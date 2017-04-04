Глава Приднестровья: «Наша позиция — независимость с последующим присоединением к великой России»

Президент Приднестровья Вадим Красносельский считает, что Молдавия усиливает давление на республику, несмотря на то, что Тирасполь готов вести диалог за столом переговоров, чтобы найти компромисс по социально-экономическим вопросам.

Руководство региона расценивает подобные действия как «вызов для всего русского мира», пишет EaDaily.

«Последствием таких шагов может стать дестабилизация ситуации не только в регионе, но и в Центральной Европе», — заявил Красносельский на парламентских слушаниях, в которых приняли участие представители власти Приднестровья и депутаты Госдумы Российской Федерации.

При этом лидер республики добавил, что «основа всякого диалога — это компромисс, предполагающий движение навстречу друг другу. Если одна сторона движется, а другая стоит, — это уже уступки. Уступки недопустимы и неприемлемы».

«Мы сделали первый шаг. Мы прекратили в одностороннем порядке 10 уголовных дел в отношении должностных лиц Молдавии. Соответственно, мы ждем ответного шага. Но что-то мне подсказывает, что Кишинёв не готов этот шаг сделать», — отметил президент. «Всем известна позиция Приднестровья — независимость с последующим присоединением к великой России. Это позиция народа, это позиция президента, это позиция депутатов Верховного совета (парламента) и правительства. Эта идея консолидирует все приднестровское общество», — резюмировал Вадим Красносельский.

Источник: news-front.info