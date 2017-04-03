Свершилось, агентство ОБС (одна бабка сказала) теперь является у нас не только источником правдивых новостей, но и главным архивариусом и академиком. Зачем читать научные статьи, изучать документы? Спроси у бабки, уж она знает, как было на самом деле.

Ничего не хочу сказать плохого о людях преклонного возраста. Не о них речь, а о тех странных молодых людях, которые на полном серьезе решили, что бабушка имеет непререкаемый авторитет, и что отсылка к этому авторитету снимает необходимость думать, спорить, обосновывать собственную позицию.

Почему слова бабушки воспринимаются, как истина последней инстанции? Потому ли, что она долго жила, и сама все видела? Но, во-первых, не на пустом месте появилось выражение «врет, как очевидец». С точки зрения историка мемуары являются наименее достоверным источником. Во-вторых, даже гораздо более близкие нам по времени исторические событий могут вызывать самые различные толкования. Попросите пару десятков людей в возрасте 40 лет и старше рассказать, хорошо ли жилось в СССР, услышите разные мнения и оценки. Делать далеко идущие выводы на основании слов одной бабушки некорректно и глупо.

Я уже не говорю о том, как это выглядит со стороны. Ты участвуешь в дискуссии о том, хорошо ли жилось крестьянам при царе и при коммунистах, приводишь аргументы. Потом собеседник заявляет: «Ерунда, я точно знаю, как было. Мне бабушка рассказывала». Т.е. мне предлагают поверить на слово, что на самом деле было именно так, а не иначе. А «крымчанке – дочери офицера» тоже верить на слово?

Яркий пример аргумента «одна бабка сказала» – видео «Как жили крестьяне при царе. Воспоминания крестьянки». Некая Аксиния Ивановна Комлева рассказывает, как хорошо ей жилось при царе.



Прекрасный пример манипуляции. Старушка ничего, по сути, не рассказала о той эпохе. Она утверждает, что в ее семье было много лошадей и вдосталь хлеба. И о чем это говорит? Да ни о чем! У одного было так, у другого иначе. Но у зрителя создается ложное впечатление, что эта проклинающая советскую власть бабка говорит от имени всех крестьян. Почитайте комментарии к видео, именно так многие и восприняли ее откровения.

Кстати, нередко ссылаются на это видео и в соцсетях.



Дело не в том, что найдутся другие воспоминания, и в ответ на представленное видео многие написали, что их бабушки и дедушки рассказывали совсем другое. Сам по себе разговор на уровне "одна бабка сказала, другая бабка сказала" примитивен. Это значит, что мы соглашемся, что бабка у нас главный экперт. Серьезный разговор можно вести только с опорой на факты.

Для любителей спорить на тему, когда было лучше, я просто перечислю, что дала советская власть крестьянину за первые 20 лет.

1. Образование.

Семилетняя средняя школа вместо трехлетней церковно-приходской школы в царское время. Дети крестьян в СССР учились, а не трудились на полях с юного возраста наравне со взрослыми.

Качество полученного образования в Российской империи не давало возможности крестьянину развить свои способности, продолжить учебу, поступить в ВУЗ, «выбиться в люди». Получивший образование советский школьник имел возможность продолжить учебу, поступив на рабфак или в институт.

Количество учащихся в советских школах к 1940-м годам втрое превышало количество учащихся в царских школах. Грамотность сельского населения возросла с 37% до 84%.

По указаниям Ленина в сельской местности начали повсеместно создавать библиотеки (избы-читальни). В одной РСФСР в 1934 работало 21 523 сельских библиотеки с фондом 21,5 миллиона книг.

2. Здравоохранение.

Из книги Ульяновой Г.Н. «Здравоохранение и медицина // Россия в начале ХХ века. М., Новый хронограф, 2002»: http://galinaulianova.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75



«В России в 1911 г. один врач приходился на 6.360 чел. (по данным 1915 г. на 5.140 жителей), в то время, как в Англии этот показатель равнялся 1 врач на 1400 чел., в Германии 1 врач на 2000 чел. Но при этом обеспеченность жителей крупных российских городов медицинской помощью была такой же, как в Европе, и даже лучше. По данным того же 1911 г. в Харькове один врач приходился на 550 чел., в Петербурге – на 700 чел., в Одессе – на 740 чел., в Москве на 900 чел. В Европе цифры были следующими: в Лондоне 1 врач на 720 чел., в Вене на 750 чел., в Париже – на 790 чел., в Берлине – на 800 чел.

…

Парадокс заключался в том, что более всего в медицинской помощи нуждались бедные крестьянские слои населения (в сельской местности в начале 1914 г. 1 врач приходился в среднем на 20 тыс. человек). Но понятно, что крестьяне рассчитывали в основном на бесплатную медицинскую помощь (доктор С.А. Новосельский писал, что «население слишком бедно, чтобы пользоваться платной помощью»), и таким образом, только в городах могли искать себе заработка врачи, не нашедшие официального места и открывшие частную практику. Этот перекос стойко держался, начиная с 1880-х гг. и не мог быть устранен по-иному, как только резким возрастанием финансирования штатных мест для врачей в негородских местностях.

Однако, как у государства, так и у местного самоуправления (земств и городов) не было достаточных денег для решения этой проблемы. В результате, возможность обращения к врачу имела лишь некоторая часть населения, а другая же часть, как писали современники, «болеет и умирает без всякой помощи». В результате нехватки в России существовало значительное число фельдшеров, особенно в сельской местности – лиц, не имевших высшего медицинского образования».

А вот, как развивалась медицина в СССР. Из статьи «Здравоохранение СССР и царской России в цифрах»:http://kamrad2213.livejournal.com/488161.html«Вот как изменялось число больниц, коек, врачей (без стоматологов и зубных) и фельдшеров, а также смертность населения (для 50 европейских губерний) в царской России с 1903 года по 1913. Данные взяты из статистического ежегодника Российской Империи.http://istmat.info/node/21366Также здесь приведены данные для СССР из юбилейного статистического ежегодника «Народное хозяйство СССР 1922-1972 гг.» Цифры за 1913 год (красная строка) в нем несколько отличаются, т.к. взяты для советской территории. Кроме того, вместо фельдшеров взят весь средний медицинский персонал, а смертность посчитана для всей страны».http://istmat.info/node/10401Ситуация с медициной в сельской местности улучшилась. Об этом свидетельствует снижение смертности и увеличение продолжительности жизни уже к 1927-1928 году.Немаловажно, что удалось снизить чудовищную детскую смертность. Этому способствовало просвещение, повсеместное создание женских консультаций и акушерских пунктов. Также стоит напомнить, что советская власть дала крестьянке возможность пользоваться яслями и детским садом.

3. Механизированное сельское хозяйство.

Понимаю, что вещающие о замечательной жизни крестьян в царское время молодые люди редко задумываются над тем, что обрабатывать землю трактором и комбайном лучше, чем быком и сохой. Но без коллективизации крестьяне еще сто лет не увидели бы ни трактора, ни комбайна, потому что по тем временам это были очень дорогие машины. Даже в хозяйстве кулака такая машина не рентабельна. Не говоря уже о том, что для их обслуживания требовалась специальная инфраструктура.

Использование сельскохозяйственных машин повысило эффективность работы настолько, что к 1940 году удалось снизить процент населения, занятого сельским хозяйством с 85% до 67%. Силами освободившихся на селе крестьян проводилась индустриализация страны, что позволило в беспрецедентно короткие сроки поднять промышленность страны. Подробнее на эту тему – см. статью «Колхозы и колхозники – часть 2: коллективизация».

http://burevestn1k.livejournal.com/22897.html

Источник: nnm.me