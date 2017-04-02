Уровень безработицы из-за автоматизации в мегаполисах достигнет 80%

Самое шокирующее заявление Путина на сегодняшней пресс-конференции - безоговорочная поддержка политики ЦБ РФ.То ли Президент искренне верит в то, что „рынок всё расставит по своим местам”, то ли ему ещё не хватает силёнок, чтобы пойти в атаку на священную ...