Сторжевой корабль / Фрегат “Адмирал Макаров” вышел на заключительные испытания

Как сообщила пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», фрегат «Адмирал Макаров», вышел на сдаточную базу в город Балтийск для заключительной фазы государственных испытаний после устранения проблем с нестабильной работой бортового зенитно-ракетного комплекса "Штиль-1", передает ТАСС .

1 апреля СКР "Адмирал Макаров" перешел с акватории завода в сдаточную базу в городе Балтийске. Сдаточная команда и экипаж корабля начали подготовку к очередному выходу в море для завершения государственных испытаний, — сообщили в пресс-службе.

Государственные испытания корабля начались 7 октября прошлого года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. Во время выходов в море и двух межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем, однако была выявлена нестабильная работа комплекса "Штиль-1". В I квартале этого года проблему решали его изготовители совместно со сдаточной командой корабля, уточнили в пресс-службе. Завершающая стадия испытаний должна подтвердить стабильную работу всех систем корабля, добавили на предприятии, уточнив, что передача корабля заказчику намечена на первую половину этого года.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии сторожевых кораблей проекта 11356, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по заказу Министерства обороны РФ. Первые два корабля серии — "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" — были сданы 11 марта и 7 июня 2016 года

Использованы фотографии: yandex.ru/images и ГТРК Калининград, Фрегат "Адмирал Макаров" фото

Источник: nnm.me