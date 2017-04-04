Почему в шоу «Голос» поют на английском языке?

«Голос» – одно из самых популярных шоу не только в России, но и во всём мире. Пришло оно к нам в 2012 году из Голландии, и с тех пор Первый канал неустанно радует зрителей новыми талантами, каждый из которых стремится продемонстрировать, что он поёт лучше всех. С 2014 года на российском телевидении также выходит в эфир и аналог для юных исполнителей, который называется «Голос. Дети». Смотря это шоу, телезрители искренне восхищаются тем, сколько в нашей стране искусных, индивидуальных, ярких певцов. Как экспрессивно они умеют выступать, какими эмоциями и энергией заряжают аудиторию.

И вроде бы всё хорошо, но возникает только один вопрос – а почему большинство поёт на английском? Живём в России, почти все участники – русские, жюри тоже как минимум говорит по-русски, Первый канал на 51% принадлежит государству – почему тогда большинство исполнителей – и дети, и взрослые – поют на английском языке? Их что, кто-то заставляет, или все наши певцы вдруг воспылали любовью к английской речи?

На самом деле никого петь на английском прямо не заставляют, но большинство конкурсантов понимают, что если исполнить песню на иностранном языке, то вероятность пройти в следующий этап и победить выше. И это действительно так. А происходит это потому, что согласно формату телешоу жюри не оценивает саму песню, не оценивает её содержательный посыл, а всё внимание уделяет только внешней оболочке – форме подачи – харизме, интонации, тембру и так далее.

Казалось бы, так и должно быть, ведь шоу называется «Голос», значит, надо оценивать только голоса и вокальные данные. Но здесь кроется серьёзная ошибка, точнее такой подход абсурден и очень вреден для общества – собственно, поэтому это шоу так хорошо и прижилось на Первом канале. Для того, чтобы понять абсурдность ситуации, представьте себе следующую картину.

Вы сидите в зрительном зале на кулинарном шоу. Повара виртуозно готовят еду, летают ножи, вилки, жюри внимательно следит за процессом, и вот, на сцену выкатывают подносы с готовыми блюдами, каждое из которых выглядит как настоящее произведение искусства. Главный эксперт с важным видом встаёт, внимательно смотрит на приготовленные блюда, после чего объявляет победителя. Вы ему из зрительного зала кричите, что он забыл попробовать блюдо, что нельзя определить лучшего повара, не учитывая вкуса и полезности еды, которую он приготовил. Но в ответ вам заявляют: «Ну что вы, у нас кулинарное шоу, мы оцениваем процесс кулинарии, результат нас не интересует». Вы в ответ кричите «Абсурд, глупость, так нельзя!», но ваш крик тонет в овациях зрительного зала, ведь и правда – повара так отлично выступали, какая разница, что они приготовили…

Смысл кулинарии не в самом процессе, а в результате – то есть в приготовлении вкусной и полезной еды. Смысл исполнения песни перед аудиторией также не в самом процессе, а в результате – какой эффект комбинация музыки, голоса и текста окажут на зрителя. Но оценивать песню, не вникая в смысл песни – это всё равно, что оценивать еду, не пробуя её на вкус. Конечно, внешний вид имеет значение, но это не главное. Вдумайтесь в эту аналогию, и вы увидите весь абсурд ситуации.

Этот абсурд закономерно приводит к тому, что большинство участников выбирают песни на английском. Ведь если содержание текста не имеет значения – то его отсутствие становится более предпочтительным. Споёшь что-нибудь народное, патриотическое, сильное, вдохновляющее – местные «попсовые эксперты» с высокой вероятностью тебя сразу завернут – они сами таких песен не поют и другим не позволят. Выйти первый раз на такую важную сцену, чтобы петь откровенные глупости, многим просто неприятно. Вот и приходится петь на английском языке – так сказать, наименьшие потери и есть шанс на победу. Хотя по совести, даже в такой ситуации надо выбирать сильную песню, выходить и петь на русском, если голос, конечно, позволяет.

Стимулирует ли шоу «Голос» у зрителей тягу к развитию талантов? В принципе, да. Но это не главное. Главное – что оно продвигает бессмысленный подход к творчеству, учит зрителей оценивать песни только по их внешнему исполнению, полностью игнорируя содержательную часть. Важно, как ты выступишь, а не что ты донесёшь до слушателей. Именно этот подход обеспечивает спокойное, а точнее равнодушное отношение общества к тому факту, что 90 процентов песен всей российской эстрады несут в себе только глупость и пошлость. Этот же подход продвигает и официальная, и жёлтая пресса, которая бесконечно перемывает личную жизнь так называемых «звёзд», но никогда не говорит главного – какие смыслы несут их песни, чему они учат, какую идеологию транслируют, какой эффект оказывают на общество.

Представьте, насколько содержательно иным было бы шоу, если бы участники выступали с авторскими песнями, а жюри оценивало и качество исполнения, и тот посыл, который содержится в строчках текста. Сколько важных тем можно было бы затронуть, обсудить, поднять, привлечь к ним внимание. Но вместо этого бесконечное и, по сути, бессмысленное для зрителей перемывание одного и того же – здесь не дотянул, здесь пережал, здесь голос дрогнул и так далее.

Чтобы обхитрить человека – не обязательно ему врать, можно просто переключить его внимание на второстепенные вещи, направить его мысль по ложному пути. Именно это и делает шоу «Голос». Экран доносит до зрителей примерно такую мысль: «Главное – то, что снаружи – внешний антураж, а содержание не имеет значения». Оглянитесь вокруг, и вы увидите, как много людей уже живут по этому принципу. И многие даже не смогут понять того, о чём говорится в этой статье.

Как всё это выглядит на практике

В качестве наглядного примера приводим выступления участников шоу «Голос» с песней «Chandelier» и её перевод на русский язык. Посыл песни носит откровенно деструктивный характер, и его можно уместить в одну фразу: «Нажрись и не думай о завтрашнем дне!», но вопреки этому песню поют даже дети, а жюри активно нахваливает участников за их выступление.

Ни один из так называемых «экспертов» даже словом не обмолвился о том, что популяризация таких песен, продвигающих легкомысленное отношение к алкоголю и к своей жизни, представляет угрозу обществу. Кульминацией абсурда выглядит признание Дмитрия Билана: «наконец-то, спели мою любимую песню!»

Перевод песни «Chandelier» Девочкам-тусовщицам не бывает больно,

Они ничего не чувствуют, когда я уже пойму?

Я отталкиваю эту мысль, я отталкиваю. Я из тех, кому звонят, чтобы весело провести время,

Телефон разрывается, они стучатся в дверь,

Я чувствую любовь, чувствую любовь. 1, 2, 3, 1, 2, 3 — пей,

1, 2, 3, 1, 2, 3 — пей,

1, 2, 3, 1, 2, 3 — пей. Опрокидываю рюмку за рюмкой пока не собьюсь со счета Я буду раскачиваться на люстре, на люстре,

Я буду жить, словно завтра не существует,

Словно его нет.

Я буду лететь, как птица в ночи.

Почувствуй, как высыхают мои слёзы,

Я буду раскачиваться на люстре, на люстре. И я держусь изо всех сил,

Не посмотрю вниз и не открою своих глаз.

Буду пить до самого утра,

Я смогу продержаться сегодня,

Помоги мне, я держусь изо всех сил,

Не посмотрю вниз и не открою своих глаз.

Буду пить до самого утра,

Я смогу продержаться сегодня,

Сегодня Солнце взошло, я запуталась,

Нужно бежать отсюда прямо сейчас,

Потому что становится стыдно, становится стыдно. 1, 2, 3, 1, 2, 3 — пей,

1, 2, 3, 1, 2, 3 — пей,

1, 2, 3, 1, 2, 3 — пей. Опрокидываю рюмку за рюмкой пока не собьюсь со счета

PS Автор шоу «Голос» – голландский миллиардер Джон де Моль, который прославился тем, что создал в 1999 году телешоу под названием «Большой брат» – это тот самый формат, из которого в России потом появился «Дом 2».

Дмитрий Раевский

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