Новости Украины и Новороссии 04 апреля 2017

Порошенко устроил жену Луценко в парламент на должность своего представителя

Президент Украины Пётр Порошенко назначил замглавы фракции «Блок Петра Порошенко», жену генпрокурора страны Ирину Луценко своим представителем в Верховной раде Украины.

Об этом свидетельствует указ украинского лидера, опубликованный на его сайте, пишет RT.

«Назначить Луценко Ирину Степановну представителем президента Украины в Верховной Раде Украины», — говорится в указе.

Другим указом президент освободил от этой должности Артура Герасимова.

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СБУ предлагает помощь Питеру в расследовании теракта

Служба безопасности Украины готова помочь российским спецслужбам в расследовании теракта в Санкт-Петербурге, если это будет необходимо. Об этом заявил советник главы силового ведомства Юрий Тандит, пишет Лайф.

«Есть версии (у СБУ — ред.), мы их пока не комментируем. Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления, — сообщил Юрий Тандит

Кроме того, советник главы СБУ выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в теракте в Санкт-Петербурге.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек.

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Президент РФ запретил переводить деньги на Украину через иностранные системы

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится запрет на перевод денег из РФ на Украину через иностранные платежные систем, пишет Лайф.

Согласно принятым поправкам, если иностранное государство вносит запрет в отношении платежных систем, зарегистрированных ЦБ РФ, то перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлен только через оператора, который контролируется российскими юридическими лицами. Стоит отметить, что ранее в Совфеде отмечали, что поправки в закон «О национальной платежной системе» станут ответом властям Украины, которые фактически запретили российские платежные системы.

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Типичная Украина: под Днепропетровском в толпу бросили гранату — 16 человек получили ранения (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь со 2 на 3 апреля в поселке Знаменовка Днепропетровской области в толпу людей у кафе мужчина бросил гранату, об этом сообщили в пресс-службе нацполиции в Днепропетровской области. «На месте происшествия был обнаружен и изъят запал от гранаты, 19 металлических фрагментов, вероятно осколков от гранаты, куртка черного цвета», — говорится в сообщении нацполиции. Бросивший гранату 25-летний мужчина на момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Во время конфликта и последующей драки с другими отдыхающими развлекательного заведения, мужчина вытащил из кармана гранату и бросил ее на землю возле помещения кафе», — сообщили правоохранители. Читайте также: Типичная Украина: на парковку гостиничного комплекса бросили гранату (ФОТО)

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МВФ закрывает глаза на коррупцию в Нацбанке Украины

Международный валютный фонд (МВФ) пока не комментирует ситуацию с антикоррупционным расследованием в Нацбанке Украины, однако позиция управляющих может быть озвучена в стенограмме совета директоров от 3 апреля.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя фонда.

«У меня нет комментариев на этот счет. Стенограмма заседания будет опубликована вместе с обзором, подготовленным персоналом. Возможно, в ближайшие несколько дней», — сказал он, отвечая на вопрос, вызвала ли у совета обеспокоенность информация об антикоррупционном расследовании против менеджмента Нацбанка.

Утром в понедельник замглавы крупнейшей в Верховной раде фракции «Блок Петра Порошенко», жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. Позже банк выступил с опровержением этой информации.

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У Порошенко давно есть указ о статусе ЛДНР вне Украины

Украинский журналист Р. Мармазов пригласил военных ВСУ заглянуть на президентский сайт и удостовериться, что своим приказом еще осенью 2014 Петр Порошенко признал статус части бывших Донецкой и Луганской областей за пределами страны.

В документе под номером №875, предусматривающем неотложные меры по урегулированию социальной и экономической обстановки в данной местности, говорится об эвакуации предприятий, организаций, банков, судов их работников и имущества в регионы, подконтрольные Украине.

Реально суть данного приказа состоит в фактическом отказе от юрисдикции на этой территории. Причем, о временности данного действия, в документе не сказано. Таким образом, практически существуют две территории: одна – под украинской юрисдикцией, вторая – без нее.

В действительности, отправляя военных на Донбасс, президент подводит их под Гаагский трибунал. Ведь боевые действия на землях не своей юрисдикции есть не что иное, как оккупация, а все участвующие в них – военные преступники.

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Россия согласна заплатить Порошенко компенсацию за «национализацию» Крыма





Не так давно стало известно, что правительство Севастополя приняло решение о принятии нового закона, согласно которому собственники национализированных предприятий в Крыму будут получать определенную компенсацию.

Перечень объектов, попадающих под данный закон, сейчас находится в разработке, однако некоторые предприятия уже были названы. Среди них есть объекты, принадлежащие президенту Украины Петру Порошенко и олигарху Игорю Коломойскому. В частности, речь идет об имущественном комплексе «Севморзавода» (который с 2015 года принадлежит украинскому лидеру) и о сети автозаправок группы «Приват» (с 2015 года владелец Игорь Коломойский). Всего олигарх располагает 16 АЗС, именно на территории Крыма у него находится порядка 111 национализированных объектов. Предполагается, что бизнесмен получит какую-то компенсацию за свое имущество, однако в настоящий момент информации о выделенных средствах не поступало.

Однако с инициативой выплачивать компенсацию владельцам крымской недвижимости, которые отказались признавать русский полуостров, оказались согласны не все. Так, спикер Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева высказалась по поводу этого, заявив, что местная власть не имеет полномочий издавать законы, касающиеся вопросов национализации. По словам заместителя губернатора города Ильи Пономарева, прения на эту тему бессмысленны, так как изначально инициатива о выплате компенсации принадлежит российскому правительству. Пономарев также отметил, что в Крыму уже начали реализовывать этот закон.

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