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Мухи, слоны, котлеты: важно увидеть главное

15:11. 4 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Честно, удивило количество россиян, не видящих связи между «воскресными прогулками» жертв политических педофилов и сегодняшним терактом в Питере.
 
Им проще думать, что это совершенно полярные события, которые не следует складывать в одну корзину.
 
А меж тем, пока вполне адекватные граждане делают вид, что все не так драматично, как «видится некоторым не в меру впечатлительным барышням», другая часть начинает активную раскачку на предмет вывода наших войск из Сирии, закрытия донбасского вопроса и назревшей смены не только политического курса, но и власти.
 
И сколько я не пытаюсь объяснить, что сегодняшний взрыв направлен не против Питера, а против Путина, взрывают не людей, а доверие к президенту, — мне в ответ талдычат про то, что не нужно раздувать из мухи слона.
 
Кто-нибудь, кроме клинических идиотов, может сегодня рассматривать расстрел «небесной сотни» под руководством Парубия-Пашинского-Авакова и последовавший за этим госпереворот как не связанные между собой события?
 
Тут уже Проханов на эту же тему высказался. Да и истерические вопли либералов, моментально связавших теракт и выборы, говорят сами за себя.
 
Но всегда так быстро соображающие и правильно реагирующие люди почему-то начинают жевать сопли…
 
Странно, неожиданно и как-то даже тревожно.
 
P.S.
 
Ну, ладно, кастрюли. Те уже совсем всё человеческое потеряли и ушли на уровень инстинктов. Но откуда же столько первобытного и глубоко бесчеловечного у нашей такой гуманной, такой чувствительной к чужим страданиям элиты?! Что ж такого происходит, что "сливки общества", ратующие за судьбы мира, внезапно прокисают и горчат, как только речь заходит о собственных гражданах?!
 
Наверное, потому, что по сути своей они - те же кастрюли. Только натертые до блеска и упакованные в красивую бумагу.
 
А поскрести - и вот оно, то самое гуано, которое вызывает взаимное притяжение и любовь украинских майдаунов к их либеральным побратимам, по какому-то чудовищному недоразумению по сей день считающимся русскими.
 
И знаете. Они ведь хуже, чем бородатые #онижедети.
 
Те по крайней мере никогда не скрывали ни своих людоедских аппетитов, ни методов борьбы за территории.
 
А эти же сделают кучку, коллективно порадуются её размерам и запаху, а потом делают вид, что они вообще здесь ни при чем.
 
Всегда говорила, что предатель хуже врага. Враг - вот он. Перед тобой. Глаза в глаза.
 
А предатель, он всегда бьёт в спину. Причём, в самый неожиданный момент...
 
Так что радуйтесь, кастрюли.
 
В вашем полку сегодня пополнение.
 
А в нашем, надеюсь, окончательное прозрение...
 
 
Юлия Витязева, специально для News Front
 

 

https://news-front.info/2017/04/03/muhi-slony-kotlety-vazhno-uvidet-glavnoe-yuliya-vityazeva/
Метки: политика, Россия
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