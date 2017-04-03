Жизнь московских нытиков. Из разговоров….
Разговор с М.
Вышла на пенсию год назад. Родилась в Москве. Пенсия 14 тыс. Подрабатывает, давая уроки иностранного языка (не декларируя) — ещё тысяч 20-40 в зависимости от количества учеников.
Двухкомнатная квартира, в которой живёт одна. Есть дочь, живёт с мужем и двумя детьми в квартире мужа, не работает. У мужа свой стабильный бизнес, хорошая машина и квартира в Прибалтике для отдыха
М. – Долбаное правительство! Я плачу 5 тысяч за квартиру!
Я – А почему вы не попросите субсидию ? Будете платить 2800.
М.- У меня в квартире прописана дочь и имеет половину доли, социальные службы требуют справку о зарплате мужа. А муж получает хорошо.
Я – Ну а почему дочь не платит свою половину или не пропишется в квартире мужа?
М. — Муж не хочет её прописывать в своей квартире, к тому же он скупой, даёт ей деньги по своему усмотрению.
Я — А причём тогда здесь правительство , если у вашей дочери муж жадный, и она прописана в квартире, в которой не живёт ?
Разговор с О.
Ситуация практически идентичная. На вид не старше 65 лет. Родилась в Москве. Двухкомнатная квартира, живёт одна. Пенсия 14 тысяч. Подрабатывает 10-12 тысяч за 2 дня в неделю (не декларируя). Есть дочь, прописана в квартире О. Дочь живёт с мужем и ребёнком в квартире мужа. Сколько зарабатывает муж дочери не сказала (преподаёт программирование в школе). Муж дочери имеет ещё однокомнатную квартиру в кредит, которую пока не сдаёт, так как уже год как не приступил к ёё ремонту, ибо любит лежать на диване.
Так же не может получить субсидию, и дочь за свою часть ЖКХ денег не платит, и муж дочери справку о зарплате давать пенсионерке отказывается. Тоже причитания о пяти тысячах за квартиру. Может быть логичнее выписать дочь из квартиры ? Всё равно единственной дочери всё останется в наследство. Невозможно, муж не собирается прописывать жену на своей жилплощади.
Случайный таксист
На вид лет 50. Имеет по его словам высшее техническое образование и квартиру. Живёт с дочерью старшекласницей. Куда подевалась жена не сказал.
Возвращаюсь с дня рождения подруги. Валит снег не переставая. Впереди , метрах в 20-ти едет снегоуборочная машина.
Таксист : Этот Путин, когда его уже уберут ?! Проехать невозможно по дороге! Зарабатывать стал меньше. Раньше 100 тысяч набегало, а сейчас только 50 выходит.
Я — Ну вон же снегоуборочная машина. Она убирает, но сразу же всё заметает снегом. Что тут Путин может сделать?
Таксист : Надоела зима, холод. Хочу уехать жить за границу. В Африку куда-нибудь.
Я — А кем там работать собираетесь ?
Таксист – Таксистом. Я и дочери говорю, езжай после школы учиться в Кембридж. Она у меня отличница.
Я — А деньги на Кембридж у вас есть ? Там обучение в год наверное около 50 тысяч долларов, ещё за кампус и питание платить надо. У вас есть ?
Таксист – ???!!!!!
Я — Может не нужно девочке голову глупостями забивать. Пусть , как отличница в МГУ поступает.
Подруга моей кузины.
Живёт в Подмосковье с дочерью. 63 года. На пенсии, не работает.
Рассказываю о своём отпуске в Крыму.
Она — Я тоже хотела бы куда-нибудь съездить, но денег нет .
Я — Насколько я знаю, вам, как неработающей пенсионерке, полагается через социальную службу раз в два года бесплатная двухнедельная путёвка в санаторий
Она — Ну да. Позвонили месяц назад, предложили поехать в марте в Крым
Я – И что?
Она – Я марте не хочу. Вот если бы летом.
Случайно встреченная женщина на каком-то мероприятии
Год назад потеряла работу в банке. Через полгода нашла работу в другом банке. Снова уже пол-года не работает. На днях получила приглашение на собеседование в ещё один банк. Жалуется, что отложенные деньги заканчиваются , как жить ? Имеет незамужнюю дочь 30-ти лет, которая живёт с матерью.
Я- А Ваша дочь работает?
Она — Да . В банке. Получает 200 тысяч рублей в месяц.
Разговор с бывшей коллегой по работе
Работает. Живёт одна. Имеет однокомнатную квартиру. Дачу. Машину. 3 раза в году ездит за границу
Она –Достала жизнь в России !
Я – Почему ?
Она — Тут как-то недавно подморозило, и на тротуаре образовался лёд. А у меня сапоги на каблуках. Можно упасть запросто. Я звоню в коммунальные службы и говорю им , что надо немедленно посыпать чем-нибудь. Они говорят пришлём человека, и не шлют. Тогда я написала Собянину
Я — И что, ответили ?
Она — Ну да, написали, что ситуация будет немедленно исправлена и виновные будут наказаны
Я – Ну вот , отреагировали же.
Она — А что толку, лёд-то уже растаял.
Я — А не проще ли было не трепать себе нервы и на это время одеть обувь без каблуков? При нашей погоде на ваши каблуки таджиков не наберешься, хоть весь Таджикистан с Узбекистаном в придачу сюда перевези.
Бывшая одноклассница
Живёт одна в двухкомнатной квартире в хрущёвке в хорошем районе. Разведена.
Она — Ты слышала?! Нас будут переселять из хрущёвок в Новую Москву !
Я — По телевизору говорили, что переселять вас будут в дома в ваших административных округах.
Она — Чего ты им веришь! Обманут и засунут за МКАД. Уже план есть переселения по каждому дому . Все соседи то же самое говорят.
Я — Ну и где можно посмотреть этот план?
Она — Я не хочу переселяться.
Я — А когда твой дом начнёт разваливаться , балконы падать на голову прохожим или вода хлестать из стен из прогнивших труб, государство должно делать капитальный ремонт вашего дома из каких средств ?
Она — Ну я же плачу 500 руб на капремонт.
Я — А ты себе представляешь сколько млн рублей стоит отремонтировать вашу пятиэтажку и сколько лет вам надо копить на ремонт ? А где вы собираетесь жить на время ремонта?
Она — Пусть нам предоставят на время ремонта временное жильё.
Я – Кто ? Вы же собственники квартир. Временное жильё должно быть в таком случае заложено в бюджет вашего ремонта. Вот и считай в каком году вы можете приступить к ремонту.
Соседи по маминой даче.
Ему 60 лет. Ей 50. Две квартиры в Москве, одна из них в центре, 150 кв м , купленная в 90-е, вторая получена в наследство. Две машины, одна из них крутая. Раз пять в году отдых за границей. Оба уже много лет не работают. Мужа в своё время уволили с какого-то тёплого места, до сих пор находится в» депрессии», практически не выходя из дома. У жены не знаю какой по счёту брак, всегда жила на средства мужей. Оба читают только «Эхо Москвы», жена ходит на митинги Навального. Оба мечтают о свержении Путина, возврате Крыма Украине (снова появится хамон и рокфор) и утверждают, что при Ельцине жизнь была лучше. Лечатся только в бесплатной районной поликлинике или в бесплатной больнице, но постоянно кричат, что медицина за границей лучше.
Я — А кого вместо Путина хотите?
Жена – Россия большая, найдётся кто- нибудь.
Я — Ну ладно. Предположим, что нашёлся этот мифический «кто-нибудь». Стал президентом. Что по вашему он должен сделать на следующий день, через неделю, месяц, год ?
Муж – Везде коррупция. Он будет с ней бороться.
Я – И что конкретно он должен для этого сделать?
Жена — Ну не знаю, он же умный, придумает как
Весь разговор пересказывать нет смысла, достаточно почитать любую статью из «Эха Москвы».
Случайная знакомая
Имеет своё небольшое предприятие. Налоги с бизнеса старается не платить. Дача в 20 км от Москвы и квартира 100 кв. м в сталинском доме достались по наследству. Не замужем, детей нет. В этом году была за границей 8 раз. Родители умерли давно.
На митинги не ходит, но противница правительства и Путина. Пока правда я не поняла, в чём конкретно у неё претензии к Путину.
Как ни странно , мне не попадается молодёжь из тех, кто потенциально мог бы пойти на митинги Навального. Дети моих знакомых или случайно встреченных людей , все либо учатся в институтах, либо работают, строят планы на будущее и вполне себе оптимистичны. У меня создалось мнение, что в основном московские нытики- это поколение за 50, причём живущее по меркам России вполне себе неплохо. И беда в том, что эти нытики ежедневно парят мозги своим детям.
P.S. После прочтения 100 комментариев хочу сказать следующее. Я сама москвичка. И не все москвичи подобны описанным персонажам. Цель этой статьи было показать на примере москвичей,что многие ноют просто ни о чём. Это относится и как минимум к одной четверти присутствующих здесь, которые по любому поводу начинают разводить истерику "у нас всё плохо".
Источник: nnm.me
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ВОЗМУЩАЕТ ОТКРОВЕННОЕ ВРАНЬЕ!!!!!!!
История № 1. Наглая ложь, что пенсионерка зарабатывает в Москве 20-40 тыс. рублей на учениках. Вранье! Хорошо, если 10 тыс. выходит, слишком много таких в Москве.
История № 2. Ложь про субсидию на вартиру – она предоставляется всем членам семьи за оплату их части (доли) в квартире. И заработать в Москве 10-12 тыс. за работу 2 дня в неделю – ложь – это невозможно!
История № 3 Ироничный разговор с водителем выдан за реальную историю. Лукавство!
История № 4 Да, путевки пенсионерам предоставляют, но только ! ОДИН раз в год и надо ждать в очереди 2 года. Про Крыцм в марте – ложь!!!
История №5 В банках сейчас такие деньги – 200 тыс. платят только топ-менеджерам и если дочь получает такие деньги и не может матери помочь, то этот рассказик полулживый не там размещен.
ВООБЩЕ НАДОЕЛО УЖЕ КОММЕНТИРОВАТЬ ЭТУ ОТКРОВЕННУЮ ЧУШЬ И РОССКАЗНИ О ТОМ, КАКОЕ У НАС ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, А НАРОД СПЛОШЬ ТУПИЦЫ И БЕЗДЕЛЬНИКИ, ОСОБЕННО В МОСКВЕ.
ЭТО ЛУКАВСТВО НАПОМИНАЕТ МНЕ БАЙКИ ПРО НЕЛЕГКУЮ ДОЛЮ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ДОСТАЛСЯ ТАКОЙ ПЛОХОЙ НАРОД.
ПРОТИВНО
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Ай бравушки! Всё вместо меня ответила! Молодец!
Откровенное враньё это основа всей политики этого государства.