочий класс им и даром не нужен. Им важно свое ЧСВ. И деньги.Только все это вуалируется под разными благородными предлогами.Вынужден признать, хоть и сам был преподавателем в вузе.Сказать, что я разочарован — это не сказать ничего.Общественное бытие определяет общественное сознание. Прав Маркс.На этом полный аминь.Тушите свет…(с)

http://itsitizen.livejournal.com/529011.html



Многие вещи в мире держатся лишь на признании большинством их полезности и справедливости, являясь иногда не только безосновательными, то есть не имеющими в действительности причины для существования, но и вредными. Внушенные в молодом возрасте истины превращаются в предрассудки, от которых взрослые мужчины и женщины не в силах избавиться. Школьники часто верят учительнице на слово, особенно если имеют привычку заучивать, а не учиться. Студенты не имеют оснований не доверять профессору. Не может же такой взрослый и серьезный мужчина заблуждаться — его правоту признали другие такие же взрослые и серьезные мужчины.



Настоящая статья – это подборка различных высказываний преподавателей одного из высших экономических учебных заведений г. Москвы. Они стоят того, чтобы над ними немного поразмыслить. Это не индивидуальные мнения каких-либо определенных преподавателей, а в той или иной степени отражение наиболее популярных мнений в России вообще. Итак, вот что за истины открывают студентам гуманитарные науки.

«Большевики были евреями и хотели уничтожить русскую культуру».

Так ли это? Многие из большевиков действительно были евреями, но только это не играет никакой роли. Декреты большевистской партии, которые касались прав и обязанностей национальностей, относились ко всем нациям и полностью соответствовали политике равноправии и свободы самоопределения наций. Ни евреи, ни какие-либо другие народы не были поставлены выше или ниже других. Кстати, необходимо добавить, большевики не рассматривали евреев, как нацию, считая, что они в силу разделенности и отсутствия общности экономической жизни, под определение нации не подходят и, напротив, составляют лишь части других наций.



А что на счет русской культуры? Обычно культуру понимают в мистическом смысле, как что-то раз навсегда кем-то данное – дар свыше, который всеми силами необходимо оберегать. Так ли обстоит дело в действительности? Нет, не так. Если подойти к вопросу культуры научно (то есть материалистически), то можно увидеть, что движение в современном мире, а равно и движение в мире сто лет назад, направлено в сторону смешения культур различных народов и объединение их под единой общечеловеческой культурой. Разность культур объясняется единственно разницей материальных условий существования народов. Капитализм многократно усилил господство человека над природой, создал невиданные до него средства транспорта и связи, в результате чего разница между материальными условиями существования исчезает. Это не могло и не может не привести к смешению культур, к появлению одной общей для всех культуры. Однако это только одна сторона движения: организующие все новые и новые военные конфликты финансовые круги наоборот заинтересованы в культурной ограниченности наций, националистические настроения всячески поддерживаются. Чтобы заставить одну нацию пойти войной на другую, первая должна видеть во второй своего заклятого врага – виновника во всех бедах.Уничтожили ли большевики русскую культуру? Вопрос поставлен неверно. Большевики не уничтожили, а наоборот развили культуру советских людей, вывели советские народы из темноты национальной ограниченности. Что было в русской культуре такого, что нуждалось в защите? Быть может патриархальные устои, унижающие женщин? Пьянство? Тотальная неграмотность?

«Плановая экономика показала свою неэффективность».

Кажется, гуманитарные науки сегодня совсем не науки, а набор не соединенных в систему знаний, разбавленных различными манипуляциями с терминами и фактами. Этот тезис о неэффективности плановой экономики бессодержателен. Эффективность предполагает отношение определенного результата к определенным затратам. Какой результат имеется в виду? Не сказано. С точки зрения прибыльности предприятий советская социалистическая экономика была менее эффективной, чем западная капиталистическая. Но прибыль не достается большинству, а идет в руки ничтожному меньшинству — собственникам банков и предприятий, поскольку в основе прибыли бизнеса вообще лежит эксплуатация – безвозмездное присвоение произведенной рабочими прибавочной стоимости.



Социалистическая экономика эксплуатации не допускает. Как определить тогда её эффективность? Основная цель социалистического производства – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И с этой стороны советская экономика была впереди планеты всей. Например, производительность труда с 1937 по 1953 год (период после скачка — индустриализации) росла в среднем на 10% в год (см. статистические сборники «Народное хозяйство СССР»). В то же время в передовых капиталистических странах производительность труда росла на 3-5% в год. Разница более чем в 2 раза. Она на бумаге не остается. Производительность труда при социализме ведет к снижению себестоимости продукции. Цены на целый ряд продуктов в конце 40-х – начале 50-х годов (после достижения довоенных показателей развития) снижались ежегодно. Обеспеченность советского человека росла с каждым годом. Стало возможным сократить рабочий день до 4-5 (!) часов. Однако в 60-х годах советское государство снова ввело показатель прибыли для оценки результатов деятельности предприятий. В результате темпы роста производительности труда начали неуклонно снижаться, а 4-х часовой рабочий день вновь стал лишь мечтой. С этого момента социалистической экономику СССР называть уже нельзя. Вопрос этот, правда, выходит за рамки данной статьи.

Здесь уже чистая манипуляция. Понятие стоимости в марксизме отражает количество абстрактного овеществленного в товаре простого труда. Так, озеро Байкал не обладает стоимостью, поскольку а) на его производство не было затрачено хоть сколько-нибудь труда, и б) оно не является товаром вообще. Означает ли это, что озеро не имеет ценности? Напротив, озеро имеет огромную ценность. Воздух также бесконечно ценен, но он никакой стоимостью не обладает. Даже с немарксистской точки зрения. А вот стоимость возможных затрат на ликвидацию последствий, возникших в результате неразумного использования природных ресурсов, определить уже можно, как с точки зрения трудовой теории стоимости, так и с точки зрения любой другой теории. Вышеприведенное высказывание, таким образом, имеет своей целью напугать студентов марксизмом; а вместе с тем никакой образовательной ценностью оно не обладает. Что это за серьезнейшие экологические проблемы были, тоже не сказано.



Здесь имеет смысл напомнить, что человек, который со всей серьезностью утверждает подобное, считается как минимум кандидатом наук. Опустим здесь сказки о единоличной власти (государственная власть – это всегда власть какого-либо класса). Все их можно найти в книжках-антиутопиях, вроде "1984". Но на секунду допустим, что Сталин действительно по какой-либо причине запретил секс.



Посмотрим на график, показывающий изменение численности населения Российской Империи, СССР и РФ. Может быть, Сталин исполнять супружеский долг и запретил, но до населения это дошло лет через 50. Спохватились поздно. Может, стоит уже разрешить?

комменты в конце

А почему бы не опубликовать фамилии и ВУЗы, где втирают в мозг этот бред?

Хотелось бы диплом получить)

Источник: nnm.me