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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым, 02.04.2017

14:35. 3 апреля 2017 Просмотров - 73 2 коммент. Опубликовал:

В очередном выпуске программы Владимира Соловьева обсуждались вопросы внешней и внутренней политики. Вашего покорного слугу позвали во вторую часть – для обсуждения прошедших неделю назад митингов и беспорядков.

Моя позиция излагалась мной:

— в лекции перед студентами, прочитанной на следующий день после митингов и беспорядков

— в программе «60 минут» 

— в статье «Что на самом деле произошло в Москве в минувшие выходные 26.03.2017»

— в статье «Пять фактов о протестах, над которыми стоит подумать»

Полное видео программы:

Мои слова:

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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2 коммент.»

  • 3260 2078
    Михан 3 апреля 2017 в 15:47 Ссылка Пометить
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    Пока не поздно всем надо заставить Путина и правительство начать действовать на благо будущего России.
    Пора перестать надеяться на то что власть сама решит наши проблемы
    Власть только набивает свои карманы и радуется, что можно ничего не делая увеличивать свои гонорары и доходы.
    Денежная элита России в будущем планирует уехать из страны, оставив людей на произвол судьбы-один на один с голодом и нищетой.
    Сейчас время строить планы как мы будем осваивать просторы Родины, давая возможность реализовывать населению свои задумки и бизнес-планы.
    Если вы не начнёте действовать сейчас -в настоящем, то в будущем вас ожидает только плохое.
    СМИ проводит сфальсифицированные опросы по которым Путин все делает правильно и электорат его действия одобряет.
    Я говорю нет-Навальному!
    Я против всех современных лидеров марионеточных партий и говорю им нет!
    ТВ посмотришь -их рассуждения и кажется, что в России нет сильных и разумных людей. Необходимо вернуть власть народу! Конечно Греф в своём видео-откровении уверил нас, что власть народу не достанется никогда, по крайней мере в России. Получается Греф считает нас не достойными свободы бытия.
    В своих молитвах я обращаюсь к Солнцу и она(у Солнца женская сущность) отвечает потоком мыслей в моё сознание, что люди сами виноваты, что надо сплотиться и действовать-иного Пути нет.
    Общество не должно сплачиваться вокруг ложных лидеров, необходимо продиктовать Путину ультиматум-НАЧИНАЙ ДЕЙСТВОВАТЬ ИЛИ УХОДИ. Если люди сплотятся вокруг этой идеи, то получат возможность управлять своим будущим, а Алёша Навальный тешит только своё эго -и только, Медведев это временная марионетка в руках Путина.

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  • 5381 3181
    Андрей 3 апреля 2017 в 15:54 Ссылка Пометить
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    “Надо заставить”, ну так бл..Ть заставь.
    Физдеть то не надоело?

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