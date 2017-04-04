Главная » Актуально, Политика, События

Крым сегодня с Питером: санатории примут пострадавших от взрыва в петербургском метро

19:14. 4 апреля 2017 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:

11

Трагедия в петербургском метро сплотила Россию. Врачи продолжают бороться за жизни людей, пострадавших в результате теракта. Люди пишут сообщения в соцсетях, соболезнуя, молясь и спрашивая, как и чем помочь выжившим, и почтив память погибших. Глава Республики Крым Сергей Аксенов позвонил губернатору Санкт-Петербурга и не только выразил соболезнования, но и предложил конкретную помощь.

Психологически трудно оправиться от таких потрясений. Проблемы со здоровьем, необходимость восстановиться и сменить хоть на время обстановку положительно скажется на тех, кто смог пережить этот взрыв. Крымские санатории будут готовы принять на реабилитацию пострадавших, как написал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов. Это достойный поступок: не просто слова, но и дело.

aksenov

 

Соответствующее поручение Аксеновым было дано зампредседателя Совета министров Республики для детальной проработки. Кроме того, в Крыму были усилены меры безопасности и повышен уровень антитеррористической защиты ключевых инфраструктурных и социальных объектов. В Симферополе был объявлен трехдневный траур.

snimok-krym

Не остался в стороне и город-герой Севастополь. Свои искренние соболезнования семьям пострадавших от взрыва в метро высказал Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя, отметивший, что «нет ничего более жуткого, чем война с простыми людьми, развязанная с чьим-то злым умыслом в наших мирных городах».

sevatopol

Только в трудные минуты нашей жизни мы получаем уникальный шанс увидеть истинную суть характера каждого человека, в обычной жизни глубоко запрятанную. Уверен, вместе мы переживем любые испытания.

Метки: жертвы теракта, крым, лечение, петербург, помощь, Санкт-Петербург, севастополь, теракт
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
"Зиганшин съел второй сапог"
... прошлом, их имена помнят сегодня лишь люди старшего поколения.... Зиганшин живет в Стрельне под Питером, Крючковский — в незалежном Киеве... и отправились в Крым, в военный санаторий в Гурзуфе. Опять...бы мы с вами разговаривали сегодня? Нет, глупо сожалеть. ...
Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2015
...означать признание принадлежности территории Крыма России. Украинские суды...подарки для детишек в психоневрологический санаторий №2. Это сладости,... военное производство РФ сегодня сосредоточено в руках ...Каннингем, Джон Тейлор и Питер Айзекс.Тодд Кейл – ...
Свеча над пропастью
...где словно соединились Москва и Крым, привела Онежского в восторг..., Виктор Иванович. Но не сегодня. - Не сегодня? - Работа работой, но мы... перевести их в специальный санаторий, но все-таки оставили... могла спокойно уехать в Питер, продолжить учебу. Но осталась...
Видеоблог №81
... книгу мы с издательством «Питер» выпустили в серии книг,... пленных не концлагеря, а санатории, и каждому пленному там...— Вот Россия воссоединилась с Крымом, значит, сразу переходят в ... равноудалён от всех. Даже сегодня, когда производятся кадровые назначения...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>