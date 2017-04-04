Прибалтика вдвое увеличила расходы на «борьбу с русскими»

Эстонские и латвийские спецслужбы продолжают нарушать права русскоязычных граждан

В Эстонии и Латвии выросли расходы на внутреннюю национальную безопасность, в том числе и на обеспечение работы спецслужб. Согласно официальным данным, бюджет Полиции безопасности (спецслужба Латвии) в 2017 году увеличился на €3 млн. При этом на практике деятельность этих структур в основном заключается в борьбе против русскоязычного меньшинства. Об этом «Известиям» рассказали правозащитники, действующие в прибалтийских странах. Член попечительского совета Международного совета российских соотечественников Георгий Мурадов отметил, что под давлением ряда западных стран усиливается антироссийских психоз, что в особой степени характерно для Прибалтики. При этом Брюссель остается безучастным к систематическим нарушениям прав человека в странах ЕС.

После распада СССР на территории бывших республик остались тысячи русскоязычных жителей. В таких странах, как Эстония или Латвия, они составляют до 30% населения. После обретения независимости в этих государствах у власти оказались элиты, продвигающие откровенно антироссийскую политику.

— Под воздействием ведущих стран Запада в Прибалтике усиливается антироссийский психоз. Это касается в первую очередь вопроса русского языка, так как язык является главным идентификационным признаком любого народа. Идет агрессивное противодействие образованию на русском языке. Русскоязычные СМИ полностью блокируются или берутся под жесточайший контроль. Всё это делается для того, чтобы воздействовать на сознание русскоязычного населения в нужном для правящих кругов направлении. Они хотят, чтобы русскоязычное население ассимилировалось, теряло свою идентичность, связь с Россией и боялось поддерживать вполне естественные родственные, культурные и духовные связи со своей исторической родиной, — рассказал «Известиям» член попечительского совета Международного совета российских соотечественников, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Главную роль в борьбе против русскоязычного населения играют спецслужбы отдельных прибалтийских стран, которые активно взаимодействуют между собой. Примером является Полиция безопасности Латвии (одна из трех спецслужб в стране), которая официально отвечает за сбор информации, анализ рисков и угроз национальной безопасности. Правозащитники заявляют, что подобные структуры нацелены в первую очередь на противодействие русскоговорящим гражданам и организациям, которые борются за права нацменьшинств в Прибалтике. Согласно официальным данным МВД Латвии, расходы на Полицию безопасности в 2017 году увеличились на €3 млн.

— Если судить по отчету спецслужб, то их главная работа заключается в борьбе с проживающими тут российскими соотечественниками. На фоне выделения дополнительных денег на борьбу с русскими активистами происходят аресты и возбуждаются уголовные дела против правозащитников. Осуществляется подготовка журналистов, а также агентов, которые устраиваются в русскоязычные организации с целью осуществлять провокации и разрушать организации изнутри. С каждым годом происходит увеличение затрат на «работу с русской общиной», — сказал «Известиям» латвийский правозащитник, президент Института европейских исследований Александр Гапоненко.

Повышение расходов на внутреннюю национальную безопасность происходит и в соседней Эстонии. Согласно официальным данным правительства, по сравнению с предыдущим годом общие затраты возросли с €74,03 млн до €98,28 млн.

— В Прибалтике сложился своеобразный «кооператив спецслужб». В странах расширяются черные списки невъездных граждан и происходят «выборочные досмотры на границах», которые могут длиться до нескольких часов. Таким образом, происходит массовое и систематическое нарушение прав человека, притом что Запад на всё закрывает глаза. Ситуация становится всё хуже. Речь идет о «накопительном эффекте», когда на предыдущие нерешенные конфликты накладываются новые, — пояснил «Известиям» правозащитник и член Объединенной левой партии Эстонии Сергей Середенко.

Власти Эстонии и Латвии продолжают проводить дискриминационную политику против русскоязычного населения. Ущемление прав происходит в том числе и при помощи законодательных инициатив. Антироссийский вектор не только во внешней, но и во внутренней политике продолжает набирать обороты, получая ощутимую, в том числе и финансовую, поддержку со стороны властей прибалтийских стран. Брюссель, несмотря на громкие заявления о нарушении прав человека в различных государствах за пределами ЕС, продолжает игнорировать ситуацию в государствах, которые входят в состав Евросоюза c 2004 года.

Дмитрий Лару, газета «Известия»

Источник: news-front.info