Медведев прокомментировал акции протеста

Премьер Дмитрий Медведев считает, что нападки в СМИ и интернете на него и на правительство заказывают люди, преследующие собственные политические цели.

Он назвал «чушью» сообщения в интернете о его знакомых, заявив, что эти данные «похожи на компот», передает РИА «Новости».

Медведев назвал преступлением привлечение несовершеннолетних к акциям протеста.

«За так называемыми расследованиями скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических целей, это бесчестно», – заявил он.

Инициатора акций протеста премьер-министр назвал «судимым персонажем», который подставляет молодых людей для достижения шкурных целей, передает ТАСС.

Говоря о публикациях против него, Медведев заявил: «У меня нервы крепкие. Я продолжаю делать свое дело, это моя ответственность перед людьми».

Незаконная акция прошла в центре Москвы, в ней приняли участие около 7-8 тыс. человек. В итоге около 600 участников акции, в том числе ее организатор Алексей Навальный, были задержаны. Отметим, что организаторам несанкционированной акции предлагалось провести законные митинги в Сокольниках и Люблино, но они отказались.

В СК заявили, что располагают данными о предложениях вознаграждения подросткам и другим участникам несанкционированной акции в Москве за задержание.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

Источник: voicesevas.ru