Русофобия XXI века: «подводные камни» конфликта с Россией

Западные правительства и СМИ уж слишком рьяно демонстрируют свою нелюбовь к России. Так в чем причина? Откуда взялась эта уверенность, что еще немного и послевоенному миру в Европе придет конец, так как агрессивно настроенная Россия отправится завоевывать соседей, восстанавливая империю в прежних границах? И если Москве это не нужно, то кто заинтересован в разжигании конфликта?

Интересную статью опубликовал эксперт по внешней политике и военным вопросам - американец Брайан Клафли. Вероятно, тот факт, что проживает он во Франции и стал причиной появления на свет в политическом журнале CounterPunch антизападной статьи «Кому выгоден конфликт с Россией». Разбор полетов и антирусских фейков вскрыл всю подноготную Запада.

Символичное начало:

В начале января 2017 года NBC News сообщила: «На заснеженных польских равнинах, где на протяжении десятков лет господствовали российские войска, американские танки и военнослужащие подали сигнал Москве и продемонстрировали огневую мощь Североатлантического альянса».

Подали сигнал Москве… американские танки? И после таких слов NBC утверждает, что агрессивна Россия, причем безо всяких доказательств, а не Америка, сующая нос в чужие дела якобы по причине своей незаменимости в этом мире? Как отреагировали бы в Вашингтоне, если бы российские военные оказались под таким же предлогом близ американских границ?

Добавьте и последовательное рассредоточение дополнительных воинских подразделений США на территориях Польши, Прибалтики, Румынии и Германии: увеличение численности личного состава, военной техники и вооружения. Проведение совместных военных учений, создание новых группировок и доведение в целом всей ситуации до абсурда в СМИ.

Лучше вспомнить другое:

В начале марта Павел Климкин, глава МИД Украины, встретился в Вашингтоне с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и сенатором Марко Рубио из комитета по международным отношениям. Последние заверили Климкина, что США поддержат Украину в деле противостояния агрессии Кремля. Англосаксы в стороне тоже не остались, решив направить в Москву с визитом Бориса Джонсона. Зачем? По столу стукнуть, вероятно…

Джонсон постоянно винит Россию во всех грехах, в том числе и в ведении кибервойны. WikiLeaks, правда, не русских вывела «на чистую воду», а британские спецслужбы, опубликовав информацию об их активном участии в кибернетических махинациях. ЦРУ и АНБ, разведки Канады, Британии, Австралии и Новой Зеландии оказались по уши замазаны: вредоносные программы, вирусы, инструменты для взлома популярных платформ информационных технологий – это не Россия, а Запад!

Да, «демократии» вновь сели в лужу?

Не получилось нагадить и свалить всю вину на мифических русских хакеров, хоть и очень хотелось. Показательно, что американский сенатор Сасс написал в своем Твиттере: «Джулиан Ассанж должен провести остаток жизни в арестантской робе. Он — враг американского народа и союзник Владимира Путина». Враг американцев только потому, что говорит правду людям, просвещает их относительно методов спецслужб США.

Спецслужбы США «слушали» генсека ООН Кофи Аннана, Меркель, Саркози и Олланда, шпионили за представительство ЕС в ООН, вели электронную слежку в здании Брюсселя, где заседает совет министров ЕС и Европейский совет, но при этом именно Россию обвиняют в кибератаках и подрыве устоев западной демократии? Вина без доказательств, фантазии на экспорт.

Мы уже заждались… Когда же США представят доказательства вмешательства России в президентские выборы? Интересно же, что слепят на пустом месте «спецы» - англосаксы? Или пустопорожняя болтовня будет продолжаться и дальше, позволяя американскому ВПК наращивать обороты и получать колоссальные прибыли за счет культивации образа врага?

Президент США Дональд Трамп анонсировал рост расходов на оборону, чтобы дать возможность Вооруженным силам США «выигрывать войны». https://ria.ru/world/20170302/1489179973.html

Полагаю, вероятней последнее. «Демонизация» России и Владимира Путина жизненно необходима для сплочения трансатлантического общества, отвлечения населения от внутренних проблем и оживления американской экономики за счет ВПК. Вот и вся русофобия… на коммерческой основе.

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