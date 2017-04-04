Мухи, слоны, котлеты: важно увидеть главное

Честно, удивило количество россиян, не видящих связи между «воскресными прогулками» жертв политических педофилов и сегодняшним терактом в Питере.

Им проще думать, что это совершенно полярные события, которые не следует складывать в одну корзину.

А меж тем, пока вполне адекватные граждане делают вид, что все не так драматично, как «видится некоторым не в меру впечатлительным барышням», другая часть начинает активную раскачку на предмет вывода наших войск из Сирии, закрытия донбасского вопроса и назревшей смены не только политического курса, но и власти.

И сколько я не пытаюсь объяснить, что сегодняшний взрыв направлен не против Питера, а против Путина, взрывают не людей, а доверие к президенту, — мне в ответ талдычат про то, что не нужно раздувать из мухи слона.

Кто-нибудь, кроме клинических идиотов, может сегодня рассматривать расстрел «небесной сотни» под руководством Парубия-Пашинского-Авакова и последовавший за этим госпереворот как не связанные между собой события?

Тут уже Проханов на эту же тему высказался. Да и истерические вопли либералов, моментально связавших теракт и выборы, говорят сами за себя.

Но всегда так быстро соображающие и правильно реагирующие люди почему-то начинают жевать сопли…

Странно, неожиданно и как-то даже тревожно.

P.S.

Ну, ладно, кастрюли. Те уже совсем всё человеческое потеряли и ушли на уровень инстинктов. Но откуда же столько первобытного и глубоко бесчеловечного у нашей такой гуманной, такой чувствительной к чужим страданиям элиты?! Что ж такого происходит, что "сливки общества", ратующие за судьбы мира, внезапно прокисают и горчат, как только речь заходит о собственных гражданах?!

Наверное, потому, что по сути своей они - те же кастрюли. Только натертые до блеска и упакованные в красивую бумагу.

А поскрести - и вот оно, то самое гуано, которое вызывает взаимное притяжение и любовь украинских майдаунов к их либеральным побратимам, по какому-то чудовищному недоразумению по сей день считающимся русскими.

И знаете. Они ведь хуже, чем бородатые #онижедети.

Те по крайней мере никогда не скрывали ни своих людоедских аппетитов, ни методов борьбы за территории.

А эти же сделают кучку, коллективно порадуются её размерам и запаху, а потом делают вид, что они вообще здесь ни при чем.

Всегда говорила, что предатель хуже врага. Враг - вот он. Перед тобой. Глаза в глаза.

А предатель, он всегда бьёт в спину. Причём, в самый неожиданный момент...

Так что радуйтесь, кастрюли.

В вашем полку сегодня пополнение.

А в нашем, надеюсь, окончательное прозрение...

Юлия Витязева, специально для News Front

https://news-front.info/2017/04/03/muhi-slony-kotlety-vazhno-uvidet-glavnoe-yuliya-vityazeva/