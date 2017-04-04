Крым сегодня с Питером: санатории примут пострадавших от взрыва в петербургском метро

Трагедия в петербургском метро сплотила Россию. Врачи продолжают бороться за жизни людей, пострадавших в результате теракта. Люди пишут сообщения в соцсетях, соболезнуя, молясь и спрашивая, как и чем помочь выжившим, и почтив память погибших. Глава Республики Крым Сергей Аксенов позвонил губернатору Санкт-Петербурга и не только выразил соболезнования, но и предложил конкретную помощь.

Психологически трудно оправиться от таких потрясений. Проблемы со здоровьем, необходимость восстановиться и сменить хоть на время обстановку положительно скажется на тех, кто смог пережить этот взрыв. Крымские санатории будут готовы принять на реабилитацию пострадавших, как написал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов. Это достойный поступок: не просто слова, но и дело.

Соответствующее поручение Аксеновым было дано зампредседателя Совета министров Республики для детальной проработки. Кроме того, в Крыму были усилены меры безопасности и повышен уровень антитеррористической защиты ключевых инфраструктурных и социальных объектов. В Симферополе был объявлен трехдневный траур.

Не остался в стороне и город-герой Севастополь. Свои искренние соболезнования семьям пострадавших от взрыва в метро высказал Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя, отметивший, что «нет ничего более жуткого, чем война с простыми людьми, развязанная с чьим-то злым умыслом в наших мирных городах».

Только в трудные минуты нашей жизни мы получаем уникальный шанс увидеть истинную суть характера каждого человека, в обычной жизни глубоко запрятанную. Уверен, вместе мы переживем любые испытания.