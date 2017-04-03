Добровольцы – интернационалисты на защите Донбасса Деян Берич “Деки” Рассел Бентли “Техас”
17:53. 3 апреля 2017 Просмотров - 64 Один комментарий Опубликовал: Олег Козлов
Добровольцы-интернационалисты Деян Берич "Деки", Рассел Бентли "Техас" и Гавриил "Француз" приняли участие в передаче телеканала "Юнион". Добровольцы поделились своим видением боевой обстановки, а так же рассказали что их привело на Донбасс. Так же обсудили книгу "Когда мертвые заговорят" Деяна Берича посвященной агресии НАТО против Югославии.
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Храни Вас удача и счастье. А бога нет, если допускает такую несправедливость. и жестокость к детям своим.