Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым, 02.04.2017
14:35. 3 апреля 2017 Просмотров - 73 2 коммент. Опубликовал: brahman
В очередном выпуске программы Владимира Соловьева обсуждались вопросы внешней и внутренней политики. Вашего покорного слугу позвали во вторую часть – для обсуждения прошедших неделю назад митингов и беспорядков.
Моя позиция излагалась мной:
— в лекции перед студентами, прочитанной на следующий день после митингов и беспорядков
— в программе «60 минут»
— в статье «Что на самом деле произошло в Москве в минувшие выходные 26.03.2017»
— в статье «Пять фактов о протестах, над которыми стоит подумать»
Полное видео программы:
Мои слова:
Источник: nstarikov.ru
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Пока не поздно всем надо заставить Путина и правительство начать действовать на благо будущего России.
Пора перестать надеяться на то что власть сама решит наши проблемы
Власть только набивает свои карманы и радуется, что можно ничего не делая увеличивать свои гонорары и доходы.
Денежная элита России в будущем планирует уехать из страны, оставив людей на произвол судьбы-один на один с голодом и нищетой.
Сейчас время строить планы как мы будем осваивать просторы Родины, давая возможность реализовывать населению свои задумки и бизнес-планы.
Если вы не начнёте действовать сейчас -в настоящем, то в будущем вас ожидает только плохое.
СМИ проводит сфальсифицированные опросы по которым Путин все делает правильно и электорат его действия одобряет.
Я говорю нет-Навальному!
Я против всех современных лидеров марионеточных партий и говорю им нет!
ТВ посмотришь -их рассуждения и кажется, что в России нет сильных и разумных людей. Необходимо вернуть власть народу! Конечно Греф в своём видео-откровении уверил нас, что власть народу не достанется никогда, по крайней мере в России. Получается Греф считает нас не достойными свободы бытия.
В своих молитвах я обращаюсь к Солнцу и она(у Солнца женская сущность) отвечает потоком мыслей в моё сознание, что люди сами виноваты, что надо сплотиться и действовать-иного Пути нет.
Общество не должно сплачиваться вокруг ложных лидеров, необходимо продиктовать Путину ультиматум-НАЧИНАЙ ДЕЙСТВОВАТЬ ИЛИ УХОДИ. Если люди сплотятся вокруг этой идеи, то получат возможность управлять своим будущим, а Алёша Навальный тешит только своё эго -и только, Медведев это временная марионетка в руках Путина.
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“Надо заставить”, ну так бл..Ть заставь.
Физдеть то не надоело?