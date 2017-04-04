Биологический и административный вред прививок

Почему для не привитых детей, важно оставаться в коллективе привитых. Все просто, не привитые в процессе контактирования вырабатывают свой природный универсальный иммунитет, без восприятия на себя негативных факторов в виде побочных эффектов недостатков искусственных препаратов фармакологической промышленности. Т.е. При этом весь негатив от химии достается детям привитым искусственно, а все бонусы привитым от них естественно.

Семья с непривитым ребёнком столкнулась с сильным административным препятствием в детском саду. Большинство родителей, которые не собираются делать прививки, столкнутся с той же проблемой, поэтому с этим прецедентом надо разобраться вместе.

Для формирования у суда понимания не единичности описанной ситуации, Вы можете поддержать позицию Евгении и Александра и принять участие в открытом судебном заседании 11 мая в качестве слушателей. Также будем рады поддержке правозащитных организаций и специалистов с медицинским образованием, готовых выступить свидетелями по делу о наличии поствакцинальных осложнений, потенциальной небезопасности прививок и манту.

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