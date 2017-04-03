Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым, 02.04.2017

В очередном выпуске программы Владимира Соловьева обсуждались вопросы внешней и внутренней политики. Вашего покорного слугу позвали во вторую часть – для обсуждения прошедших неделю назад митингов и беспорядков.



Моя позиция излагалась мной:

— в лекции перед студентами, прочитанной на следующий день после митингов и беспорядков

— в программе «60 минут»

— в статье «Что на самом деле произошло в Москве в минувшие выходные 26.03.2017»

— в статье «Пять фактов о протестах, над которыми стоит подумать»

Полное видео программы:

Мои слова:

Источник: nstarikov.ru