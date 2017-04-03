Космические войны: как успех Илона Маска ударит по «Роскосмосу»

SpaceX впервые совершила успешный повторный запуск ракеты Falcon 9. Теперь вывод спутников на орбиту может подешеветь на треть. Если Россия не снизит стоимость коммерческих запусков, ей придется уйти с этого рынка, предупреждают отраслевые эксперты

Технологический прорыв В ночь на пятницу, 31 марта, частная американская​ компания SpaceX впервые совершила успешный повторный запуск первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. ​Ракету запустили с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Falcon 9 доставила на орбиту коммуникационный спутник SES-10, а через девять минут ее первая ступень, которая уже была в космосе в апреле прошлого года, приземлилась на морскую платформу Of Course I

Still Love You в Атлантике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой результат «важным достижением» и отметил, что Москва внимательно следит за «технологическими прорывами во всем мире». Поздравил основателя SpaceX Илона Маска с повторным запуском ракеты Falcon 9 и российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, а глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров ​​​​сказал, что достижения Маска не дают расслабиться. «Они, безусловно, заставляют нас работать», — сказал он. SpaceX не собирается останавливаться на достигнутом и планирует произвести 27 коммерческих и гражданских пусков в нынешнем году. Основные игроки Еще четыре года назад рынок коммерческих космических запусков делили между собой фактически два игрока: Россия и Евросоюз. Доля США, Индии, Китая и Японии на нем была незначительной. Расклад сильно изменился с появлением на этом рынке американской частной компании SpaceХ, которая не только довольно быстро отвоевала себе место в «коммерческом космосе», но и смогла занять в нем лидирующую позицию. Пусковые услуги — это вывод космических аппаратов на орбиту Земли. 90% этого рынка составляет запуск телекоммуникационных спутников, остальные 10% — это вывод экспериментальных космических аппаратов, спутников дистанционного зондирования Земли и т.д. Еще в 2014 годутоимость вывода спутника связи на геостационарную орбиту при помощи одноразовой ракеты-носителя «Протон-М» составляла около $90–100 млн (в зависимости от условий контракта). Цена запуска европейской Ariane 5 была примерно $180–200 млн (ракета выводит два спутника одним запуском).

В 2012 году SpaceX впервые провела коммерческий запуск ракеты-носителя Falcon 9. За три года компания совершила 20 удачных пусков, полная стоимость одного составляет $62 млн. В связи с этим в 2015 году, чтобы остаться на рынке, России пришлось снижать цену запуска «Протона» почти на треть, до $70 млн.

Демпинг на рынке

Первая ступень — одна из самых дорогостоящих частей в ракете (30–40% ее стоимости). Успешный повторный запуск Маск считает «революцией в космических полетах». По его расчетам, перезапуск использованных ракет позволит уменьшить затраты на последующие старты на 30%, или почти на $20 млн. Если эти оценки верны, то очередной виток демпинга на рынке космических запусков приведет к падению стоимости одного запуска до $40–45 млн.

Глава SpaceX не приводит реальной стоимости повторн​ого запуска, парирует​​ главный аналитик ГЛОНАСС Андрей Ионин.​ «Маск не сказал, сколько он затратил на проверку этой ступени и ее доработку перед повторным пуском», — подчеркнул аналитик. По его мнению, снижение затрат будет не таким огромным.

Снижение стоимости действительно вряд ли превысит отметку в 20%, что, впрочем, также существенно, считает член Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Железняков. Для России, у которой ракетная техника давно устарела, любое снижение себестоимости запуска — «выдающаяся вещь», отмечает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Проблемы «Роскосмоса»​

«Роскосмосу» снизить цену будет довольно сложно, согласны собеседники РБК в отрасли. «Дело и в устаревшем оборудовании, и в кадровых проблемах. Возможно, выбрана немного неправильная стратегия развития космической отрасли в нашей стране», — считает Железняков.



С учетом того, что «Роскосмос» планирует перейти к летным испытаниям космической ракеты с многоразовой первой ступенью только в 2031 году, пойти на снижение стоимости запусков госкорпорации будет сложно. Россия не только не догоняет, а сдает позиции, считают собеседники РБК. В итоге все идет к тому, что Маск переманивает у Москвы клиентов и фактически выталкивает ее с рынка пусковых услуг, отмечают они. Россия довольно долго лидировала в этом сегменте, впервые уступив США и Китаю в 2016 году, подчеркнул Железняков. Он напомнил, что за прошлый год Россия совершила 18 удачных запусков (из них два — коммерческие), Штаты — 22 (половина — коммерческие), Китай — 21 (один коммерческий). Европа запускала свои ракеты 11 раз (все по коммерческому заказу, для двух запусков использовались российские ракеты-носители «Союз»). «Сдача позиций» объясняется постоянным сокращением финансирования и падением репутации из-за неудачных пусков, отмечает академик. Так, в июне 2016 года запуск «Протона» перенесли из-за проблем с наземной системой электрооборудования. В декабре пуск «Протона» отменили из-за обнаруженного мусора в двигателе ракеты, сообщал ТАСС. В январе 2017 года все двигатели производства Воронежского механического завода для второй и третьей ступеней «Протона-М» были отозваны. Оказалось, что в них использовался припой без драгоценных металлов, не предусмотренный технологией. Сообщалось, что в двигателях также мог находиться мусор.

Потеря клиентов связана не столько со снижением надежности российских ракет, сколько следствием санкций, введенных в отношении российской ракетно-космической отрасли в 2014 году, считает Андрей Ионин. По его словам, на фоне противостояния между Москвой и Вашингтоном никто не хочет заключать «рискованные» контракты с Россией.

«Спутник стоит $150–300 млн. Он должен приносить прибыль. Допустим, за 15 лет принести миллиарды долларов. И никто не будет рисковать возможностью каких-то осложнений проекта из-за взаимоотношений между Россией и США», — сказал Ионин.​

