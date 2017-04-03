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Сторжевой корабль / Фрегат “Адмирал Макаров” вышел на заключительные испытания

20:26. 3 апреля 2017 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

Сторжевой корабль / Фрегат "Адмирал Макаров" вышел на заключительные испытания

Как сообщила пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», фрегат «Адмирал Макаров», вышел на сдаточную базу в город Балтийск для заключительной фазы государственных испытаний после устранения проблем с нестабильной работой бортового зенитно-ракетного комплекса "Штиль-1", передает ТАСС .

Сторжевой корабль / Фрегат "Адмирал Макаров" вышел на заключительные испытания

1 апреля СКР "Адмирал Макаров" перешел с акватории завода в сдаточную базу в городе Балтийске. Сдаточная команда и экипаж корабля начали подготовку к очередному выходу в море для завершения государственных испытаний, — сообщили в пресс-службе.

Сторжевой корабль / Фрегат "Адмирал Макаров" вышел на заключительные испытания

Государственные испытания корабля начались 7 октября прошлого года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. Во время выходов в море и двух межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем, однако была выявлена нестабильная работа комплекса "Штиль-1". В I квартале этого года проблему решали его изготовители совместно со сдаточной командой корабля, уточнили в пресс-службе. Завершающая стадия испытаний должна подтвердить стабильную работу всех систем корабля, добавили на предприятии, уточнив, что передача корабля заказчику намечена на первую половину этого года.

Сторжевой корабль / Фрегат "Адмирал Макаров" вышел на заключительные испытания

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии сторожевых кораблей проекта 11356, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по заказу Министерства обороны РФ. Первые два корабля серии — "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" — были сданы 11 марта и 7 июня 2016 года

Сторжевой корабль / Фрегат "Адмирал Макаров" вышел на заключительные испытания

Сторжевой корабль / Фрегат "Адмирал Макаров" вышел на заключительные испытания

Использованы фотографии: yandex.ru/images и ГТРК Калининград, Фрегат "Адмирал Макаров" фото

Источник: nnm.me

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