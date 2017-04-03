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Чистосердечное признание США: «Эх, нам бы вашу Казань…»

19:57. 3 апреля 2017 Просмотров - 480 4 коммент. Опубликовал:

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Ну, губу-то приберите, Штаты. Хотеть, конечно, не вредно, равно также как и мечтать, но все же. Скромнее надо быть, товарищи, скромнее. Или же вам не говорили в детстве, что скромность человека украшает?
 
Так вот, к чему я это. На воду на днях была спущена производственным объединением «Севмаш» новенькая усовершенствованная подводная лодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М». Конечно же, это событие привлекло немало глаз, заграничных глаз, которые, в принципе, и без этого круглосуточно наблюдают за всем тем, что происходит на (в) российской земле/воде/воздухе.
 
Одним из обозревателей журнала National Interest, считайте, было сделано чистосердечное признание. По словам специалиста из Центра военно-морской аналитики Майкла Кофмана, как только «Казань» поступит на вооружение, она станет, «внимание, САМЫМ ГРОЗНЫМ СОПЕРНИКОМ» Военно-морского флота Соединенных Штатов Америки за всю его историю.
 
Что же это получается, у России и на этого «Ивана» появилась «своя Марья»? И как это, больше всего интересно, Америка это признала? Или же на свой страх и риск Майкл сделал такое заявление? Сомневаюсь.
 
«Возможно, это наиболее перспективная атомная подлодка из тех, что когда-либо создавал наш потенциальный противник».
 
Для того чтобы вы понимали, подводная лодка «Казань» по сравнению с «Северодвинском» (скажем так, своей старшей сестрой):
 
Имеет оснащение более совершенной электроникой.
 
К отличиям также можно и нужно отнести улучшенную конструкцию и модернизированные установки для запуска крылатых ракет «Калибр» или «Оникс».
 
«Субмарины проекта 885M — первые в своём классе».
 
Совершенно иная по сравнению с предыдущими советскими и российскими подлодками конструкция. В этих субмаринах реализован принцип многозадачности, который, в принципе, в некоторой мере схож по своей концепции с подлодками США класса Seawolf или Virginia. Если говорить на понятном для всех языке, то новые российские субмарины
 
будут способны поражать не только надводные и подводные цели, но и объекты на суше.
 
Согласитесь, очень актуально, особенно после того, как в прошлом году российские корабли и подлодки выпустили ракеты большой дальности по Сирии.
 
Вообще, в рамках данного проекта (885М) Россия планирует построить 7субмарин: сейчас кипит работа над такими подлодками, как «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь».
 
Знаете, на мой взгляд, следующей мощнейшей подлодке нужно дать имя в честь какого-нибудь крымского города. Тут, думаю, «присядет» не только Америка. Глядишь, и Украина себя более спокойно начнет вести.
 
Ева Лисовская
 
https://cont.ws/@evalis/575084
 

 

 
Метки: Вооружения, противостояние, Россия, США
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  • 5214 4446
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    Не надо подлодки городами называть. Лучше мечтами. “Мечта Порошенко”. Интересно, хохлы лодку потребуют себе отдать, или плату потребуют за “аренду имени Главного Хлопца Незалежной”

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    • 196 42
      kidus Олег Козлов 3 апреля 2017 в 21:43 Ссылка Пометить
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      Называют городами не просто так,город чьим именем названа лодка берет над ней шевство и призывников своих туда служить посылает.

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    Ликвидатор 3 апреля 2017 в 21:44 Ссылка Пометить
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    • 197 43
      kidus Ликвидатор 3 апреля 2017 в 22:10 Ссылка Пометить
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      Количество не есть качество,одна лодка может уничтожить авианосец и все его сопровождение,а лодки у нас каждый год по одной не считая остального флота.

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