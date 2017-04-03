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В России нет экономики. Василий Мельниченко на МЭФ 2017 [Система казнокрадов]

14:20. 3 апреля 2017 Просмотров - 126 Один комментарий Опубликовал:

Василий Мельниченко: Мир перешёл на другую экономику. Мир это уже сегодня глобальная деревня. Мир работает уже на системных технологиях...

fp

Посредников уже убирают каждый час и каждую минуту. Это то, на что привыкло наше государство и все наши миллиардеры, которые вдруг при падении, при кризисном состоянии экономики России, вдруг разбогатели кто на 3, кто на 4 миллиарда. При том никто не обращает внимания , что за эти 2 года, когда они богатели, вся продукция стала в два раза дороже просто для питания. Из карманов, значит, нашего потребителя выкачали около триллиона рублей, просто так , откуда и богатство.

В России нет экономистов, в России нет поэтому экономики. Есть экономы и экономки, которые прекрасно себя чувствуют в центробанках, в правительствах, во всевозможных министерствах финансов и в другом. Они приучают россиян к тому, что денег нет. Знаете, денег может не быть в Люксимбурге, денег может не быть в Щвейцарии, но не может! Ну так бывает. Но в России не может не быть денег, просто не может быть. Источник: http://sota.vision

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Кооператив «Озеро» обрекает Россию на нищету и потрясения... Власти пустили экономику и население в расход
Экономист, биржевой эксперт Владислав Жуковский на телеканале «ОбКом ТВ» 25 января 2016.

dvj

Владислав Жуковский: У российской экономики и рубля нет и не может быть дна! Cырьевая, низкопередельная, деиндустриализированная, дезинтегрированная, демонетизированная экономика с загнанным малым бизнесом, разрушенной высокотехнологичной промышленностью, фиктивной частной собственностью и доминированием сросшихся с государством монополий, грефов-чубайсов-ротенбергов и офшорно-олигархического капитала может падать, загибаться, хиреть и деградировать годами и десятилетиями. Этот процесс упирается исключительно в размер кормовой базы для элит и динамику деградации и обыдливания населения.
Реально нищих россиян не 20-22 млн человек, а 70-73 млн. (с доходами менее 20 тыс. рублей в месяц). Погром среднего класса, вырезание малого бизнеса, рост нищеты и бедности, люмпенизация и дебилизация населения, агрессивная пропаганда, промывка мозгов, маргинализация и деградация человеческого капитала, рост поборов и налогов, приватизация и рост платности образования, здравоохранения и прочих госуслуг идут полным ходом. Системный кризис идёт вширь и вглубь, перерастая в кризисный слом всей паразитической общественно-экономической формации, развал коррумпированно-олигархической вертикали власти и социальные потрясения. Вопрос лишь сроков... Офшорная аристократия не хочет, не может, не способна (деградация и разложение "элит" достигли несовместимых с существованием России, несырьевого сектора, промышленного и человеческого капитала, технологического потенциала и 90% россиян масштабов) и не заинтересована ничего менять... И потому закономерно и осознанно доведёт ситуацию до катастрофы, хаоса и упадка...

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Один комментарий»

  • 686 544
    Ми ха 3 апреля 2017 в 16:14 Ссылка Пометить
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    ” Офшорная аристократия не хочет, не может, не способна (деградация и разложение “элит” достигли несовместимых с существованием России, несырьевого сектора, промышленного и человеческого капитала, технологического потенциала и 90% россиян масштабов) и не заинтересована ничего менять… И потому закономерно и осознанно доведёт ситуацию до катастрофы, хаоса и упадка.”..
    Вот и думай…
    Есть ли у народа враги…? Народа…?

    Ответить

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