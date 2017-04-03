Политика Украины: Воробей пришлось улететь домой

И снова новости о том, как Киев по-свински относится к российским артистам, запрещая им выступать на территории Украины. Вчера любимая многими актриса и телеведущая Елена Воробей поделилась со своими поклонниками не самой приятной вестью - ее задержали в аэропорту Киева.

В одном из театров города вчера известная юмористка должна была представлять новый комедийный спектакль со своим участием "Мужчина с доставкой на дом", на который, кстати, уже были раскуплены все билеты. Однако, поклонникам так и не удалось увидеть игру любимой актрисы.

В своем аккаунте в Инстаграм она уже извинилась перед всеми зрителями, которые собирались посмотреть классную комедию. Записав видео прямо в аэропорту Киева, она пожаловалась не только на отвратительное поведение пограничников, но и добавила, что все происходящее напоминает ей "позорную" Берлинскую стену или израильско-палестинские отношения: "Чиновники и власть — это одно, а люди ни в чем не виноваты".

Ведь так оно и есть.

Какое отношение может иметь творческий человек к политике? Чем он может угрожать безопасности страны? И вообще, почему должен страдать обычный народ, который всего-то хотел посмотреть выступление с любимым артистом? Пытаясь хоть как-то уколоть Россию, украинская власть снова и снова вводит новые запреты и законы. И с каждым разом они становятся всё более неадекватными и даже абсурдными.