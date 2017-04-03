Литва в ожидании вторжения: надо меньше пить?

Кто вообще в здравом уме и твердой памяти решит напасть на мелкие прибалтийские республики? Кому нужен геморрой в виде маникально-депрессивного соседа, так и норовящего забраться на шею и ножки там свесить? России точно нет. Кормили, воспитывали, защищали, а толку? Литовский министр обороны сейчас кричит о российском вторжении лишь при одном упоминании общеизвестных исторических фактов.

Неужели еще не надоело. Я понимаю, что политики пытаются заработать себе на этой теме дополнительные очки перед выборами, скрыть собственные огрехи перед народом после принятия непопулярных законов или же выбить у западных партнеров деньги на сомнительные проекты. Но военные должны оценивать ситуацию беспристрастно, анализируя полученные данные и не делая скоропалительных выводов.

Но министр обороны Раймундас Кароблис явно не из их числа. «Товарищ» просто зациклился на подготовке России к вторжению на территорию Литвы по украинскому сценарию (с его слов!). Ну, ладно, интересно узнать, на каком именно базисе покоятся столь специфические выводы? Оказывается, на дезинформационной кампании, которую якобы наращивает Россия.

Россия стремится переписать историю.

Заявления Москвы о том, что Вильнюс между Первой и Второй мировой войной был оккупирован Польшей и значит не должен принадлежать Литве, также пугает Кароблиса, как и сообщения, что Клайпеда была подарком Сталина после окончания ВОВ. Литовцы привыкли считать чужое своим и теперь довольно нервно реагируют, когда им напоминают о прошлом. Спасибо СССР говорить не хочется, потому и агрессия.

А вдруг Россия решит вернуть назад подарочки, сделанные республике во времена СССР? Территориальная целостность Литвы под угрозой. Впору кричать «Караул!». А тут еще и «Искандеры» в Калининграде появились. Одна надежда, что НАТО напугает Москву, вот и зовут, что есть сил, наплевав на суверенитет. Страшно ведь.

Ну, а дезинформация, травмирующая нежные души литовских граждан, по его мнению, поступает через российское телевидение, агентство Sputnik и депутатов Госдумы. И все это «слова не мальчика, но мужа»? Сразу на ум приходят последние данные исследования о том, кто больше пьет в Европе.

Выяснилось, что за один раз больше всего алкоголя выпивают жители стран Северной Европы, в числе которых и Литва. В странах Балтии даже было зафиксировано больше всего людей, получивших еще в детстве негативный опыт, связанный с употреблением алкоголя близкими или окружающими.

Вероятно, Кароблис в детстве был серьезно травмирован… психически, что и мешает ему адекватно воспринимать реальность из-за собственных фобий. Или, как вариант, плохо учился в школе, по истории. Ведь заочно отторгать Калининградскую область от России литовцы уже наловчились, к чему и Евросоюз призывают постоянно. Но вот ссылки на «неродственность» Вильнюса и Клайпеды приводят их в бешенство… на грани помешательства.

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