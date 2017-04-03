Новости Украины и Новороссии 03 апреля 2017

Коррупция на Украине: СБУ поймали таможенного инспектора на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве старшего государственного инспектора таможенного поста «Хутор Михайловский» Сумской таможни. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Facebook.

Правоохранители установили, что таможенник систематически требовал деньги с пассажиров поездов за непрепятствование в перевозке через границу товаров в ручной клади.

Оперативники спецслужбы задержали инспектора во время получения 100 долларов США от пассажира поезда Москва-Львов. Чтобы избежать ответственности злоумышленник пытался избавиться от денег и оказывал сопротивление правоохранителям.

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«​Честно — нет», — Москаль о шансах Украины вернуть Донбасс и Крым (ВИДЕО)

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль признал, что Киеву не стоит рассчитывать на возвращение Крыма и Донбасса в состав «незалежной». Об этом он заявил в телеэфире одного из украинских СМИ, отвечая на вопрос ведущего Дмитрия Гордона о том, вернет ли Украина Крым и Донбасс. «Честно — нет», — заявил Москаль, известный своими прямыми оценками происходящего на Украине. Читайте также: Львовский телеведущий призвал прекратить войну за «ватный кобзоновский» Донбасс

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Артистку Елену Воробей не пустили на Украину (ВИДЕО 18+)

Заслуженной артистке России Елене Воробей не удалось попасть в Киев, где была запланирована премьера комедийного спектакля «Мужчина с доставкой на дом», в котором она принимает участие. Украинские власти не выпустили артистку из аэропорта, о чем Воробей рассказала своим поклонникам в видеообращении, не стесняясь в выражениях. «Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная, конечно, ситуация — не выпустили меня из здания аэропорта. Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную премьеру», — сказала Воробей, добавив, что «во всем виноваты м***ки». Читайте также: Добро пожаловать в Киев — столицу неонацистов и Евровидения: Сеть взрывает альтернативный проморолик (ВИДЕО) В контексте запрета посетить столицу Украины артистка вспомнила о Берлинской стене и Палестино-израильском конфликте, поставив нынешнюю политику властей «незалежной» в один ряд с этими позорными историческими фактами. Отметим, что ранее о запрете въезда в Киев и отмене спектакля сообщил на своей странице в соцсети партнер Елены Воробей, российский актер Оскар Кучера. «Украина нас не пустила. Спектакля в Киеве не будет. Зритель, прости. Но в этом вина исключительно украинских чиновников», — написал Кучера вечером в воскресенье, правда позже удалил свое сообщение. Позже стало известно, что отказ во въезде Елене Воробей был связан с ее выступлениями в Крыму. В итоге спектакль в Киеве 2 апреля все же состоялся, но без участия Воробей и представлял собой импровизацию, в ходе которой другие участники по очереди играли ее роль. Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика

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МВФ сегодня может рассмотреть украинский вопрос

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник примет решение о выделении очередного транша в рамках программы финансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда долларов.

Ожидается, что итоги решения будут объявлены около 19:00-20:00 по киевскому времени.

Ранее в МВФ отложили рассмотрение вопроса из-за введенной киевским режимом блокады Донбасса, а также из-за блокады российских банков на Украине.

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Харьков не спит: В городе все еще звучит голос сопротивления

На юго-востоке Украины все еще не смолкает голос протеста, пусть и звучит он в последнее время тихо и нечасто. Жители Харькова, как показало время, до сих пор не хотят смириться с нацистской диктатурой и устраивают акции несогласия, пытаясь, если уж не получится навредить, так хотя бы показать, что их не устраивает нынешняя ситуация в стране.



Так, в ночь с 1 на 2 апреля на главной площади города была подожжена палатка националистов. К сожалению, наученные опытом майдановцы постоянно охраняют свое несчастное имущество. Поэтому пламя было затушено, а на место происшествия вызвана полиция.



Интересен тот факт, что охранники злополучной палатки круглосуточно дежурят, ожидая, если не откровенного нападения, то как минимум «подлянки» от харьковского мэра Геннадия Кернеса, которому жутко не нравится жовто-блакитна хатинка в самом центре города. Однако, что еще более интересно, делают они это бесплатно, то есть, без денег. При этом вахты, а это именно вахты, сутки-двое. Как и на что они живут за три года не смог выяснить ни один патриотичный журналист. А непатриотичные утверждают, что им платит лично Арсен Аваков и его подручные, которых нынешнее положение дел в Харькове полностью устраивает.



К слову говоря, буквально полгода назад мне выпало неудовольствие общения с охранниками этой палатки. Чего уж не сделаешь, ради донесения до людей истинного положения вещей в Первой столице. Очень запомнился один момент. Во время моего разговора с одним из «патриотов», второй постоянно перебивал. В конце концов, я поинтересовалась, что именно он хочет мне сообщить. Как оказалось, националист пытался мне продать «жменьку гильз из Донбасса» за 20 гривен кулачок. Эта характерная для всех нынешних единоукраинцев черта – наживаться на всем, включая смерти и страдания, настолько запала в память, что до сих пор вспоминается с отвращением.



Возвращаясь к сегодняшним реалиям Харькова, напомню, что буквально две недели назад украинских патриотов захлестнула волна негодования. Уродливый баннер, наклеенный на место упокоения памятника Ленину на площади Свободы, изрезали неизвестные. При этом, непонятно, кто больше радовался этому «акту вандализма» – харьковская «вата» или местные власти. Потому как превращать самую большую площадь в Европе в киевский Майдан, расставлять лампадки хероям, убивавшим жителей Донбасса – уже само по себе акт вандализма.

Юлия Гаврильчук

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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На Украине задержали жительницу Дебальцево за интервью каналу НТВ в 2015 году

Сотрудники украинской полиции задержали женщину 1952 года рождения за то, что в 2015 году она в интервью российскому телеканалу НТВ рассказала о бесчинствах украинской армии в Дебальцево.

Правоохранители обратили внимание на женщину, которая заметно нервничала во время проверки документов. Выяснилось, что бывшая учительница украинского и русского языка Галина Семич, проживающая в оккупированном Дебальцево, приезжала к отцу в Павлоград Днепропетровской области, чтобы оформить себе пенсию за счет украинских налогоплательщиков. При этом она уже получает пенсию от боевиков ДНР. Во время общения с украинскими правоохранителями женщина отрицала оскорбительные выражения в отношении украинских военнослужащих, а свое участие в пропагандистском сюжете пояснила “коварством российских СМИ”. Пусть ее слова останутся на ее совести - сообщил начальник Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Я предлагаю тебе сдаться

Чего не сделали отечественные “журналисты”…

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Как Киев зарабатывает на каждом убитом пенсионере Донбасса

Иногда очень интересно читать интервью высокопоставленных чиновников нынешнего антинародного киевского режима, рассуждающего о тех или иных своих успехах. В их словах проскакивают интересные данные и оценки, позволяющие совершенно по-иному посмотреть на мотивы режима, ведущего вот уже почти три года войну против собственного народа. Всего один пример… Вице-премьер-министр по социальным вопросам Паша Розенко недавно похвастался об экономии, которой добился Пенсионный фонд Украины в 2016 году. 15,2 млрд гривен (при 142 млрд гривен дотаций из Госбюджета Украины), львиная доля которых это невыплата пенсий 407,7 тысячам пенсионеров Донбасса. Читайте также: Украина обвинила Россию в невыплате пенсий жителям ДНР и ЛНР По словам вице-премьера, никто не лишал этих граждан пенсий. Они просто заморожены до тех пор, пока те не придут и не предъявят на них своих прав. А пока этого нет, Киев пользуется этими деньгами по своему усмотрению. Первый вопрос, который возник у многих. А почему режим не лишил этих граждан пенсий? Отвечаю. Рад бы, но не может. В этом случае он нарушит конвенцию об основных правах и свободах человека, чего ему не простит «мировое сообщество»: «Никто не может быть лишен своей собственности (а пенсионные выплаты — это собственность гражданина)». При этом надо понимать, что не нахождение гражданина по месту регистрации не может быть принято Европейским судом по правам человека достаточным условием для лишения пенсионных выплат. А потому и такое половинчатое решение, которое влечет за собой много логичных последствий. Каждый год киевский режим, не выплачивая гражданам честно заработанную пенсию, экономит, по словам Паши Розенко, 13,5 млрд гривен. Дальше ежегодная «экономия» будет меньше, но все же согласимся, что сумма огромная. И все это отложенные платежи бюджета. Как только «Минск» будет выполнен, их придется выплатить. А еще повесить на свои плечи огромную массу пенсионеров Донбасса, которые тут же оформят причитающуюся им украинскую пенсию (на которую имеют все права). Итак, каждый новый год увеличивает сумму отложенного дефицита бюджета Украины. Возникает вопрос: а как ее можно уменьшить? Очень просто. Собственно ничего нового делать не надо. Надо сделать так, чтобы украинский пенсионер стал бывшим. Дело в том, что, умерев, пенсионер не сможет ничего требовать от государства, а значит сэкономленная сумма станет доходом бюджета. Именно поэтому, в том числе режиму, очень выгодно убивать пенсионеров (и потенциальных тоже) Донбасса всеми возможными способами: моря их голодом, холодом и бросая на их головы снаряды и мины. Этим самым он экономит свой бюджет на очень даже круглую сумму. П. С. Безусловно, причина не только в этом, но согласитесь, что десятки миллиардов гривен — это хорошие деньги, которые чиновники Киева могут либо просто украсть, либо вести на них такую выгодную для них войну. Читайте также: Неизбежен ли распад Украины? Репортаж из Донбасса Юрий Подоляка (Yurasumy)

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Киевский режим саботирует политическую часть Минских соглашений. Publico, Португалия

Комментарий посольства России в Португалии

23 февраля газета Público напечатала статью посла Украины в Португалии Инны Огнивец под названием «Обеспокоенность голосами в поддержку осуждения» (Preocupação pelos votos de condenação). Обращает на себя внимание довольно неожиданная попытка посла преподать членам португальского парламента урок истории.

Отнюдь не удивляет то, что уважаемая Инна Огнивец приписывает Кремлю советской эпохи все злодеяния, имевшие место в истории нашей в то время общей страны. Упоминая о голоде в СССР в 1932-1933 годах, она ничего не говорит о том, что жертвами этой трагедии стали русские, украинцы, казахи и представители других этнических групп (факт, который в 2003 году был подчеркнут Генеральной Ассамблеей ООН). Она упоминает о предположительной «гибели в концлагерях» (которые на самом деле являются страшным результатом нацистской политики во время Второй мировой войны), но не говорит о массовых зверствах банды Степана Бандеры, убийц и пособников нацизма на Украине.

Госпожа посол решила опустить исторический факт, которому, по иронии судьбы, Украина обязана своим существованием в качестве государства: она умолчала о Москве, о Кремле, о Коммунистической партии и всем «советском режиме». Территория Украины собиралась по кусочкам в составе России. Нет надобности погружаться в глубины истории, приведем лишь один пример: в 1654 году украинские земли на восточном берегу реки Днепр (одна шестая часть территории современной Украины) решили воссоединиться с Русским царством. По сути, вплоть до советской эпохи Украина не существовала на карте как отдельное государство: на этой территории располагалась Киевская губерния, входившая в состав Российской империи — если пользоваться современным языком, один из административных районов империи. И только советское правительство превратило эти территории в Республику — Украинскую ССР.

В своей статье госпожа посол решила пролить свет и на нынешнее положение дел. Печально, что слова уважаемой Инны Огнивец о старательном исполнении Киевом Минских договоренностей не выдерживают критики фактов. Минские соглашения, подписанные президентом Украины Петро Порошенко, подразумевают четкую последовательность действий: соглашение о прекращении огня — отвод Киевом и Донбассом всех тяжелых вооружений от линии соприкосновения и мониторинг со стороны ОБСЕ — принятие Киевом закона об особом статусе Донецка и Луганска — поголовная амнистия и соглашение об обмене по принципу «всех на всех» — проведение местных выборов — конституционная реформа, закрепляющая особый статус Донецка и Луганска — и только после этого возобновление контроля украинского правительства над границей во всей зоне конфликта

Режим Киева использует любую возможность, чтобы уклониться от выполнения этой последовательности действий, тем самым саботируя политическую составляющую соглашений. Не было предпринято никаких шагов ни для того, чтобы принять закон об особом статусе Донбасса, ни для проведения местных выборов и конституционной реформы. Напротив, вот уж сколько времени Киев не выплачивает пенсии и социальные пособия своим, как предполагается, гражданам в Донбассе.

Вместо того, чтобы выполнять взятые на себя обязательства, украинский режим упорно пытается разрешить конфликт силой: население Донбасса находится под огнем, в том числе тяжелых вооружений, запрещенных Минскими договоренностями, регион подвергся экономической, финансовой и транспортной блокаде. Ничего не остается, кроме как безосновательно называть Россию «частью конфликта» и в духе эпохи постправды заявлять о присутствии в Донбассе российских войск, особо не заботясь о доказательствах.

Тем, кто интересуется этим вопросом, не помешало бы освежить в памяти содержание таких документов, как Минские соглашения и мониторинг ОБСЕ на Украине — все они находятся в свободном доступе. Понятно, почему госпожа посол умалчивает об этих документах: отражаемая в них реальность весьма отлична от ситуации, обрисованной ею в статье.

Александр Брянцев — пресс-атташе посольства России в Португалии, Publico, Португалия

Перевод ИноСМИ

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Welcome to Kyiv

Правильное напоминание к бестолковому конкурсу.

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