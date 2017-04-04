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Берегите мужчин

19:09. 4 апреля 2017 Просмотров - 268 5 коммент. Опубликовал:
kompyu

У неуважения к мужу высокая цена.

Почему нельзя не только говорить плохо о муже, но и думать.
Как-то в интернете мне попались такие слова: «Как женщина думает о мужчине, таким он и становится. Поразительная вещь. Так всегда бывает. И ничего с этим нельзя сделать. Это как тайна какая-то, понимаете?

Женская сила так сильна, она так тонко действует, что ничего нельзя сделать. Если женщина тебя считает ничтожеством, ты становишься ничтожеством. Ужасная сила, разрушительная. С другой стороны, женщина считает: «Очень хорошо. Мне такой мужчина нужен. Это мой человек», — сразу, он тут же меняется, начинает расцветать». Олег Торсунов.


И я задумалась. Думала долго, некоторые моменты проживала в своей жизни. А сегодня решила поделиться с вами этими мыслями:

  • он неудачник,

  • ему нельзя доверять,

  • он ни на что не способен,

  • у него ничего не получится,

  • я достойна лучшего,

  • он обязательно должен измениться,

  • у него много недостатков.


Этот список может быть бесконечным, если вовремя не остановиться. Этим списком мы постоянно делимся со своими подругами, с мамой, а если и не делимся, то прокручиваем постоянно в своей голове.

Почему мы это делаем?

— Нам кажется, что мы сможем его изменить, и тогда сразу же изменится наша жизнь, и мы станем доброй, любящей, нежной. Только пусть он сначала перестанет играть в компьютер, начнет зарабатывать столько, сколько я хочу, пригласит куда-нибудь, подарит что-нибудь. Пусть изменится.

Мы ждем изменений от мужчины только потому, что застряли в детстве и не хотим смотреть на себя и на свою жизнь. Это очень наивная мечта – думать, что если мужчина исправит свои недостатки, я стану счастливой. Зацикливание на недостатках другого человека позволяет сидеть и не решать собственные проблемы.

Обсуждая другого, мы не смотрим на себя. На свои недостатки и проблемы смотреть тяжелее и болезненнее, и если быть честной с самой собой, то их придется исправлять. Куда легче заняться исправлением недостатков мужа, и как сладко пожаловаться на него другим и получить одобрение окружающих. Я – хорошая, плохой – он.


— Осуждая мужа, мы возвышаемся над ним, считаем себя лучше и умнее. Мы не знаем, как по-другому заслужить внимание. Нам не хватает собственного признания. Возвышаясь, мы получаем, таким образом, одобрение.

— Мы знаем, что критиковать и говорить плохие слова своему мужу не нужно, нас учат этому со всех страниц интернета и журналов, что он уйдет, найдет любовницу. Когда нам плохо, и у нас на душе кошки скребут, мы думаем об этом в последнюю очередь. Нам нужно выплеснуть негатив. Мы не можем хранить это в своей душе и ищем того, на кого можно вылить.

— Мы жалуемся и обсуждаем своего мужа, так как хотим, чтобы нас пожалели, поддержали, мы не чувствуем в себе взрослую силу, нам не на что опереться внутри. Мы не знаем, что делать с чувством бессилия. Мы не знаем, как изменить свою жизнь самостоятельно. Мы идем «опираться» на других, в надежде, что они изменят нашу жизнь. Очень наивные и детские представления, не правда ли?

— Если мы жалуемся на мужа подругам или маме, мы пытаемся выгородить себя и заручится их поддержкой. Это такой детский самообман.

— Говоря ему или о нем, что он такой плохой, мы подсознательно хотим ему отомстить за то, что он не делает нас счастливыми. Тем самым, внутренне мы блокируем поступление энергии к мужу и не поддерживаем его. «Ты плохой — вот и пусть у тебя ничего не получается!». А когда у него действительно ничего не получается, мы еще больше злимся и обижаемся на него. И попадаем в замкнутый круг.

К чему это приводит?

— Когда женщина говорит или думает о мужчине плохо, она его не уважает, она отдаляется в мыслях от него, она не поддерживает его энергетически. У него все валится из рук, дела не складываются, деньги не зарабатываются, он покупает расслабляющие напитки, и мы естественно еще больше убеждаемся в своей правоте, что он не достоин уважения. Мы входим в замкнутый круг. Мужчина бессилен в этой ситуации что- либо изменить.

— Если не остановиться, то всегда найдется, что покритиковать. Это порочная практика – думаем плохо, говорим плохо подругам, маме и еще больше убеждаем себя в своей правоте, тем самым разрушая не только отношения, но и себя.

— Это расшатывает нервную систему, огрубляет женское сердце, мы отравляем свою душу, загрязняем свое тело негативом и злом. И еще при этом храним и передаем это дальше.



— Негативные мысли забирают огромное количество энергии. Женское участие, женская энергия, женское одобрение для мужчины – это топливо для всех свершений и достижений. Когда женщина плохо думает о муже, у него нет шансов преуспеть и быть для вас хорошим.

— Женщины, не уважая своего мужа, показывают это своим детям. Теперь вспомните и ответьте на вопрос:

Ваша мама уважала вашего папу? Как вы это поняли? Просто чувствовали. Детям ничего не нужно объяснять и рассказывать, они это всегда знают, и если вы не уважаете своего мужа:

  • дети плохо учатся, они, таким образом, протестуют;

  • не слушаются вас, хамят, грубят;

  • делают все наоборот, связываются с плохими компаниями, начинают осваивать вредные привычки;

  • они не могут создать отношений в дальнейшем.


У неуважения к мужу высокая цена.

— Обсуждая своего мужа с другими, вы получите много советов: что «он вам не пара», что «нужно развестись». Ведь в этих обсуждениях вы слушаете не себя и не свое сердце. Вы слушаете чужих людей.

— Когда вы обсуждаете мужа с мамой, вы тем самым сохраняете прочную невидимую связь с ней, вы остаетесь ребенком. Вы идете против мужа, объединяясь с мамой, вы в каком-то смысле предаете его. Мама всегда пожалеет своего ребенка и поругает обидчика. Но, что это даст вам? То, что мама перестанет уважать вашего мужа. И потом вам придется восстанавливать перед ней его авторитет и его статус. Будьте честными – если он плохой, уйдите от него и живите с мамой.

— Вы поделитесь с подругой в надежде получить поддержку и одобрение, а эти подробности пойдут дальше из уст в уста, там и про вас скажут, и понеслось. Ваше имя тоже добрым не останется. Стоит ли этим заниматься? Или вы наивно предполагаете, что подруга молчит, как партизан?

— Когда вы говорите плохо о муже, вы считаете себя лучше. Вы культивируете свою гордыню. Когда женщина плохо говорит о муже, она разрывает невидимую связь и начинает жить свою отдельную жизнь. В этот момент семьи нет. Муж начинает жить свою отдельную жизнь. Вы это чувствуете и начинаете подстраховываться и готовить отходные пути. А потом немой вопрос? Почему отношения не сложились. И мы превратились в сожителей?

— Обвиняя мужа, мы подсознательно провоцируем его на «плохое» поведение. Нам и не надо чтобы он менялся. Тогда кого мы будет делать виноватым?

— Любые плохие мысли о себе мужчина считывает, он понимает, что он больше для вас не мужчина мечты, что он для вас больше ничего не значит, и вы его разлюбили, он ложится на диван и начинает мстить вам. Мы снова входим в порочный круг. На диване он слышит еще много о себе того, чего не знал, а мы надеемся поднять его на подвиги.

Что делать?

— Важно перестать не только плохо говорить о муже, но и перестать думать о нем плохо. Даже если мы не произносим своих мыслей вслух, они все равно воздействуют на реальность, как и слова. Вся деятельность женщины внутри, в ее мыслях, это ее сила. Даже, если вы перестанете жаловаться на своего мужа, но продолжите думать о нем как о неудачнике, никаких изменений не будет, все останется как прежде. Вот это я всегда упускала из виду.

— Отказаться от мечты об идеальном партнере. Эта мечта так глубоко в нас сидит, что отказаться от нее совсем не просто. Но, чтобы двинуться дальше придется, как бы ни было трудно и грустно. Начать придется с себя. Почему-то так устроена жизнь. Биться можно долго над изменениями другого, но стоит чуть-чуть отпустить эту идею, улучшается настроение, и окружающий мир начинает меняться, как по волшебству.



Желание идеала – это всегда подсознательное желание получить идеального родителя. Это желание заставляет стоять на месте и ждать «у моря погоды». Как вы думаете, появится идеальный мужчина? Откажитесь от ожиданий, каким должен быть партнер, что он должен делать, сколько зарабатывать. Эти ожидания ничего кроме боли и разочарования не приносят.

— Когда вы перестаете говорить плохо о мужчине, вы расстаетесь с идеей его изменить. Значит, вы принимаете его таким, какой он есть. Вы должны понять, что не в мужскую задачу входит изменчивость. Мужчина — не пластилин. Это женщина должна меняться. Это она должна развивать в себе, такие качества, как гибкость и мягкость.

— Никогда не обсуждайте с подругами своего мужа, они видят ситуацию только вашими глазами, исходят только из «ваших интересов». Они не в силах увидеть правдивую картину и дать правильный совет. Их совет заведомо неверный. Тогда зачем просить совета?

— Помните, женщина, обсуждающая своего мужа с подругами – ребенок. Вместо того чтобы направить женскую энергию на своего мужа и на разговор с ним, она «выливает» ее на подругу.

— Если вы думаете о мужчине плохо, это должно быть сигналом, что есть что-то в вас и в вашей жизни, на что вы не хотите смотреть.

«Все что мы замечаем в другом, есть в нас. То что у нас внутри, мы увидим снаружи. Все что при взгляде на другого ОТЗЫВАЕТСЯ В НАШИХ ЧУВСТВАХ, присутствует в нашей энергии. Первый шаг к изменениям — перевести взгляд на себя». Мария Ракитина.

— Начните отслеживать свои мысли. Как только вы начинаете плохо думать о муже, это значит, что вам плохо, вы позволили каким-то негативным мыслям проникнуть в вас и поэтому вы хотите переложить ответственность за свое несчастье на него. Отмечайте эти моменты и усилием воли перестаньте себе потакать в перекладывании ответственности. Сколько вам уже лет? Пора взрослеть.

— Перестаньте быть жертвой.

— Учитесь уважению к вашему мужчине, он начнет транслировать это в окружающий мир, его начнут уважать другие люди. Начните ощущать его значимость, это даст ему уверенность и силу. Вопрос его успехов станет вопросом времени. Когда женщина видит мужские достоинства – это создает мужчину, у него вырастают крылья, к нему приходит удача, у него все получается. Он никогда не будет лежать на диване.

Мужчина не может вырабатывать счастье, он может получить его только от женщины, от ее любви, уважения, признания его заслуг и достоинств.

Дзуцева Татьяна

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: женщина, мужчина, психология, семья
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5 коммент.»

  • 395 315
    жора шапов 4 апреля 2017 в 19:50 Ссылка Пометить
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    Хм! Ну и несёт эту даму в статье . Как будто отношение женщины к мужчине , и к мужу -это одно и то-же! Чушь полная. Напомню ,что сейчас эпоха Кали-Юги , т.е. полное отрицание “прекрасной половиной ” НОРМАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ между мужчиной и женщиной, в том числе преимущественно в христианском мире ,вследствие чего развязана разнузданная неприкрытая агрессия женщин за ресурсы мужчин .Вот и вся ваша ,уважаемые дамы , любовь-морковь.

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  • 13546 8839
    Ликвидатор 4 апреля 2017 в 19:54 Ссылка Пометить
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    полуправда – это полуложь.
    Одинаковых людей не бывает.
    п.1 только и незамечен – может просто взяли не ту\не того. Тогда хоть обпишись тут – ничего не поможет.

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  • 13552 8839
    Ликвидатор 4 апреля 2017 в 19:58 Ссылка Пометить
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    “Отказаться от мечты об идеальном партнере. Эта мечта так глубоко в нас сидит, что отказаться от нее совсем не просто.”
    А откуда она там взялась, и что она там делает???
    Ну и откажись – к чему тогда эти тонны букв? приспособить случайную находку?
    Сама себе противоречит.
    как-то где-то наткнулся на фразу: “кто живёт со своей половинкой – живёт по своей судьбе. Кто не со своей – по чужой”. Когда же люди азов построения судьбы не ведают, (стараниями богов), то и начинают нести такой вот бред.

    https://www.as-gard.com/zhenskij-okean

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  • 105 87
    ФЕДОР ЗИМИН 4 апреля 2017 в 20:22 Ссылка Пометить
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    До конца дней своих мужчина остается ребенком, большим ребенком! Если жена это понимает, то семья будет крепкая. Автору статьи, Татьяне, большой привет! Пока.

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