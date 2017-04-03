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Гранат! Невероятно, на что способен этот чудо-плод

11:14. 3 апреля 2017 Просмотров - 168 Нет комментариев Опубликовал:
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Райское яблоко, соблазнившее Еву; плод дерева, которое посадила на Кипре Афродита; ягода, сок которой называют «любовным зельем» и продают, как сильнейший афродизиак – это не что иное, как гранат!

Плод декоративного растения гранатника, созревающий поздней осенью, окружил себя невероятным количеством мифов и сказаний о его свойствах. Итак, только факты о реальной пользе граната для организма человека.

Активизирует гормоны
Масла, которые содержатся в косточках граната, отлично восстанавливают гормональный баланс в организме. Поэтому, рекомендуется съедать гранатовые семечки, особенно в случае болезненных менструаций, головных болей или появления климакса.

Природный инсулин
Плоды граната — одни из немногих сладостей, которые не только допустимы, но и полезны диабетикам. Употребляя всего пол чайной ложки гранатового сока 4 раза в день до еды можно существенно снизить уровень сахара в крови.

Повышает гемоглобин
Гранат издавна был известен, как лучшее средство борьбы с анемией. Людям, страдающим малокровием достаточно употреблять разведенный гранатовый сок по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 2 месяцев.

Дезинфицирует рот и горло
При ангине, фарингите, а также при стоматите полезно полоскать горло и полость рта водным отваром из кожуры граната или гранатовым соком. Дубильные вещества снимают боль, а органические кислоты уничтожают инфекцию.

Понижает давление
Зерна граната – настоящая находка для гипертоников, так как они очень мягко снижают артериальное давление, не оказывая побочных действий на организм. А перепонки из плодов граната, высушенные и добавленные в чай, помогут успокоить нервную систему, избавиться от тревоги, наладить ночной сон.

Отличное косметическое средство
Маска из слегка поджаренной, толченой кожуры граната со сливочным или оливковым маслом – отличное средство для тех, у кого жирная кожа лица, угри или гнойные высыпания. А порошком из высушенной кожуры можно эффективно лечить ожоги, трещины и царапины.

Снимает воспаление
Отвар корок граната очень полезен при различных воспалительных заболеваниях (почек, печени, ушей и глаз, суставов, гинекологических органов).

Для его приготовления необходимо залить 2 чайные ложки измельченной корок 1 стаканом горячей воды, затем прокипятить на водяной бане 30 минут, процедить, отжать и развести кипяченой водой. Принимать такой отвар необходимо по 50 г 2-3 раза в день за 30 минут до еды.

Выводит радиацию
Незаменимым элементом рациона всех, кто работает с радиоактивными изотопами или живет в зоне повышенной радиации, является гранатовый сок.

Средство от диареи
Кожура и плоды граната обладают вяжущим свойством, поэтому их используют против поноса, колита и энтероколита. Для взрослых рекомендуется принимать по щепотке высушенной, измельченной коры граната 3 раза в день после еду, а детям с этой целью достаточно давать свежевыжатый сок, разведенный наполовину водой.

В случае инфекционной диареи, полифенолы, содержащиеся в кожуре граната, эффективно уменьшают рост дизентерийной палочки и других возбудителей.

Гранат – один из самых полезных плодов на Земле. Он известен с древних времён. Упоминания о нем встречаются даже в Библии. Теперь и ты знаешь, как с пользой можно насладиться этим замечательным даром природы. (с)

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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: гранат, здоровье, питание, полезное
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