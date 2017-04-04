О чём молчат храмы (рекомендуем к просмотру)

На днях по Культуре был показан фильм «О чём молчат храмы», речь в котором идёт о том, что на Русской равнине 4000-5000 лет назад уже была высокоразвитая цивилизация, сравнимая по уровню с цивилизациями Восточного Средиземноморья и Месопотамии. Создали её носители гаплогруппы R1a – предки русских и ариев, культуры которых имеют очень большое сходство. В частности, русскую архитектуру можно сравнивать только с индийской и иранской в том, что касается форм, композиций и строительных терминов. Никакими «заимствованиями» или «конвергенцией» нельзя объяснить огромное количество совпадений и сходств (см. также книгу А.В. Рачинского и А.Е. Фёдорова «Славяно-арийские истоки русской архитектуры», 2016).







Возраст русской архитектуры не может быть менее 4000 лет потому, что: (а) сходные (и достаточно сложные) формы и композиции русской и индийской архитектуры могли возникнуть только до разделения русо-ариев, произошедшего около 4000 лет назад; (б) большая языковая общность строительной славяно-арийской лексики также могла возникнуть только до разделения русо-арийской языковой общности. Многообразие славянских храмов с развитой символикой свидетельствует о развитом религиозном сознании славяно-арьев, составлявших 4000 лет назад единое целое. Об этом же говорит славянская сакральная лексика, сохранившаяся в церковно-славянском языке. Эти и другие темы обсуждаются в фильме «О чём молчат храмы», снятом на основании работ А.В. Рачинского, А.Е. Фёдорова, а также А.А. Клёсова и Л.П. Грот, которые приняли участие в съемках вместе с другими учеными и специалистами. Смотреть…



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