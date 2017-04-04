Эх, Германия, и чего стоит такая солидарность?

Я не понимаю такой солидарности и даже не вижу логики. Немецкий канцлер Ангела Меркель сначала в резкой форме осудила теракт в Петербурге, назвав его жалким и трусливым поступком, но при этом немецкие сенаторы отказались подсветить Бранденбургские ворота в цветах российского флага в знак солидарности с Россией?

Да и не только мне непонятны мотивы такого поступка. На сайте Berliner Zeitung пользователи недоумевают, когда читают топорное объяснение спикера берлинского сената. Санкт-Петербург, оказывается, не входит в список городов — партнёров столицы ФРГ, значит, фиг Вам, а не подсветка?

Почему-то после терактов в Париже, Брюсселе, Лондоне, Стамбуле, Ницце и Иерусалиме Бранденбургские ворота подсветили в цвета флагов пострадавших стран, хоть и не все из них являются партнёрами немецкой столицы. Редкая избирательность… сенаторов? Неприятие России?

Или чувства сенаторов так притупились, что чужая боль им безразлична? Ну, выразили соболезнования, написали пару строк в соцсетях и устроили напоследок световое шоу у Бранденбургских ворот. Вполне достаточно, пока дело не коснулось России. Здесь политика взяла верх человечностью.

Немецкий журналист Кристина Данкбар не понимает поступок сенаторов: «Тем временем, несмотря на то что политика Путина более чем достойна критики, мы можем отправить в Санкт-Петербург наши соболезнования. Ведь национальные цвета пока что принадлежат не ему одному».

Пользователи соцсетей придерживаются такого же мнения.

Der Wachsame: Кто ответственен за это жуткое недоразумение, сенат или немецкое правительство? Они могут не любить Путина, но солидарность в связи с терактом адресована России и её гражданами.

Dieter Wehe: Берлинский сенат выставил себя на посмешище. Это очень грубое поведение. Я даже не думал, что такое возможно, но реакция ещё последует.

Лично меня радует то, что в России никогда не смешивают политику и человеческое отношение. Сочувствовать чужому горю, отбросив в сторону все разногласия, – это нормально, но не все способны на такие поступки. Ну, а лицемерие… кому оно нужно? Никто на Ваши ворота не претендует, может спать спокойно. Это же не мы требуем светового шоу, а Вы так выражаете свое соучастие. Вот и выразили…

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