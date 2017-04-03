Жизнь московских нытиков. Из разговоров....

Разговор с М.

Вышла на пенсию год назад. Родилась в Москве. Пенсия 14 тыс. Подрабатывает, давая уроки иностранного языка (не декларируя) — ещё тысяч 20-40 в зависимости от количества учеников.

Двухкомнатная квартира, в которой живёт одна. Есть дочь, живёт с мужем и двумя детьми в квартире мужа, не работает. У мужа свой стабильный бизнес, хорошая машина и квартира в Прибалтике для отдыха

М. – Долбаное правительство! Я плачу 5 тысяч за квартиру!

Я – А почему вы не попросите субсидию ? Будете платить 2800.

М.- У меня в квартире прописана дочь и имеет половину доли, социальные службы требуют справку о зарплате мужа. А муж получает хорошо.

Я – Ну а почему дочь не платит свою половину или не пропишется в квартире мужа?

М. — Муж не хочет её прописывать в своей квартире, к тому же он скупой, даёт ей деньги по своему усмотрению.

Я — А причём тогда здесь правительство , если у вашей дочери муж жадный, и она прописана в квартире, в которой не живёт ?



Разговор с О.

Ситуация практически идентичная. На вид не старше 65 лет. Родилась в Москве. Двухкомнатная квартира, живёт одна. Пенсия 14 тысяч. Подрабатывает 10-12 тысяч за 2 дня в неделю (не декларируя). Есть дочь, прописана в квартире О. Дочь живёт с мужем и ребёнком в квартире мужа. Сколько зарабатывает муж дочери не сказала (преподаёт программирование в школе). Муж дочери имеет ещё однокомнатную квартиру в кредит, которую пока не сдаёт, так как уже год как не приступил к ёё ремонту, ибо любит лежать на диване.

Так же не может получить субсидию, и дочь за свою часть ЖКХ денег не платит, и муж дочери справку о зарплате давать пенсионерке отказывается. Тоже причитания о пяти тысячах за квартиру. Может быть логичнее выписать дочь из квартиры ? Всё равно единственной дочери всё останется в наследство. Невозможно, муж не собирается прописывать жену на своей жилплощади.

Случайный таксист

На вид лет 50. Имеет по его словам высшее техническое образование и квартиру. Живёт с дочерью старшекласницей. Куда подевалась жена не сказал.

Возвращаюсь с дня рождения подруги. Валит снег не переставая. Впереди , метрах в 20-ти едет снегоуборочная машина.

Таксист : Этот Путин, когда его уже уберут ?! Проехать невозможно по дороге! Зарабатывать стал меньше. Раньше 100 тысяч набегало, а сейчас только 50 выходит.

Я — Ну вон же снегоуборочная машина. Она убирает, но сразу же всё заметает снегом. Что тут Путин может сделать?

Таксист : Надоела зима, холод. Хочу уехать жить за границу. В Африку куда-нибудь.

Я — А кем там работать собираетесь ?

Таксист – Таксистом. Я и дочери говорю, езжай после школы учиться в Кембридж. Она у меня отличница.

Я — А деньги на Кембридж у вас есть ? Там обучение в год наверное около 50 тысяч долларов, ещё за кампус и питание платить надо. У вас есть ?

Таксист – ???!!!!!

Я — Может не нужно девочке голову глупостями забивать. Пусть , как отличница в МГУ поступает.

Подруга моей кузины.

Живёт в Подмосковье с дочерью. 63 года. На пенсии, не работает.

Рассказываю о своём отпуске в Крыму.

Она — Я тоже хотела бы куда-нибудь съездить, но денег нет .

Я — Насколько я знаю, вам, как неработающей пенсионерке, полагается через социальную службу раз в два года бесплатная двухнедельная путёвка в санаторий

Она — Ну да. Позвонили месяц назад, предложили поехать в марте в Крым

Я – И что?

Она – Я марте не хочу. Вот если бы летом.

Случайно встреченная женщина на каком-то мероприятии

Год назад потеряла работу в банке. Через полгода нашла работу в другом банке. Снова уже пол-года не работает. На днях получила приглашение на собеседование в ещё один банк. Жалуется, что отложенные деньги заканчиваются , как жить ? Имеет незамужнюю дочь 30-ти лет, которая живёт с матерью.

Я- А Ваша дочь работает?

Она — Да . В банке. Получает 200 тысяч рублей в месяц.

Разговор с бывшей коллегой по работе

Работает. Живёт одна. Имеет однокомнатную квартиру. Дачу. Машину. 3 раза в году ездит за границу

Она –Достала жизнь в России !

Я – Почему ?

Она — Тут как-то недавно подморозило, и на тротуаре образовался лёд. А у меня сапоги на каблуках. Можно упасть запросто. Я звоню в коммунальные службы и говорю им , что надо немедленно посыпать чем-нибудь. Они говорят пришлём человека, и не шлют. Тогда я написала Собянину

Я — И что, ответили ?

Она — Ну да, написали, что ситуация будет немедленно исправлена и виновные будут наказаны

Я – Ну вот , отреагировали же.

Она — А что толку, лёд-то уже растаял.

Я — А не проще ли было не трепать себе нервы и на это время одеть обувь без каблуков? При нашей погоде на ваши каблуки таджиков не наберешься, хоть весь Таджикистан с Узбекистаном в придачу сюда перевези.

Бывшая одноклассница

Живёт одна в двухкомнатной квартире в хрущёвке в хорошем районе. Разведена.

Она — Ты слышала?! Нас будут переселять из хрущёвок в Новую Москву !

Я — По телевизору говорили, что переселять вас будут в дома в ваших административных округах.

Она — Чего ты им веришь! Обманут и засунут за МКАД. Уже план есть переселения по каждому дому . Все соседи то же самое говорят.

Я — Ну и где можно посмотреть этот план?

Она — Я не хочу переселяться.

Я — А когда твой дом начнёт разваливаться , балконы падать на голову прохожим или вода хлестать из стен из прогнивших труб, государство должно делать капитальный ремонт вашего дома из каких средств ?

Она — Ну я же плачу 500 руб на капремонт.

Я — А ты себе представляешь сколько млн рублей стоит отремонтировать вашу пятиэтажку и сколько лет вам надо копить на ремонт ? А где вы собираетесь жить на время ремонта?

Она — Пусть нам предоставят на время ремонта временное жильё.

Я – Кто ? Вы же собственники квартир. Временное жильё должно быть в таком случае заложено в бюджет вашего ремонта. Вот и считай в каком году вы можете приступить к ремонту.

Соседи по маминой даче.

Ему 60 лет. Ей 50. Две квартиры в Москве, одна из них в центре, 150 кв м , купленная в 90-е, вторая получена в наследство. Две машины, одна из них крутая. Раз пять в году отдых за границей. Оба уже много лет не работают. Мужа в своё время уволили с какого-то тёплого места, до сих пор находится в» депрессии», практически не выходя из дома. У жены не знаю какой по счёту брак, всегда жила на средства мужей. Оба читают только «Эхо Москвы», жена ходит на митинги Навального. Оба мечтают о свержении Путина, возврате Крыма Украине (снова появится хамон и рокфор) и утверждают, что при Ельцине жизнь была лучше. Лечатся только в бесплатной районной поликлинике или в бесплатной больнице, но постоянно кричат, что медицина за границей лучше.

Я — А кого вместо Путина хотите?

Жена – Россия большая, найдётся кто- нибудь.

Я — Ну ладно. Предположим, что нашёлся этот мифический «кто-нибудь». Стал президентом. Что по вашему он должен сделать на следующий день, через неделю, месяц, год ?

Муж – Везде коррупция. Он будет с ней бороться.

Я – И что конкретно он должен для этого сделать?

Жена — Ну не знаю, он же умный, придумает как

Весь разговор пересказывать нет смысла, достаточно почитать любую статью из «Эха Москвы».

Случайная знакомая

Имеет своё небольшое предприятие. Налоги с бизнеса старается не платить. Дача в 20 км от Москвы и квартира 100 кв. м в сталинском доме достались по наследству. Не замужем, детей нет. В этом году была за границей 8 раз. Родители умерли давно.

На митинги не ходит, но противница правительства и Путина. Пока правда я не поняла, в чём конкретно у неё претензии к Путину.

Как ни странно , мне не попадается молодёжь из тех, кто потенциально мог бы пойти на митинги Навального. Дети моих знакомых или случайно встреченных людей , все либо учатся в институтах, либо работают, строят планы на будущее и вполне себе оптимистичны. У меня создалось мнение, что в основном московские нытики- это поколение за 50, причём живущее по меркам России вполне себе неплохо. И беда в том, что эти нытики ежедневно парят мозги своим детям.

P.S. После прочтения 100 комментариев хочу сказать следующее. Я сама москвичка. И не все москвичи подобны описанным персонажам. Цель этой статьи было показать на примере москвичей,что многие ноют просто ни о чём. Это относится и как минимум к одной четверти присутствующих здесь, которые по любому поводу начинают разводить истерику "у нас всё плохо".

Источник: nnm.me