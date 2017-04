Космические войны: как успех Илона Маска ударит по «Роскосмосу»

SpaceX впервые совершила успешный повторный запуск ракеты Falcon 9. Теперь вывод спутников на орбиту может подешеветь на треть. Если Россия не снизит стоимость коммерческих запусков, ей придется уйти с этого рынка, предупреждают отраслевые эксперты

Технологический прорыв

В ночь на пятницу, 31 марта, частная американская​ компания SpaceX впервые совершила успешный повторный запуск первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. ​Ракету запустили с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Falcon 9 доставила на орбиту коммуникационный спутник SES-10, а через девять минут ее первая ступень, которая уже была в космосе в апреле прошлого года, приземлилась на морскую платформу Of Course I

Still Love You в Атлантике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой результат «важным достижением» и отметил, что Москва внимательно следит за «технологическими прорывами во всем мире». Поздравил основателя SpaceX Илона Маска с повторным запуском ракеты Falcon 9 и российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, а глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров ​​​​сказал, что достижения Маска не дают расслабиться. «Они, безусловно, заставляют нас работать», — сказал он.

SpaceX не собирается останавливаться на достигнутом и планирует произвести 27 коммерческих и гражданских пусков в нынешнем году.

Основные игроки

Еще четыре года назад рынок коммерческих космических запусков делили между собой фактически два игрока: Россия и Евросоюз. Доля США, Индии, Китая и Японии на нем была незначительной. Расклад сильно изменился с появлением на этом рынке американской частной компании SpaceХ, которая не только довольно быстро отвоевала себе место в «коммерческом космосе», но и смогла занять в нем лидирующую позицию.

Пусковые услуги — это вывод космических аппаратов на орбиту Земли. 90% этого рынка составляет запуск телекоммуникационных спутников, остальные 10% — это вывод экспериментальных космических аппаратов, спутников дистанционного зондирования Земли и т.д. Еще в 2014 годутоимость вывода спутника связи на геостационарную орбиту при помощи одноразовой ракеты-носителя «Протон-М» составляла около $90–100 млн (в зависимости от условий контракта). Цена запуска европейской Ariane 5 была примерно $180–200 млн (ракета выводит два спутника одним запуском).