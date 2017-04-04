Главная » Видео, История, Мировоззрение, События прошлого

О чём молчат храмы (рекомендуем к просмотру)

10:44. 4 апреля 2017 Просмотров - 230 2 коммент. Опубликовал:

На днях по Культуре был показан фильм «О чём молчат храмы», речь в котором идёт о том, что на Русской равнине 4000-5000 лет назад уже была высокоразвитая цивилизация, сравнимая по уровню с цивилизациями Восточного Средиземноморья и Месопотамии. Создали её носители гаплогруппы R1a – предки русских и ариев, культуры которых имеют очень большое сходство. В частности, русскую архитектуру можно сравнивать только с индийской и иранской в том, что касается форм, композиций и строительных терминов. Никакими «заимствованиями» или «конвергенцией» нельзя объяснить огромное количество совпадений и сходств (см. также книгу А.В. Рачинского и А.Е. Фёдорова «Славяно-арийские истоки русской архитектуры», 2016).
 

 
Возраст русской архитектуры не может быть менее 4000 лет потому, что: (а) сходные (и достаточно сложные) формы и композиции русской и индийской архитектуры могли возникнуть только до разделения русо-ариев, произошедшего около 4000 лет назад; (б) большая языковая общность строительной славяно-арийской лексики также могла возникнуть только до разделения русо-арийской языковой общности. Многообразие славянских храмов с развитой символикой свидетельствует о развитом религиозном сознании славяно-арьев, составлявших 4000 лет назад единое целое. Об этом же говорит славянская сакральная лексика, сохранившаяся в церковно-славянском языке. Эти и другие темы обсуждаются в фильме «О чём молчат храмы», снятом на основании работ А.В. Рачинского, А.Е. Фёдорова, а также А.А. Клёсова и Л.П. Грот, которые приняли участие в съемках вместе с другими учеными и специалистами. Смотреть…
 

Источник: feedproxy.google.com

Метки: историческое переформатирование, рубрика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Наша история - ответ на комментарии Михаила Задорного
... так много, что нет смысла рекомендовать их все. Те, кто не...
Тайное послание Николая Носова. Незнайка на Луне [Паразитическая система]
... услужение, если он ни в чём не нуждается?.. Вам ведь придётся...
Герман Греф обвиняет
К старой истории про Сбербанк и Крым.Герман Греф обвиняетГлава Сбербанка России Герман Греф подал заявление о защите чести и достоинства в отношении неустановленного лица, которое якобы оклеветало его, разместив на ресурсе oppps.ru статью с названием «...
Метафизика климата
... чему-то очень нехорошему. Учёные молчат. Никаких объяснений не поступает. И...
Люди в голом, мерзавцы в одеждах .
... я ничего не испытал от просмотра фотографий Стёрджеса. Ни-че-го... и гадко. С тем, в чём нет даже намёка на художественность...
Послу не случайно стреляли в спину, — мнение (ФОТО, ВИДЕО)
За последние 90 лет наша дипломатия не несла таких утрат — в результате покушения погиб российский посол в Турции Андрей Карлов. С криками «Аллах Акбар!» и «Месть за Алеппо!» стоявший за спиной Карлова турецкий полицейский сделал несколько выстрелов в ...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>