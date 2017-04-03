Хохлы, «смотреть – можно, руками не трогать»

Ладно-ладно, не жалко нам показать полуостров, приезжайте, гостям всегда рады. Единственное пожелание, руками все-таки лучше ничего не трогать, мало ли сломаете что, ну или просто испачкаете. Россия и так уже несколько лет пытается всеми силами «отмыть» Крым от той грязи, в которой содержало его украинское правительство, и «починить» все то, что было разрушено. Столько сил потрачено! Так что, лучше просто смотрите, можно, конечно, и издалека, но если очень хочется, то – милости просим.

Единственное, а как отнесется ваш предводитель, украинские политики, к вашим визитам на «оккупированную территорию» (согласно украинской идеологии)? Санкций не боитесь? Остаться вообще без крова? Закроют вам въезд, прям как Елене Воробей (шуток испугались, небось, точно также как и в НАТО КВН), что делать будете? Куда побежите? В Россию? Э-э-э нет, ребята, таких приглашений пока не даем.

Молодцы, конечно, что не ведетесь на поводу у Порошенко и его команды. Но чтобы заслужить доверие, хоть какое-то, – на это время надо, немало времени.

Да, положительная тенденция, безусловно, налицо – по словам депутата Государственной думы Руслана Бальбека, в Крым поступает все больше сигналов от украинских политиков и бизнесменов о желании посетить полуостров.

К слову, все чаще Крым стал принимать гостей: не так давно с трехдневным визитом на полуострове побывала делегация из стран Европы, Азии, а также Латинской Америки. С представителями этих государств приехали в Крым и украинские политики, чей визит был первым за всю историю после возвращения полуострова в состав РФ. Фамилии смельчаков из Украины не разглашались в целях безопасности (а то ведь тут же в Киеве отреагировали на эту новость, и, судя по недовольствам и негодованию, чуть ли не с вилами готовы были встречать своих сограждан на границе), а ознакомительный визит не был публичным.

«Они получили возможность ознакомиться с реальным положением дел. Были развеяны многие негативные мифы о российском Крыме. Мы приглашаем всех украинских политиков и бизнесменов, не одурманенных национализмом, побывать на полуострове. В Крым уже поступают сигналы от украинского истеблишмента о желании приехать на крымскую землю».

Как уверил Бальбек, комментируя эту тему, он был бы сам рад выступить инициатором визита украинских политиков в Крым, которые, вероятно, начали бы посещать полуостров и раньше, если бы не угрозы репрессий на Украине, конечно же.

Похвально, что сейчас, кажется, у украинских политиков пропал тот страх, что был когда-то, но и этого мало, чтобы принимали в Крыму вас с завидным постоянством. Нам не жалко, нам есть, что показать, рассказать, поделиться, может, каким опытом полезным. Но и тратить драгоценное время на все эти экскурсии… Дел и так полно, тем более, куда более полезных для полуострова. А в гости, в гости заходите в наше свободное время, сейчас работы – непочатый край.

Да и на Украине, я уверена, есть чем заняться, более полезным, чем постоянно в Крым наведываться. Страной бы занялись, изменениями какими, если, конечно, есть желание.

Ева Лисовская

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