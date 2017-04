Россия, конечно – зло, но водочка – что надо

Улетучилась, вдруг, куда-то американская самостоятельность, когда речь зашла об… алкоголе. Казалось бы, кто бы мог подумать, что Вашингтон будет ТАК переживать за то, от чего лично россиян Минздрав постоянно пытается предостеречь, точнее, от чрезмерного употребления или, даже лучше сказать, «общения» с зеленым змеем. Но, безусловно, Америка – другая страна, нам ее, равно как и ей нас, не понять.

В конце января текущего года некий сенатор Джефф Вудберн внес на рассмотрение Законодательного собрания штата Нью-Гэмпшир законопроект, который ограничивал бы продажу алкогольной продукции от российского производителя. В частности, речь идет о водке – ее вышеупомянутый господин предложил запретить к продаже, а вместо этого обязать производителей местной водки Old Man of the Mountain использовать при изготовлении напитка не российский спирт, а американский.

В США поставляется алкогольная продукция российских брендов «Русский стандарт», «Зелёная марка», «Парламент», «Царская», Zubrowka, Beluga, «Путинка» и др. Кроме того, в Америке пользуются популярностью премиальные водки Красноярского водочного завода «Ярич» и «Командор Резанов люкс».

Знаете, что стало причиной возникновения сего законопроекта?

Согласно статистике, Нью-Гэмпшир является самым пьющим штатом в Америке (данные, конечно, не самые свежие, но, вероятно, исследование проводить перестали, поставив на ситуации жирный крест, мол, и так все ясно, чего проверять): по данным на 2014 год, в штате продаётся 17,8 литра спирта в год на человека. Для справки, на тот момент Вашингтон занимал вторую позицию в данном рейтинге.

Но, погодите, причина не в этом. Не о жизнях жителей штата Нью-Гэмпшир думал Вудберн, не об их здоровье печется сенатор. А теперь позвольте процитировать, ибо своими словами передать все это я просто не смогу, красиво сказал и, главное, по делу:

«В связи с вмешательством России в американский избирательный процесс Нью-Гэмпшир не может продолжать вести бизнес с Россией в обычном режиме. Этот законопроект станет достойным ответом нашего штата на беспрецедентные угрозы нашей демократии».

Ну что? Как вам ответ на беспрецедентные угрозы американской демократии? Ах, молодцы! Даже руку хочется пожать господину сенатору. А вот самим жителям штата Нью-Гэмпшир этого делать никак не хотелось: одни говорили, что запрет – это самый настоящий абсурд, тем более с таким объяснением, другие напоминали, что законопроект противоречит принципу свободного рынка в США. В общем и целом, отказываться от российской водки в штате с населением около 1,33 млн человек никто не собирался.

Да и вообще, нашли, конечно, сенаторы о чем разводить весь этот сыр-бор, лучше бы занялись «реальными проблемами штата» (хотя, на мой взгляд, хронический алкоголизм тоже является проблемой, но жителям штата, конечно, виднее).

«Почему бы вместо водки не заняться реальными проблемами штата? Например, шокирующей коррупцией в юридической системе Нью-Гэмпшира. Мы голосуем не за водку».

И, вы знаете, сломали-таки сенатора, точнее его законопроект – властями штата было решено послать, куда подальше, сие «народное творчество».

Реакция российской стороны не заставила себя долго ждать. В Госдуме объяснили вообще возникновение данной инициативы запрета продукции РФ завистью к качеству:

«Общеизвестно, что русская водка намного безопаснее разнообразных американских суррогатов, которые не котируются нигде в мире».

Так или иначе, а зависть – чувство плохое, что на себе и почувствовал на днях Вудберн. Впредь, думаю, будет более осторожен со своими желаниями и «хотелками» подколоть Россию самым «изощренным» способом. К слову, власти штата понять можно – подшофе и проблемы не кажутся такими уж серьезными и нерешаемыми, жить проще и легче, чего ж лишать себя этого чудодейственного «напитка богов».

