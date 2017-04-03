Не злитесь на Путина, лучше помогите ему!

Моя самая крайняя публикация на КОНТЕ и в Livejournal "НЕ БОЙТЕСЬ ПРОСЛЫТЬ "АНТИСЕМИТОМ", БОЙТЕСЬ НЕ СКАЗАТЬ НАРОДУ ПРАВДУ!" собрала массу шикарных откликов — народ счёл своим долгом высказать мне своё мнение. Ниже я хочу привести три написанных подряд комментария:

Andrey_zorkiy: а как быть с коррупцией? Мне кажется, что вы пытаетесь натянуть сову на глобус, только не могу понять зачем?! Путин (Шаломов) Владимир Владимирович. Настоящая фамилия Медведева — Мендель. И он — Давид Ааронович. Родился 14 сентября 1965 в Ленинграде в «простой» семье, по паспорту русский. Мать — Циля Виниаминовна, филолог, по советскому паспорту — еврейка. Как быть с этим?! 21242353: я тоже не понимаю любовь автора к ВВП. Путин сказал, что "те, кто говорит: "Россия для русских" — придурки и провокаторы!" И такой человек может быть русским? Даже если бы он был русским, то не поставил вокруг себя стену из кошерных олигархов и советников! Похожий случай с Константином Душеновым. До посадки его в тюрьму по 282 статье он хлёстко клеймил кремлядь и ВВП за геноцид русских, а как только вышел на волю, сразу стал путиноидом. Странные метаморфозы у русских писателей... Это страх наказания или сотрудничество с врагом?





Prezident_ej: на такие скользкие вопросы Антон предпочитает не отвечать. Вот любит, доверяет и всё. И нам предлагает полюбить г...вно.

Резко, однако, народ пишет в адрес своих правителей и писателей заодно припечатывает!

Итак, одни люди критикуют властьимущих, другие говорят, что лично я предпочитаю не отвечать на "скользкие" вопросы. А я таки попробую здесь и сейчас на них ответить!

Вот Андрей Зоркий убеждён, что у нашего Президента не фамилия, а партийный псевдоним как у Сталина или Ленина, чьи настоящие фамилии Джугашвили и Ульянов соответственно. Вот и у Путина, мол, так же, его род носил фамилию — Шаломовы! Информацию про Медведева я даже комментировать не буду, мне он не интересен как человек, и там, мне кажется, всё однозначно. А вот с Путиным всё очень даже не однозначно, и его официальная фамилия несёт в себе многообещающий смысл — путь! Это может быть, конечно, и путь Моисея, который водил свой народ по пустыне 42 года, пока там не народилось два поколения, а все носители старого знания, прежней истории, вымерли. Это может быть и путь отвода нашего народа от края глубокой ямы, в которую все неминуемо должны были бы свалиться, если бы их вёл кто-то другой, а не Путин, знающий путь спасения.

Я предполагаю, даже уверен, что Путин знает что-то важное о грядущем, о чём ещё не знает народ, и с этим важным грядущим связаны большие перемены в жизни всего мирового сообщества, а посему, в силу этого обстоятельства, нам надо любой ценой ещё несколько лет продержаться без войны внешней а также без войны внутренней (гражданской). А далее мы станем очевидцами процессов, когда сама природа будет вносить большие коррективы в жизнь мирового сообщества и даже будет влиять на мировую политику круче любой мировой войны. Уже хотя бы поэтому нам как воздух нужны мирные годы жизни, а также терпение и ещё раз терпение! Строго в соответствии с китайской пословицей: «Если кто–то поступил с тобой дурно, не пытайся ему отомстить. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя по воде проплывёт труп твоего обидчика».

По поводу того, что с Путиным всё очень не однозначно, могу привести во свидетельство вот эту короткую видеозапись. На ней видно и слышно, как Берл Лазар, "главный раввин России", говорит Владимиру Путину: "у нас есть такая пословица на идиш... Это, наверное, Вам будет понятно..." И далее Берл Лазар озвучивает эту половицу сначала на идиш, потом воспроизводит её на русском языке. То есть, раввин предполагает, что Путин понимает разговорный язык евреев-ашкенази — идиш , учил его, но на 100% раввин не уверен в этом. Эту фразу Берл Лазара можно понимать и так, что он уверен: Путин для него "свой", то есть, еврей. Раввин не уверен лишь в том, что Путин знает идиш...

Для разведчика, а Путин до крушения СССР, которое произошло в 1991 году, был профессиональным разведчиком, та роль, которую он играет в настоящее время, так и называется "свой среди чужих, чужой — среди своих".

В данной ситуации, наверное, так и должно быть — "чужие" должны верить, что Путин для них "свой", ну а многие русские люди в этой связи имеют право думать, что Путин для них "чужой".

Автор второго присланного мне отзыва, очевидно, не может простить Путину вот этих слов, которые Президент произнёс ещё в 2008 году: "те, кто говорит: "Россия для русских" — придурки и провокаторы!":

При этом автор второго отзыва-комментария упоминает писателя Константина Душенова, который, до того как попасть на несколько лет в тюрьму по 282 статье УК РФ как автор фильма "Россия с ножом в спине", открыто писал и свидетельствовал, что жидовская властная верхушка не только виновна в развале СССР, она также проводит политику геноцида славянского населения на территории Российской Федерации.

Геноцид (от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) — действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу как таковую путём: убийства членов этой группы; причинения тяжкого вреда их здоровью; мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе; изъятия детей из семьи; предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.

Ну а после нескольких лет пребывания Константина Душенова в тюрьме, он вдруг стал "путиноидом", то есть поклонником Путина, — утверждает читатель, который спрашивает меня: "Это страх наказания или сотрудничество с врагом?".

Я не могу отвечать за К.Душенова, чужая душа — потёмки! Но могу предположить, что у писателя К.Душенова было несколько лет для того, чтобы хорошенько обо всём поразмыслить, о причинно-следственных связях, об истории России и её возможных перспективах. В силу этого у него могло измениться лично к Владимиру Путину отношение, но не более того.

А за себя я скажу чуть позже.

Итак, одного читателя интересует: "как быть с коррупцией?"

Этот вопрос стал особенно актуальным после скандального фильма Алексея Навального "Он вам не Димон!", где показано и рассказано, какой движимостью и недвижимостью на десятки миллиардов рублей владеет глава Правительства России Д.А.Медведев (он же Д.А.Мендель, по утверждению читателя Андрея Зоркого).

Другой читатель уверен, что жиды устроили после развала СССР в 1991 году геноцид русского народа, причём Путина он укоряет за то, что тот "поставил вокруг себя стену из кошерных олигархов и советников!".

Допускаю, что Владимир Путин в своей молодости прочёл книгу итальянского политического деятеля Макиавелли (1469-1527), который оставил совет всем правителям на все времена: "Держи своих друзей близко, врагов ещё ближе". Вот по этому совету, Путин, скорее всего, и поступает!

Теперь смотрите, что получается.

Бороться с коррупцией по настоящему — значит по настоящему решать "еврейский вопрос". А его надо решать уже потому, что большинство российских олигархов — евреи. Они приумножают свои богатства прежде всего благодаря коррупционным схемам.

Коррупция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — подкуп, порча, растление, продажность, разложение) — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав... Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность, что типично для мафиозных государств. Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица и интересами его нанимателя либо конфликт между действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений против государственной власти. Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, обладающее дискреционной властью в сфере распределения каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор и т. д.). Главным стимулом к коррупции является возможность получения экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения и наказания. Источник. (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — подкуп, порча, растление, продажность, разложение) — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав... Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность, что типично для мафиозных государств. Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица и интересами его нанимателя либо конфликт между действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений против государственной власти. Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, обладающее дискреционной властью в сфере распределения каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор и т. д.). Главным стимулом к коррупции является возможность получения экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения и наказания.

Теперь, кто-нибудь представляет себе, что значит "решить еврейский вопрос" в отдельно взятой стране?! Кто-нибудь из простых граждан представляет себе всю глубину и ширину этого "еврейского вопроса"?!

Приведу простой наглядный пример.

В мире более полутора миллиардов мусульман. Все они читают "Коран" и почитают пророка Мухаммеда и Христа-Спасителя (мир им обоим!) как святых. При этом в Коране чёрным по белому написано, что Иудеи — "дети дьявола" ("сыны Иблиса"). Иудеи уже потому "дети дьявола", что они придумали "ростовщичество" со сложным процентом (начислением процентов на проценты) и с помощью ростовщичества они геноцидят ту часть социума, которая в силу разных причин попала к ним в кабалу. (Вспомните одно из определений геноцида: "предумышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы"). Ростовщичество и создавало во все века такое "предумышленное создание жизненных условий", способствующих вымиранию людей.

Смотрите теперь, что написано в священном "Коране", в Суре 4:

Согласно мусульманской религии, пророк Мухаммед, говоря эти слова, доносил до людей не свои мысли, а мысли Аллаха, (Всевышнего), т.е. Бога. По этой причине Иудеи были и до сих пор остаются непримиримыми врагами мусульман. Многочисленные войны, которые вспыхивали между мусульманами и иудеями, приводили к многочисленным жертвам и с той, и с другой стороны, но победить силы зла мусульманам до сих пор не удалось.

Чтобы стало лучше понятно, что стоит за указанными словами из Корана, приведу свидетельство, которое оставил выдающийся гуманист эпохи Возрождения Эразм Роттердамский (1466–1536 гг.). Вот его точные слова: «Что за грабёж и сдирание шкуры, творимые жидами над бедными, которые дольше не могут этого переносить! Помилуй их Боже! Еврейские ростовщики быстро пускают корни даже в маленьких деревнях и если одалживают пять форинтов, то требуют залог в шесть раз больше. С процентов они взымают проценты и со всего этого ещё раз проценты, так что бедняк теряет всё, что он имел. Всё это превосходит все меры и далее терпеть это невозможно». Источник.

Другой пример будет несколько из другой области. Так называемых "христиан" на планете ещё больше, чем мусульман, около 2,5 миллиардов. Основоположник христианства — Христос-Спаситель тоже открыто называл Иудеев "сынами дьявола" и "властью тьмы", различая при этом, что есть жрецы-Иудеи, проповедующие человеконенавистническую идеологию — иудаизм, и есть многогрешные евреи, "овцы дома Израилева", которым не повезло оказаться под властью Иудеев. Иудеи навязали евреям якобы "богоданный закон", носящий имя пророка Моисея — "Моисеев закон", и принудили их под страхом смерти исполнять его. В христианской Библии в частности по этому поводу сказано так: "Отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью" (Евр. 10: 28).

В какой вере такое возможно?

Только в мафии или сатанинской религиозной секте!

Единственным власть имущим, который за всю историю человечества смог решить "еврейский вопрос", правда относительно ненадолго, был проучившийся в молодости на православного священника Иосиф Виссарионович Сталин. Он просто запретил всем евреям, проживающим на территории СССР, даже вспоминать про этот "богоданный" закон!

Во что вылился этот сталинский запрет, распространённый на несколько миллионов евреев, проживавших в ХХ веке на территории Советского Союза, хорошо известно — "мировое иудейство" в лице банкиров, финансистов и сионистов организовало и спровоцировало Вторую Мировую войну. Целью Адольфа Гитлера, фюрера "Третьего Рейха", было уничтожение всех советских евреев, славян и самого государства СССР.

Что же такого страшного сделал Сталин, когда он запретил евреям, проживавшим в СССР исполнять "Моисеев закон"? Почему это стало причиной Второй Мировой войны? Почему Гитлер и Геббельс уже в 1936 году в своих программных речах стали пугать немцев и европейцев, что от евреев-большевиков, которые устроили в Российской империи в 1917 году революцию, а теперь находятся под руководством семинариста Сталина, исходит смертельная угроза для их западного общества?!

Между тем, всё станет всем предельно понятно, если вникнуть в религиозную историю и увидеть в ней причинно-следственные связи. А они таковы: сначала пророк Моисей принёс евреям Первозаконие в виде каменных скрижалей, где были "божьи заповеди", нацеливающие их на добро.

Потом каким-то чудом Иудеи-жрецы подменили "Первозаконие Моисея" с его чудесными заповедями "Не убивай!", "не прелюбодействуй!", "не кради!" и так далее, на "Второзаконие Моисея", которое вошло в иудейскую Тору и христианскую Библию отдельной книгой. И там оказались диаметрально-противоположные "божьи заповеди": "укради!", "убей!", "истреби!", "сожги огнём!", "разрушь!" и так далее, нацеливающие евреев творить страшное зло.

Вот фрагмент этого "Второзакония Моисея" из Библии:

Вот как центральная заповедь прописана непосредствоенно в иудейской "Торе":

"Благословен будешь ты больше всех народов; не будет у тебя ни бесплодного, ни бесплодной, ни у скота твоего. И отдалит Йегова от тебя всякую болезнь, и никаких зловредных недугов Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, а наведёт их на всех ненавидящих тебя. И истребишь ты все народы, которые Йегова, Элохим твой, предаёт тебе; да не пощадит их глаз твой; и не служи элохим их (богам их), ибо это западня для тебя. Если скажешь в сердце своем: “многочисленнее меня народы эти: как же могу я изгнать их?”, не бойся их, твёрдо помни, что сделал Йегова, Элохим твой, с Паро и всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, и знамения, и чудеса, и руку крепкую и мышцу простертую, которыми вывел тебя Йегова, Элохим твой. Так же сделает Йегова, Элохим твой, со всеми народами, которых ты боишься".





"И низвергнет Йегова, Элохим твой, народы эти пред тобою мало-помалу; не сможешь ты истребить их быстро, чтобы не умножились против тебя звери полевые. И предаст их Йегова, Элохим твой, тебе, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руку твою, и истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто пред тобою, доколе не истребишь их..." Источник. Дыварим – 7 глава:

Из прочтения этих "божьих заповедей" любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, почему Иудеи-жрецы называют евреев "богоизбранным народом" — за их "особую миссию на земле", которую иначе как "дьявольской миссией" и назвать нельзя. Отсюда и эта особая "расстрельная статья" в иудейском законе: "Отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью" (Евр. 10: 28).

Должно быть также понятно и то, зачем Христос-Спаситель пришёл целенаправленно к "погибшим овцам дома Израилева" (Мф. 15:24) — евреям и почему он принёс им "Новый завет", в котором новые божьи заповеди строго соответствовали смыслу "Первозакония Моисея": "не убий!", "не укради!", "не лжесвидетельствуй!" и так далее.

Отсюда должны быть понятны и вот эти слова Спасителя: "Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить" (Мф. 5: 17). Речь здесь идёт, разумеется, об исполнении "Первозакония Моисея" и об отмене человеконенавистнического "Второзакония"!

В этом же, кстати, состоит и главный конфликт между мусульманами и иудеями! Мусульмане (само это слово означает буквально "Моисеевы люди", имя Моисей по-арабски — Муса) считают, что Иудеи, навязав миллионам евреев насилием и угрозами так называемое "Второзаконие Моисеево", подменили "божьи заповеди", которые получил от Бога пророк Моисей, на "дьявольские заповеди" — "Второзаконие", которое буквально заставляет евреев заниматься обманом и грабежом других народов и даже их истреблением, как мы видим выше, читая "Тору". Поэтому "Новый завет" Христа-Спасителя был призван вывести "погибших овец дома Израилева" из под иудейского "Второзакония" и вернуть их к Моисееву "Первозаконию".

А что сегодня говорит главный Иудей из ближайшего окружения Владимира Путина?

Отвечая на вопросы журналиста Дмитрия Диброва во время прямого эфира в студии телеканала России "Ц", Берл Лазар сказал прямо, что иудеи не признают "Новый завет" Христа, а его самого считают не более чем "еврейским мятежником"! Слушайте с 18 минуты этой видеозаписи:

Дибров: "Основная книга иудаизма —"Тора". Мы, например, в Православии полагаем, что есть на свете книга "Библия", и она в равной степени для всех справедлива. И мы видим в Библии "Ветхий завет" и "Новый завет". Где здесь место "Торы"?

Берл Лазар: "Ветхий завет" это и есть "Тора". Есть "Пятикнижие Моисея" — это и есть "Тора", потом есть ещё 24 книги: "Пророки", "Писания", "Псалмы Давида", "Песни Песней" и так далее.

Дибров: А "Новый завет" вы признаёте?

Берл Лазар: Нет!

Третий участник дискуссии: "Хм! Есть мнение, что Иисус подошёл творчески, переосмыслив "Тору", и создал новое учение, развил его, и это как бы стало продолжение "Торы". Как вы к нему относитесь?

Берл Лазар: Такое мнение есть. На самом деле оно негативно для евреев! Почему? Потому что в "Торе" написано, что "Тора" никогда не будет изменена. И невозможно изменить слово, закон, даже самому мудрому человеку на свете! Представьте, что все раввины собрались вместе и решили, что нужно что-то маленькое изменить в "Торе". Всего одну букву, которая, наверное, была написана неправильно. Тогда уже вся Тора неправильна! Если "Тора" от Бога, и мы получили её как знание божественное, тогда нет у человека права изменить что-то! Поэтому "Тору" можно только комментировать, а изменить нельзя!

Налицо факт: иудеи отрицают Христианство как одну из мировых религий, отрицая "Новый завет" Иисуса Христа. И второй момент: Берл Лазар тем самым засвидетельствовал, что всё "мировое иудейство" живёт по сей день по "Второзаконию Моисея", которое заменило собой "Моисеево Первозаконие", заповеди: "не убий!", "не укради!", "не лжесвидетельствуй!" и другие.

Я столь подробно обо всём этом рассказываю, чтобы россияне, наконец, ликвидировали свою безграмотность в этом вопросе и поняли, что делают в России миллионы евреев, пришедшие к нам из "земли обетованной", которые говорят, что они живут по "божьим заповедям" иудейской Торы.

Их главная религиозная цель — исполнить все заповеди "Второзакония" и прежде всего вот эту заповедь: "И истребишь ты все народы, которые Йегова, Элохим твой, предаёт тебе; да не пощадит их глаз твой ; и не служи элохим их (богам их), ибо это западня для тебя".

Иудеи нацелены на исполнение этой заповеди как торпеда, уже выпущенная по цели.

Сегодня единственным власть имущим человеком, который не даёт иудеям превратить Россию в подобие Украины — является как раз Владимир Путин, прекрасно понимающий, с кем ему приходится иметь дело во внутренней и внешней политике. Соответственно, российские жидо-либералы делают всё для того, чтобы власть Путина свергнуть любой ценой и как можно скорее! Однако, у них пока ничего не выходит.

Провокация Алексея Навального с выпуском его фильма "Он вам не Димон" была направлена как раз на это. Он показал масштабы коррупции, в которой погрязли знакомые и родственники Д.А.Медведева, главы Правительства России, но главной целью А.Навального был, конечно же, Владимир Путин.

Сейчас народ, возбуждённый этим фильмом Навального, желает показательной борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти, но эта коррупция всего лишь "побочный эффект" той политики, которой занимаются в России представители "богоизбранного народа", истребляющие нас "мало-помалу", как в "Торе" написано. В свете вышеизложенного впору задать вопрос: русский народ желает, чтобы Путин в одиночку занялся решением "еврейского вопроса"?!

Это смешно!

Я уже писал ещё года три-четыре назад, что в масштабах отдельно взятого государства этот вопрос не решаем в принципе! Его можно решить только всем миром, причём объединив усилия всех религиозных конфессий, и в первую очередь — христиан и мусульман!

Приложение: "Невозможное — возможно!".

А пока самая большая проблема России — отсутствие у русских единства!

Русские — государствообразующий народ России, но подавляющее большинство русских живёт исключительно своекорыстными интересами — лишь бы только было хорошо им и их семьям! А евреи объединены в масштабе всей планеты единой политической целью, продиктованной иудейской Торой, поэтому-то им под силу не то, что противостоять любой антикоррупционной борьбе, но даже развалить любое государство, которое будет целенаправленно им угрожать или противодействовать.

Развал Российской империи, развал СССР, нынешний развал Украины — разве не являются наглядными доказательствами их, жидов, могучей разрушительной силы?!

А что же русский народ? Он вообще не способен к проявлению единства? Или 90 миллионов русских, проживающих в России, так и будут считать, что Путин — законно избранный Президент России, вот пусть он и решает в одиночку в рабочем порядке этот пресловутый "еврейский вопрос"!

Это просто смешно! Ха-ха-ха три раза!

Один он не может отдуваться за всех при всём своём желании! А вот если бы русские проявили единство, осознали бы всю глубину проблемы, и как-то продемонстрировали Путину свою готовность закрыть раз и навсегда этот пресловутый "еврейский вопрос", тогда, возможно, он бы резко изменил свою тактику и стратегию как Президент России.

И ещё. Я хочу прокомментировать вот эти слова Путина: "те, кто говорит: "Россия для русских" — придурки и провокаторы!".

Сталин, когда он шёл на отчаянный шаг — вырвать из под иудейского влияния несколько миллионов евреев, перековать их в нормальных людей и привлечь их к строительству "первого в мире государства рабочих и крестьян" — СССР, он тогда прекрасно осознавал, что ждать "ответный ход" с Запада придётся недолго. Он потому и называл своим главным врагом и врагом государства вовсе не гитлеровский нацизм, а иудейский СИОНИЗМ.

Сталин прекрасно понимал, это стало окончательно ясно ещё в 1936 году после выступлений в Нюрнберге на нацистском съезде Йозефа Геббельса, что Вторая Мировая война неминуема, что нацисты — являются порождением сионистов, что главная цель нацистов — уничтожение СССР, а стало быть залог ПОБЕДЫ СССР только в дружбе и массовости народов, объединённых единой идеологией и культурой вокруг Москвы!

"Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не смогла подняться. Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не всё сделали. Здесь ещё большое поле работы. С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций. В целом и будущем развитие пойдёт более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутые. Дело идёт к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. И всё же, как бы не развивались события, но пройдёт время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом..." (Из воспоминаний Александры Коллонтай о её встрече со Сталиным в ноябре 1939 года).

В настоящее время, когда человечеству предстоит решающая, возможно, последняя борьба с мировым злом (кстати, предсказанная Христом-Спасителем в его притче о Жатве!), русские, чтобы выжить и победить в этой борьбе, просто обязаны вспомнить о своём героическом прошлом и тесно сплотиться со всеми народами, которые живут бок о бок с ними. И тот, кто этого не понимает, кто несмотря ни на что продолжает бредить идеей "Россия — для русских", тот действительно придурок и провокатор! Так что Владимир Путин всё правильно сказал! Кстати, великий Сталин предвидел и это! Он предсказал, что такие вредительские идеи будут подбрасывать нашему народу разные "националисты": "С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время..."