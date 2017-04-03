Чистосердечное признание США: «Эх, нам бы вашу Казань…»
19:57. 3 апреля 2017 Просмотров - 480 4 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
Ну, губу-то приберите, Штаты. Хотеть, конечно, не вредно, равно также как и мечтать, но все же. Скромнее надо быть, товарищи, скромнее. Или же вам не говорили в детстве, что скромность человека украшает?
Так вот, к чему я это. На воду на днях была спущена производственным объединением «Севмаш» новенькая усовершенствованная подводная лодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М». Конечно же, это событие привлекло немало глаз, заграничных глаз, которые, в принципе, и без этого круглосуточно наблюдают за всем тем, что происходит на (в) российской земле/воде/воздухе.
Одним из обозревателей журнала National Interest, считайте, было сделано чистосердечное признание. По словам специалиста из Центра военно-морской аналитики Майкла Кофмана, как только «Казань» поступит на вооружение, она станет, «внимание, САМЫМ ГРОЗНЫМ СОПЕРНИКОМ» Военно-морского флота Соединенных Штатов Америки за всю его историю.
Что же это получается, у России и на этого «Ивана» появилась «своя Марья»? И как это, больше всего интересно, Америка это признала? Или же на свой страх и риск Майкл сделал такое заявление? Сомневаюсь.
«Возможно, это наиболее перспективная атомная подлодка из тех, что когда-либо создавал наш потенциальный противник».
Для того чтобы вы понимали, подводная лодка «Казань» по сравнению с «Северодвинском» (скажем так, своей старшей сестрой):
• Имеет оснащение более совершенной электроникой.
• К отличиям также можно и нужно отнести улучшенную конструкцию и модернизированные установки для запуска крылатых ракет «Калибр» или «Оникс».
«Субмарины проекта 885M — первые в своём классе».
Совершенно иная по сравнению с предыдущими советскими и российскими подлодками конструкция. В этих субмаринах реализован принцип многозадачности, который, в принципе, в некоторой мере схож по своей концепции с подлодками США класса Seawolf или Virginia. Если говорить на понятном для всех языке, то новые российские субмарины
будут способны поражать не только надводные и подводные цели, но и объекты на суше.
Согласитесь, очень актуально, особенно после того, как в прошлом году российские корабли и подлодки выпустили ракеты большой дальности по Сирии.
Вообще, в рамках данного проекта (885М) Россия планирует построить 7субмарин: сейчас кипит работа над такими подлодками, как «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь».
Знаете, на мой взгляд, следующей мощнейшей подлодке нужно дать имя в честь какого-нибудь крымского города. Тут, думаю, «присядет» не только Америка. Глядишь, и Украина себя более спокойно начнет вести.
Ева Лисовская
https://cont.ws/@evalis/575084
loading...
Не надо подлодки городами называть. Лучше мечтами. “Мечта Порошенко”. Интересно, хохлы лодку потребуют себе отдать, или плату потребуют за “аренду имени Главного Хлопца Незалежной”
loading...
Называют городами не просто так,город чьим именем названа лодка берет над ней шевство и призывников своих туда служить посылает.
loading...
через год!!! одна штука поступит. ВМФ сша по количеству превосходит все флоты мира. о чём статья…
loading...
Количество не есть качество,одна лодка может уничтожить авианосец и все его сопровождение,а лодки у нас каждый год по одной не считая остального флота.