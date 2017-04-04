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Опора государства

11:01. 4 апреля 2017 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:
Число многодетных семей в России за шесть лет выросло на 25%

В начале 2017 года число многодетных семей в России составило 1 млн 566 тыс., что на 25% больше показателей последней переписи населения (1 млн 250 тыс. семей; Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году). Около 100 тыс. российских семей воспитывают пять-семь детей, а 929 семей — 11 детей и более. Такие цифры приводит первый заместитель министра труда Алексей Вовченко. В Общественной палате РФ это назвали трендом и показателем высокой эффективности социальной политики.

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По данным на 1 января 2017 года, число многодетных семей в России с 1 млн 250 тыс. (Всероссийская перепись населения состоялась в октябре — декабре 2010 года) выросло до 1 млн 566 тыс. Это на 25% больше показателей последней Всероссийской переписи.

Троих детей в нашей стране воспитывают 1 млн 233 тыс. семей, четверых детей — 233 тыс. семей, а от пяти до семи — 95 тыс. Растят по восемь-десять детей в 5 тыс. семей, а 11 и более — в 929 семьях. Такая информация представлена в документе, который первый заместитель министра труда Алексей Вовченко направил председателю Национального родительского комитета Ирине Волынец.


Зампред комиссии Общественной палаты РФ по защите семьи, детей и материнства Павел Сычёв полагает, что рост числа многодетных семей — тенденция, сформированная эффективной государственной социальной политикой.

«Это тренд, сформированный эффективной государственной поддержкой, — заявил он. — Это происходит, когда люди с двумя детьми понимают, что есть все возможности для того, чтобы расширяться, когда есть уверенность в завтрашнем дне.

Многодетная семья — это уже не ячейка общества, а опора государства в дальнейшем его развитии.

Не зря ведь говорят: «Семь «я» или «Семь и я». Они (многодетные родители) дают яркий пример того, что нужно иметь большие семьи».

Сычёв пояснил, что в России среди эффективных мер соцподдержки — материнский капитал, льготная ипотека, различные субсидии, федеральные и региональные программы помощи семьям.

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Председатель наблюдательного совета некоммерческой организации «Институт демографии, миграции и регионального развития» Юрий Крупнов связал увеличение числа многодетных семей с предоставлением материнского капитала и правильно сформулированной президентом России политической задачей.

«Это свидетельство того, что маткапитал работает, поскольку он направлен не на первого ребёнка.

В 2012 году Путин сказал, что наш ориентир — трёхдетная семья. Но нашим ориентиром теперь должна стать четырёхдетная семья. Важно усилить все меры господдержки в десять раз, повысить статус многодетных семей, принять закон «О статусе многодетной семьи» — и тогда мы сможем получить неожиданный положительный демографический результат», — заявил.

Крупнов подчеркнул, что демографическая сфера России тесно связана с обороноспособностью страны, её экономическим состоянием и исторической ролью в мире. Он считает соцподдержку многодетных семей не расходами, а инвестициями в будущее.

Материнский капитал, который начали выдавать с 2007 года, полагается семье при рождении второго ребёнка. В 2017 году он составляет 453 026 рублей. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки, образование ребёнка, здравоохранение или перевести в негосударственный пенсионный фонд для последующих выплат накопительной части пенсии родителю. На эти деньги семьи также могут купить товары или получить услуги, направленные на социализацию детей-инвалидов.

Позитивная тенденция

Президент Ассоциации многодетных семей Московской области Елена Фоминых рассказала RT, что в регионе наблюдается серьёзное увеличение числа многодетных семей — за последние 1,5 года оно выросло с 42 тыс. до 50 тыс.

«В нашем обществе потребителей, эгоистов и тех, кто заинтересован прежде всего в собственном благополучии, увеличение количества многодетных семей может быть связано только с улучшением социально-экономического положения семьи в государстве.

В российском агрессивно-малодетном обществе в какой-то момент растить деток стало модным, а сейчас есть модный тренд на многодетность», — обрисовала ситуацию Фоминых.

Противоположной точки зрения придерживается зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Он уверен, что тенденция к увеличению числа многодетных семей прервалась экономическим кризисом.

«Тренд увеличения числа многодетных семей был до девальвации валюты, что стало причиной прерывания этой тенденции. Это было примерно в середине 2015 года. Для того чтобы люди заводили детей, им нужен доход. А для многодетных кризис наиболее чувствителен, чем для других семей», — подчеркнул депутат.

Мать 16 детей Марина Соловей считает, что детей рожают «прежде всего потому, что их любят», но могут быть и другие стимулы.

«Семьи к рождению второго ребёнка может стимулировать материнский капитал, а тех, у кого уже двое детей, — статус многодетной семьи с её привилегиями», — отметила Соловей.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: деньги, общество, политика, рождаемость, Россия
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