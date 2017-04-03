Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 апреля 2017
- 07:50 Россия за сутки раздала жителям Сирии около 2 тонн гуманитарки.
- 05:30 Яркие кадры: Танки САА точным огнем уничтожают боевиков «Аль-Каиды» в сирийской Хаме (ВИДЕО, ФОТО).
- 04:30 Дрон ИГИЛ разбомбил десант курдов на реке Евфрат в Сирии (ФОТО).
- 00:17 За секунды до смерти: 4-х террористов ИГИЛ глупо разорвало на части у блокпоста в Сирии (ВИДЕО).
- Вчера 21:16 ВКС РФ уничтожили базы боевиков после вручения грамот за «сбитый» российский вертолет (ВИДЕО, ФОТО).
Россия за сутки раздала жителям Сирии около 2 тонн гуманитарки
Российской стороной в Сирии за сутки проведено семь гуманитарных акций: шесть в провинции Алеппо и одна в провинции Латакия, говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.
«В городе Алеппо в районах Аль Зебдия, Балат, Дахрт-Ауаад, Старый Альшаба Кадим, Карм Аль Додо и Шейх-Максуд жителям передано 3 тыс. порций горячего питания и хлеб. Жителям населенного пункта Касмин провинции Латакия переданы детские подарки, канцелярские принадлежности, пледы, одеяла и подушки», — сообщили в Центре.
Отмечается, что за сутки гуманитарную помощь получили 6350 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 1,98 тонны.
В сообщении говорится, что в течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.
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Яркие кадры: Танки САА точным огнем уничтожают боевиков «Аль-Каиды» в сирийской Хаме (ВИДЕО, ФОТО)
Сирийская армия уверенно владеет инициативой почти через две недели после того, как силы боевиков во главе с «Аль-Каидой» начали свое масштабное наступление в северной части провинции Хама.
Сейчас САА отвоевала почти все населенные пункты, оставленные защитниками в ходе мощных атак боевиков.
В воскресенье армейцы начали широкомасштабную военную операцию, направленную на возврат города Халфайя, расположенного примерно в 25 км к северу от г. Хама. Перед началом наступления тяжелая артиллерия и РСЗО подвергли позиции врага тяжелым ракетным и артиллерийским обстрелам.
ВКС России продолжают интенсивно наносить удары по объектам и коммуникациям джихадистов в Хаме и Идлибе.
Расположенный всего в 2 км к востоку от Махарды город Халфайя имеет стратегическое значение, так как служит форпостом и стартовой площадкой для нападений террористов на упомянутый христианский город Махарда.
В течение многих лет Махарда обстреливалась минометами и самодельными ракетами боевиков из Халфайи. Если же войскам удастся освободить этот форпост банд, то это нанесет серьезный удар по исламистам и проложит путь для армии, которая сможет затянуть петлю вокруг другого оплота террористов — г. Тибат Аль-Имам.
В социальных медиа группировок оплакиваются смерти десятков членов бандформирований, включая главарей, среди которых и Наваф аль-Салех (см. фото), полевой командир из НВФ «Джейш аль-Изза» (НВФ входит в ССА, но сейчас воюет под знаменем «Хайят Тахрир аль-Шам» — «Джебхат ан-Нусры»*).
Иранские элитные войска и «Хезболла» прибыли в Хаму для поддержки Сирийской армии
Сотни ливанских, иранских и иракских шиитских ополченцев прибыли в Хаму в воскресенье, чтобы поддержать контрнаступление Сирийской Арабской армии (ССА) против сил террористов на севере Хамы.
Конвой иностранных военных и добровольцев прибыл к Халфайе и был развернут вблизи этого города перед готовящимся наступлением, которое должно начаться в ближайшие дни.
Подкрепление, состоящее главным образом из элитного иранского Корпуса стражей исламской революции и сил «Хезболлы», как ожидается, поможет правительственным войскам САР выбить боевиков и устранить уязвимый выступ на севере Хамы, выравнивая фронт. Возможно, что САА и союзники пойдут дальше в сторону южного Идлиба, где армия не бывала с 2012 года.
Хотя большинство солдат в Хаме имеют сирийское происхождение, но вновь прибывшие шиитские бойцы являются серьезной ударной силой, которая изменяет соотношение воюющих сторон на два к одному в пользу САА.
Между тем, исламисты под командованием командира «Файлак аль-Шам» Фадуллах Наджи и главаря «Аль-Каиды»* Абу Мухаммед Аль Джулани (лидер «Хайят Тахрир аль-Шам») создали совместный штаб операций, объединивший 17 группировок для борьбы с Сирийской армией.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Дрон ИГИЛ разбомбил десант курдов на реке Евфрат в Сирии (ФОТО)
Медиа-крыло ИГИЛ обнародовало фотографии атаки беспилотника группировки. Нападению подвергся десант курдов, перевозящий технику и личный состав на плоту через реку Евфрат.
Боевой дрон сбросил бомбу на идущее по реке курдское плавсредство с техникой и затем попал в пикап, вокруг которого скопились ополченцы «Сирийских демократических сил» (SDF) после высадки на берег около города Табка в провинции Ракка.
Террористы практически ежедневно атакуют курдов и их союзников с помощью смертников, теперь же они начинают активно применять беспилотники в попытке остановить наступающие силы SDF, действующие под руководством коалиции США.
Сообщается, что в рамках третьего этапа наступления на Ракку американские самолеты сбросили около 500 курдских парашютистов к позициям ИГИЛ* западнее города Табка 22 марта. Через несколько часов фронт был усилен еще сотней бойцов YPG, пересекших водохранилище Асада на лодках и плотах.
Среди них были замечены и военные американских сил специальных операций.
В воскресенье вечером курдские силы официально заявили, что им удалось осадить город Табка, отрезав боевиков ИГИЛ от территорий, подконтрольных группировке в провинции Ракка.
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*Запрещенная в России террористическая организация
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За секунды до смерти: 4-х террористов ИГИЛ глупо разорвало на части у блокпоста в Сирии (ВИДЕО)
Уникальные кадры опубликовали вечером в воскресенье бойцы курдских Отрядов народной самообороны YPG.
На видео показан блокпост «Сирийских демократических сил» (SDF) в провинции Ракка, к которому подошли 4 человека.
Ополченцы остановили мужчин на расстоянии, держа их под прицелами автоматов, и стали задавать им вопросы, в ходе которых им стало ясно, что перед ними террористы ИГИЛ*.
Курды открыли огонь по боевикам, которые, получив пули, начали подрывать пояса смертников один за другим.
Детонация была достаточно близка к позициям бойцов YPG, и они вынуждены были пригнуться, чтобы защититься от поражающих элементов, которыми начинены пояса со взрывчаткой.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ВКС РФ уничтожили базы боевиков после вручения грамот за «сбитый» российский вертолет (ВИДЕО, ФОТО)
Как сообщала «Русская Весна», в ночь с субботы на воскресенье боевые самолеты ВКС РФ, пролетев над территорией Турции, обрушили град мощных ракетно-бомбовых ударов на объекты бандформирований на севере сирийской провинции Идлиб.
Значительные потери понесли бандиты из «Ахрар Аш-Шам», которые днем ранее обнародовали релиз с вручением грамот за «сбитый» российский вертолет (ФОТО).
Напомним, медиа-крыло группировки в минувший вторник заявило, что их зенитчиками был уничтожен вертолет ВКС РФ, никаких доказательств пропагандисты предоставить не смогли. В тоже время, по данным арабского агентства AMN, винтокрылая машина была обстреляна и получила повреждения, благополучно вернувшись на авиабазу Хмеймим в Латакии.
В итоге после 24 часов 2 апреля очевидцы сняли на видео взрывы на объектах НВФ «Ахрар Аш-Шам»* и «Армия ислама»* у городов Эль-Кафир и Бабсака.
Местные новостные сайты сообщили, что бандитов разбомбила именно российская военная авиация.
Был уничтожен склад боеприпасов и нанесен большой урон бандгруппам. Также стало известно, что огнем ВКС РФ были уничтожены боевики, эвакуировавшиеся из пригорода Дамаска Дарайи и покинувшие столицу Сирии в августе 2016 г. по договору с правительством.
«11 российских рейдов на штаб-квартиру «Джейш аль-Ислам» в Бабсаке у границы», — сообщил ночью ресурс «Новости Вафы» и обнародовал кадры со вспышками от мощных взрывов.
Затем информацию подтвердили и социальные медиа НВФ «Армии ислама», а потом и члены «Ахрар аш-Шам»:
«Эскадрилья самолетов России совершила более 9-ти налетов на штаб-квартиру «Ахрар аш-Шам» в Бабсаке вблизи Баб аль-Хавы».
В результате воздушного рейда силами ВКС РФ десятки членов террористических группировок были ликвидированы.
Вечером 2 апреля НВФ «Лива Шухада аль Ислам» опубликовала релиз о гибели видного члена группировки по кличке Бара Абу Аль Малик (см. фото ниже).
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* Запрещенные на территории РФ террористические группировки.
На видеозаписи — авианалет ВКС России у г. Бабсака. Отчетливо слышно, как снимающие несколько раз произносят: «Джейш аль-Ислам».
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