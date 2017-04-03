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Политика Украины: Воробей пришлось улететь домой

16:51. 3 апреля 2017 Просмотров - 190 Нет комментариев Опубликовал:
И снова новости о том, как Киев по-свински относится к российским артистам, запрещая им выступать на территории Украины. Вчера любимая многими актриса и телеведущая Елена Воробей поделилась со своими поклонниками не самой приятной вестью - ее задержали в аэропорту Киева.
 
В одном из театров города вчера известная юмористка должна была представлять новый комедийный спектакль со своим участием "Мужчина с доставкой на дом", на который, кстати, уже были раскуплены все билеты. Однако, поклонникам так и не удалось увидеть игру любимой актрисы.
 
В своем аккаунте в Инстаграм она уже извинилась перед всеми зрителями, которые собирались посмотреть классную комедию. Записав видео прямо в аэропорту Киева, она пожаловалась не только на отвратительное поведение пограничников, но и добавила, что все происходящее напоминает ей "позорную" Берлинскую стену или израильско-палестинские отношения: "Чиновники и власть — это одно, а люди ни в чем не виноваты".
 
Ведь так оно и есть.
 
Какое отношение может иметь творческий человек к политике? Чем он может угрожать безопасности страны? И вообще, почему должен страдать обычный народ, который всего-то хотел посмотреть выступление с любимым артистом? Пытаясь хоть как-то уколоть Россию, украинская власть снова и снова вводит новые запреты и законы. И с каждым разом они становятся всё более неадекватными и даже абсурдными.
 
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Метки: новости украины, политика украины, россия и украина
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