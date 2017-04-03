Сводки от ополчения Новороссии 03 апреля 2017

ВСУ за сутки 36 раз нарушили перемирие в ДНР, есть разрушения

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины тридцать шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Народной милиции ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось пятнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы различного калибра, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал он.

Разрушения:

г. Докучаевск ул. Ленина 32\6 кв. 12 Повреждено остекление, рамы, имущество.

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ОБСЕ признала, что ВСУ стреляют по Донбассу из машин организации

Представители СММ ОБСЕ зафиксировали в зоне военного конфликта в Донбассе «клона» — автомобиль с наклейками, имитирующими символику организации. Об этом говорится в свежем отчете миссионеров.

В командовании ВС Донецкой Народной Республики неоднократно заявляли о том, что украинские силовики выдают себя за членов Специальной мониторинговой миссии и используют «летучих голландцев» для разведки и организации провокационных обстрелов. Непосредственно первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг пообещал разобраться в ситуации.

Согласно предварительным данным, в Авдеевке автомобиль с «мужчинами в форме военного типа» проехал мимо здания, на котором установлена видеокамера ОБСЕ. Это говорит о том, что украинские диверсанты не боятся разоблачения.

Как заверили в командовании ВС ДНР, в основном технику используют для проведения разведки, иногда — провокационных обстрелов из стрелкового оружия, в том числе направленных против гражданских лиц, проживающих в «серой зоне».

Согласно опять-таки отчету ОБСЕ, данный случай не первый. Ранее на том же месте был зафиксирован такой же «клон», но насколько известно, СММ никаких действий по пресечению деятельности своих клонов не принимает, разве что отображает их обнаружение в своих отчетах.

Анастасия Вальдамирова

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Жительница Ясного: В слова о перемирии не верим, Украина постоянно по нам стреляет

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.

Жительница населенного пункта Ясное в Донецкой Народной Республике рассказала в комментарии News Front о жизни в поселке, который регулярно подвергается обстрелам со стороны вооруженных группировок украинских боевиков.

«Из-за обстрелов с украинской стороны мы вынуждены прятаться в подвале. Открывают по нам огонь почти каждый день. В перемирие не верится, но надежда, как говорится, умирает последней», — рассказала женщина.

«Мы слышим, когда украинские войска на технике едут по трассе, потому что расстояние здесь очень близкое», — добавила она.

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