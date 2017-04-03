Другая история Земли. Часть 1з.



Вторая схема показывает предполагаемое положение Южного полюса вращения, которую я немного доработал и нанёс на неё определённое выше положение Южного полюса до описываемой катастрофы. Давайте рассмотрим эту схему более подробно.



Мы видим, что у нас получилось три положения полюса вращения. Красной точкой показан текущий южный полюс вращения. Зелёной точкой тот, который был в момент катастрофы и прохождения инерционной волны, который мы определили выше. Голубой точкой я отметил предполагаемое положение южного полюса, которое определил Андрей Юрьевич Скляров.



Каким образом Андрей Юрьевич получил своё предполагаемое положение южного полюса? Он рассматривал внешнюю твёрдую оболочку Земли как недеформируемую поверхность в момент смещения полюсов. Поэтому получив старое положение северного полюса в районе Гренландии, которое он показал на первой схеме, а также проверив это предположение разными способами, он получил положение южного полюса путём простой проекции полюса в Гренландии на противоположную сторону Земного шара.



Возможен ли вариант, что у нас был полюс в месте, которое указал Скляров, потом он каким-то образом переместился в положение полюса до катастрофы, а после катастрофы в конечном итоге занял сегодняшнее положение? Я лично считаю, что подобный сценарий маловероятен. Во-первых, мы не наблюдаем следов предыдущей катастрофы, которая должна была переместить полюс из положения 1 в положение 2. Во-вторых, из работ других авторов следует, что планетарная катастрофа, которая привела к смещению Северного полюса и серьёзному изменению климата в Северном полушарии, произошла относительно недавно, в пределах нескольких сот лет назад. Тогда получается, что мы где-то между данной катастрофой и сегодняшним временем должны поместить ещё одну масштабную катастрофу, которую я описываю в данной работе. Но два подряд глобальных катаклизма за относительно короткий срок, да ещё и со сменой положения полюсов вращения? Да и, как я уже писал выше, очень чётко наблюдаются следы только одной масштабной катастрофы, в ходе которой происходило смещение земной коры и образование мощной инерционной волны.



Исходя из сказанного выше, можно сделать следующие выводы.



Во первых, глобальный катаклизм со смещением земной коры и образованием мощной инерционной волны был только один. Именно он привёл к смещению земной коры относительно полюсов вращения Земли.



Во вторых, смещение Северного и Южного полюсов вращения произошло несимметрично, в разных направлениях, что возможно только в одном случае. В момент катастрофы и какое-то время после неё земная кора была существенным образом деформирована. При этом материковые плиты в Северном и Южном полушарии двигались по разному.



Просматривая материалы по теории тектоники плит, я наткнулся на одну интересную диаграмму, которая показывает зависимость вязкости различных видов магмы от температуры.





Тонкая линия на графиках показывает, что при данных температурах этот вид магмы находится в состоянии расплава. Там, где линия становится толстой, магма начинает застывать и в ней уже образуются твёрдые фракции. Справа вверху легенда, где обозначено какой цвет линии и значок относятся к какому виду магмы. Я не буду подробно расписывать какой тип магмы какому обозначению соответствует, если кому интересно, то все разъяснения есть



В тот момент, когда объект пробивает тело Земли, часть кинетической энергии объекта превращается в тепло. А с учётом огромной массы, размеров и скорости объекта, этого тепла должно было выделиться огромное количество. В самом канале, по которому прошёл объект, вещество должно было разогреться до нескольких тысяч градусов. А после прохождения объекта это тепло должно было распределиться по прилегающим слоям магмы, повысив её температуру относительно её обычного состояния. При этом часть магмы, которая находится на границе с твёрдой и более холодной внешней корой, до катастрофы находилась в верхней части «ступеньки», то есть имела высокую вязкость, а значит низкую текучесть. Поэтому даже незначительное повышение температуры приводит к тому, что вязкость этих слоёв резко уменьшается, а текучесть повышается. Но происходит это не везде, а только в некоторой зоне, которая примыкает в пробитому каналу, а также вдоль того потока, который сформировался после катастрофы и переносил дальше более горячую и более текучую, чем обычно, магму.



Это объясняет, почему деформирование поверхности в Северном и Южном полушарии происходит по разному. Основная часть канала у нас оказывается под евразийской плитой, следовательно именно на территории Евразии и в прилегающих к ней областях должны наблюдаться наибольшие деформации и смещения относительно исходного положения и остальных материков. Поэтому в северном полушарии земная кора относительно северного полюса вращения сместилась сильнее и в другом направлении, чем в Антарктиде.



Также это объясняет, почему при попытке определить предыдущее положение полюсов по ориентации допотопных храмов получается несколько точек, а не одна, из-за чего появляется теория регулярной смены полюсов вращения. Происходит это из-за того, что разные фрагменты материковых плит смещались и поворачивались относительно своего исходного положения по разному. Мало того, я предполагаю, что образовавшийся после пробоя в верхних частях мантии поток более горячей и жидкой магмы, который резко нарушил существовавший до катастрофы баланс течения во внутренних слоях, должен был существовать какое-то время после катастрофы, пока не сформировался новый баланс (вполне возможно, что данный процесс полностью не закончился до сих пор). То есть, движение фрагментов суши и сдвиг ориентации находящихся на поверхности строений мог продолжаться в течение десятилетий или даже столетий, постепенно замедляясь.



Другими словами, не было множества переворотов земной коры и нет никакой периодической смены полюсов. Была только одна масштабная катастрофа, которая привела к смещение земной коры относительно ядра и оси вращения, при этом разные части коры сместились по разному. При этом данное смещение, максимальное в момент катастрофы, продолжалось какое-то время после события. В итоге мы имеем, что храмы, которые построены в разное время и в разных местах оказываются ориентированы на разные точки. Но в тоже время, за счёт того, что храмы, которые строились в одно время в областях находившихся на одном фрагменте материка, который двигался как единое целое, у нас наблюдается не хаотический разброс направлений, а определённая система с локализацией общий точек.



Кстати, насколько я помню, никто из авторов, кто пытался определить предыдущее положение полюсов, не учитывал тот факт, что при перевороте земной коры она не обязана двигаться как единое целое. То есть, даже после одного единственного переворота по их версии старые храмы и другие объекты вовсе не обязаны все указывать на одно и тоже место на поверхности Земли.





Продолжение следует… Тонкая линия на графиках показывает, что при данных температурах этот вид магмы находится в состоянии расплава. Там, где линия становится толстой, магма начинает застывать и в ней уже образуются твёрдые фракции. Справа вверху легенда, где обозначено какой цвет линии и значок относятся к какому виду магмы. Я не буду подробно расписывать какой тип магмы какому обозначению соответствует, если кому интересно, то все разъяснения есть по ссылке, откуда я позаимствовал данную диаграмму . Главное, что нам необходимо увидеть на данной диаграмме, что независимо от вида магмы её вязкость меняется скачкообразно при достижении определённого порогового значения, которое у каждого вида магмы своё, но максимальное значение этой пороговой температуры в районе 1100 градусов C. При этом по мере дальнейшего повышения температуры вязкость расплава всё время понижается, а у видов магмы, которые относятся к так называемой «нижней коре», при температурах выше 1200 градусов C, вязкость вообще становится меньше 1.В тот момент, когда объект пробивает тело Земли, часть кинетической энергии объекта превращается в тепло. А с учётом огромной массы, размеров и скорости объекта, этого тепла должно было выделиться огромное количество. В самом канале, по которому прошёл объект, вещество должно было разогреться до нескольких тысяч градусов. А после прохождения объекта это тепло должно было распределиться по прилегающим слоям магмы, повысив её температуру относительно её обычного состояния. При этом часть магмы, которая находится на границе с твёрдой и более холодной внешней корой, до катастрофы находилась в верхней части «ступеньки», то есть имела высокую вязкость, а значит низкую текучесть. Поэтому даже незначительное повышение температуры приводит к тому, что вязкость этих слоёв резко уменьшается, а текучесть повышается. Но происходит это не везде, а только в некоторой зоне, которая примыкает в пробитому каналу, а также вдоль того потока, который сформировался после катастрофы и переносил дальше более горячую и более текучую, чем обычно, магму.Это объясняет, почему деформирование поверхности в Северном и Южном полушарии происходит по разному. Основная часть канала у нас оказывается под евразийской плитой, следовательно именно на территории Евразии и в прилегающих к ней областях должны наблюдаться наибольшие деформации и смещения относительно исходного положения и остальных материков. Поэтому в северном полушарии земная кора относительно северного полюса вращения сместилась сильнее и в другом направлении, чем в Антарктиде.Также это объясняет, почему при попытке определить предыдущее положение полюсов по ориентации допотопных храмов получается несколько точек, а не одна, из-за чего появляется теория регулярной смены полюсов вращения. Происходит это из-за того, что разные фрагменты материковых плит смещались и поворачивались относительно своего исходного положения по разному. Мало того, я предполагаю, что образовавшийся после пробоя в верхних частях мантии поток более горячей и жидкой магмы, который резко нарушил существовавший до катастрофы баланс течения во внутренних слоях, должен был существовать какое-то время после катастрофы, пока не сформировался новый баланс (вполне возможно, что данный процесс полностью не закончился до сих пор). То есть, движение фрагментов суши и сдвиг ориентации находящихся на поверхности строений мог продолжаться в течение десятилетий или даже столетий, постепенно замедляясь.Другими словами, не было множества переворотов земной коры и нет никакой периодической смены полюсов. Была только одна масштабная катастрофа, которая привела к смещение земной коры относительно ядра и оси вращения, при этом разные части коры сместились по разному. При этом данное смещение, максимальное в момент катастрофы, продолжалось какое-то время после события. В итоге мы имеем, что храмы, которые построены в разное время и в разных местах оказываются ориентированы на разные точки. Но в тоже время, за счёт того, что храмы, которые строились в одно время в областях находившихся на одном фрагменте материка, который двигался как единое целое, у нас наблюдается не хаотический разброс направлений, а определённая система с локализацией общий точек.Кстати, насколько я помню, никто из авторов, кто пытался определить предыдущее положение полюсов, не учитывал тот факт, что при перевороте земной коры она не обязана двигаться как единое целое. То есть, даже после одного единственного переворота по их версии старые храмы и другие объекты вовсе не обязаны все указывать на одно и тоже место на поверхности Земли.

Полученное нами место старого полюса вращения, которое было до момента катастрофы, позволяет сделать и другие выводы. Сейчас появляется всё больше статей и материалов о том, что предыдущее положение Северного полюса вращения было в другом месте. Причём разные авторы указывают разные места его нахождения, из-за чего даже возникла теория периодической смены полюсов, позволяющая хоть как-то объяснить тот факт, что при анализе предложенными методами получаются разные точки локализации предыдущего положения Северного полюса.В своё время Андрей Юрьевич Скляров также уделил внимание этой теме, что отражено в его уже упоминавшейся мной работе «Сенсационная история Земли» . При этом он попытался определить предыдущее положение полюсов. Давайте посмотрим на эти схемы. На первой показано положение сегодняшнего северного полюса вращения и место предполагаемого положения предыдущего полюса в районе Гренландии.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com