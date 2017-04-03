Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 апреля 2017

Сирийская армия уверенно владеет инициативой почти через две недели после того, как силы боевиков во главе с «Аль-Каидой» начали свое масштабное наступление в северной части провинции Хама.

Сейчас САА отвоевала почти все населенные пункты, оставленные защитниками в ходе мощных атак боевиков.

В воскресенье армейцы начали широкомасштабную военную операцию, направленную на возврат города Халфайя, расположенного примерно в 25 км к северу от г. Хама. Перед началом наступления тяжелая артиллерия и РСЗО подвергли позиции врага тяжелым ракетным и артиллерийским обстрелам.

ВКС России продолжают интенсивно наносить удары по объектам и коммуникациям джихадистов в Хаме и Идлибе.

Расположенный всего в 2 км к востоку от Махарды город Халфайя имеет стратегическое значение, так как служит форпостом и стартовой площадкой для нападений террористов на упомянутый христианский город Махарда.

В течение многих лет Махарда обстреливалась минометами и самодельными ракетами боевиков из Халфайи. Если же войскам удастся освободить этот форпост банд, то это нанесет серьезный удар по исламистам и проложит путь для армии, которая сможет затянуть петлю вокруг другого оплота террористов — г. Тибат Аль-Имам.

В социальных медиа группировок оплакиваются смерти десятков членов бандформирований, включая главарей, среди которых и Наваф аль-Салех (см. фото), полевой командир из НВФ «Джейш аль-Изза» (НВФ входит в ССА, но сейчас воюет под знаменем «Хайят Тахрир аль-Шам» — «Джебхат ан-Нусры»*).