Пять фактов о протестах, над которыми стоит подумать

Голова дана человеку для мыслей, размышлений и анализа, а не только, чтобы «в нее есть». Несмотря на попытки манипуляторов все дискуссии, все новости и их осмысление свести на уровень простых эмоций, давать им такую возможность нельзя.



Это значит, что надо вновь и вновь давать факты для анализа и бороться за голову каждого гражданина нашей страны, которого пытаются сбить с толка внешние и внутренние манипуляторы и организаторы «цветных технологий».

Вот, вам, уважаемые сограждане, пища для размышлений.

Факт 1. В 2011- 2012 гг. главным лейтмотивов нацепивших на себя белые ленты был рефрен «партия жуликов и воров». Он использовался везде и всеми, кто хоть как-то был подвязан с организаторами раскачки ситуации в России. В 2016 году на выборах победила все та же партия «Единая Россия». Однако ни на этапе предварительной обработки общественного мнения, ни в избирательной гонке мем «ПЖиВ» оппозиционерами не использовался. Почему? Те же самые люди, рассевшись по избирательным спискам либеральных партий, те же «совестливые блогеры» отчего-то напрочь забыли свою собственную находку, с помощью которой они в 2011 году поставили «Единую Россию» в сложное положение. Обратите внимание, что слова про «ПЖиВ» не использовались и в прошедшие протестные акции 26 марта 2017 года. Все оппозиционеры «забыли» про то, что Д.А. Медведев, чья персона стала поводом для митингов и беспорядков, является главой «Единой России» и совершенно не желали увязывать выдвинутые в его адрес обвинения с именем партии. Которую пять лет назад сами костерили на чем свет стоит, практически за тоже самое. Одновременно с этим другая должность Д.А. Медведева упоминалась часто и постоянно. Все СМИ, все «оппозиционеры» говорили о «премьере Медведеве», но не говорили о «главе «Единой России» Медведеве».

Возникает закономерный вопрос: почему организаторы протестов напрочь забыли свои собственные вполне удачные наработки и педалировали лишь государственную должность Д.А. Медведева?

Почему они хотели бить по государству и не хотели бить по партии?

Потому, что у государства есть глава – президент – и скоро начинается кампания по его выборам?

Факт 2. Есть в криминалистике такое понятие, как серийность преступления. Это когда по сходным данным, по почерку преступника, по общим косвенным деталям, следователь понимает, что перед ним один преступник, совершающий злодеяния в разных местах в разное время. Впору задуматься о серийности в политике. Если после одинаковых действий (митинги, протесты и демонстрации) пришедшие к власти «новые люди» всегда меняют политику своего государства в сторону интересов США, можно ли предположить, что за всем этим и стоят Штаты? Любой следователь именно так и раскрывает преступления. Сомневаетесь? Давайте присмотримся к «орудиям преступления». В нашем случае они одинаковы. Мы не будем касаться прошлых дел, когда логотипы всех протестов были как под копирку (сжатый кулак), а листовки в Киеве и Египте были абсолютно одинаковы, включая картинку мечети в центре города. Ведь «борьба за свободу» была в Каире раньше, поэтому готовые материалы для Египта просто перевели на украинский и русский языки.

Не будем мы вспоминать и историю 2011 года, когда «стихийно» возникший знак так называемой «снежной революции» — белая лента, оказался давно заготовленным символом, который Борис Немцов привез из Вашингтона за много месяцев до того, как «ЕДРо сфальсифицировало выборы 2011 года».

Проанализируем то, что мы увидели в марте 2016 года. А увидели мы две «фишки»: уточки и кроссовки. Уточки в руках и на плакатах, кроссовки на шее и на проводах. Удивительное дело – но в этом нет ничего нового. Начнем с обуви, которой так много смысла отведено организаторам акций марта сего года. Оказывается, подобный трюк не только описан, но и показан в американском фильме «Хвост виляет собакой». Причем показан там именно в манипуляционном смысле – ночью манипуляторы развешивают кроссовки по проводам, чтобы днем заявить, что «возмущенный народ» их только что развесил. А далее призывают людей выйти уже с кроссовками на шее на улицы.

С уточкой все ещё любопытнее. Она стала символом протеста в Бразилии, в ходе которых был объявлен импичмент президенту этой страны, которая смела проводить антиамериканскую политику. В Бразилии утку использовали, привязав её к пословице в португальском языке «pagar o pato» (платить за утку), которая означает «платить за что-то, ничего не получая взамен». В России утку привязали к протестам совсем по иной причине (якобы Медведев в своей резиденции построил домик для утки), но сделали это потому, что она «отлично пошла» на улицах Бразилии. Весело, задорно, красиво. Совсем не агрессивно.

Однако оказывается, что между Бразилией и Россией, уточка успела ещё «попротестовать» в Сербии. В Белграде «больше года в Сербии проходят уже новые митинги и шествия, и известны они под названием «протест желтой уточки». Формально акции связаны с недовольством жителей Белграда из-за планов перезастройки исторической части города и разрушением одного из строений, в результате которого погибли двое бездомных. На деле же эти протесты сразу переросли в крупные антиправительственные демонстрации, а претензии к мэру Белграда обернулись оскорблениями премьер-министра, главы государства. На митингах регулярно появляются флаги ультралиберальных организаций и ЛГБТ».

А сразу после того, как уточка «попротестовала» в Сербии, она удивительным образом стала символом протеста в Китае.

«Отметилась желтая утка и в Китае. В Поднебесной она стала мемом, запущенным блогерами в годовщину разгона демонстраций в Пекине 4 июня 1989 года. Активисты подредактировали знаменитую фотографию «Одинокий бунтарь», нарисовав перед человеком вместо колонны танков несколько гигантских желтых уток. Очень скоро поисковые запросы по словам «желтая утка», а также по дате тех протестов, в Китае были запрещены. Сами китайские блогеры объясняют свой мем тем, что незадолго до годовщины в Гонконге выставляли монументальную работу голландского художника Флорентина Хофмана, которая представляет собой, разумеется, десятитонную желтую утку».

Вернемся к криминалистике. Следователи не верят в случайность совпадений методов и орудий, поэтому им удается раскрывать преступления, в том числе и серийные. Верите ли вы в случайность всех этих совпадений, вокруг символов протеста и беспорядков? А если вам напомнить, что Китай и Россия – главные соперники США в мире, а Сербия единственный потенциальный союзник Москвы в Европе, а Бразилия вступила вместе с Китаем и Россией в блок БРИКС? (Подробности можно прочитать здесь)

Факт 3. В 2013 году Алексей Навальный смог принять участие в выборах мэра Москвы. У него это получилось только по одной причине: ему помогла … «Единая Россия». Та самая партия, которую он в 2011 и начале 2012 года обклеил неприятными ярлыками, к осени 2013 года вдруг решила Алексею помочь?

Поясню о чем идет речь. Для того, чтобы участвовать в выборах мэра Москвы (как и любого губернатора) необходимо, чтобы выдвинутую политической партией кандидатуру поддержали ещё и муниципальные депутаты. Это так называемый муниципальный фильтр. Без него кандидат не будет зарегистрирован. Каждому кандидату нужно собрать подписи 110 муниципальных депутатов. Надо ли пояснять, какая партия контролировала подавляющее большинство мандатов, при том, что «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и даже «Яблоко» имели своих кандидатов, которые собрали подписи муниципальных депутатов точно также? Без помощи «Единой России» Навальный не смог бы участвовать в выборах и набрать свои проценты. Как не смогли этого сделать другие люди, примерно три десятка кандидатов, не попавших в итоге в бюллетень.

Почему ЕР так помогала Навальному вы можете подумать самостоятельно…

Факт 4. Тефлоновый Навальный является уникальным случаем в истории страны – только у него есть два условных приговора! И его упорно не сажают. Любого другого уже бы давно посадили, а он может многократно нарушать закон, нарушать порядок домашнего заключения, призывать к массовым беспорядкам, арестовываться на несанкционированном митинге? И никогда не получать реальный срок. Почему так? Мы не будем вдаваться в подробности судов над Навальным — при желании каждый легко найдет об этом информацию. Задайте себе этот вопрос.

Факт 5. Согласно российским законам, А. Навальный не может баллотироваться на пост президента, так как он признан виновным в уголовных преступлениях. Вопрос – зачем он открывает «предвыборные штабы», если не только избирательная компания не началась, но он и не имеет права в ней участвовать? Кто дает на эти странные, с точки зрения логики, действия деньги?

Непонятно?

Штабы Навального не имеют никакого отношения к выборам – это штабы для организации уличных акций, а волонтеры туда приглашаемые – первая массовка для этих акций. Последовательность такая: набор людей – создание повода (фильм) – вывод людей на улицы.

Давайте вспомним 2011-2012 гг. – все станет куда как понятнее. Там последовательность была такая же. Известность Навальному принес материал, о якобы огромных хищениях при строительстве газопровода в Китай, «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) в компании Транснефть. После чего создается повод – якобы фальсификации на выборах в 2011 году, после чего людей выводят на улицы (на Болотную, но сначала беспорядки на Чистых прудах). Сам Навальный в тот момент получает от одного американского издания звание «величайший мыслитель современности» и говорит о том, что «власть в России сменится не в результате выборов»

Обратите внимание – это все к вопросу, о котором мы говорили в пункте 1 – в 2016 году никаких протестов, связанных с итогами выборов, «оппозиция» отчего-то не проводила. Всех их, в том числе Навальный, «пописал» о запрограммированности итогов выборов, но никого никуда не звал. А почему бы не погулять с уточкой по Тверской в сентябре 2016 года, протестуя против итогов выборов, против Медведева, против Единой России»?

Такое впечатление, что победа «Единой России» вполне себе организаторов протестов и беспорядков устроила. Потому, что после её победы стало куда удобнее наносить удары по Путину.

Вопросов много.

Статья с ответами на вопросы была написана мной ещё в мае 2016 года , вторая — в июне 2016 года.

Источник: nstarikov.ru