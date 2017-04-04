Познавательные способности. Их ценность и развитие



Вопрос:

В чём эффективность и особенность школы Раевского? И как это можно применить в жизни?

Ответ:

По моим наблюдениям, мы в студентах прокачиваем глубинные познавательные способности, которые спят у обычного человека, но просыпаются естественно у некоторых категорий людей.

Например, у крутых спорстменов, успешных управленцев (бизнесменов, государственных чиновников класса А), у некоторых людей в состоянии сильного стресса. Люди начинают получать от мира гораздо больше информации, чем принято получать обычным мышление в обычном обществе.

Мы же эти познавательные способности приоткрываем таким же способом, как это делали на протяжении тысячелетий те, кто это умели делать. Эти глубинные компетенции видеть мир глубже и шире являются сами по себе уже очень серьезной ценностью.

Если же с их помощью (а только с их помощью это и возможно) уловить свой вектор, сужденное от рождения, и перестать жить чужими шаблонами, а начать идти своей канвой, назначенной Небом, то жизнь вообще меняется. И не только своя. Такой человек становится, какбы, центром силы и начинает менять окружающий мир.

Мы это уже сделали со многими и продолжаем делать, масштабируя успех.

Но мы не делаем ничего нового. Тоже самое делали Конфуций и Платон, Гипатия и Будда, и Аммоний Сакс и Апполоний Тианский, Пифагор и Анаксагор и многие другие. Это особая тренировка мышления для открытия сознания.

Мы видим что даже тут на курсах статистика примерно одинаковая в группах. Примерно 5% ничего не понимают и уходят. Около 30-40% (зависит от участников и куратора, насколько когда они друг другу подходят) включаются в процесс трансформации. А оставшаяся половина - это зрители, читатели, но не участники. Своим безучастным поведением они фактически обкрадывают сами себя, ведь могли бы получить сокровище, а вместо этого просто стояли рядом.

Эта система открытия сознания называлась Метанойя, так ее описывал Будда.

О ней же мечтал Стив Джобс, когда говорил, что готов отдать всё своё состояние за беседу с Сократом.

Если вы не будете тормозить, а будете учиться и впитывать, то станете не совсем людьми в итоге))) В общем, советую рвать и метать вместо того, чтобы сомневаться.

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P.S. Каждый год я езжу в Тибет и прохожу обучение. Чему я там обучаюсь, и как это меняет мою жизнь к лучшему, вы можете узнать на бесплатных 4-х недельных онлайн курсах. Подробнее тут: https://vk.com/raevskiyschool

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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/314358.html