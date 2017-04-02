Главная » Невероятное в мире

Уровень безработицы из-за автоматизации в мегаполисах достигнет 80%

22:59. 2 апреля 2017 Просмотров - 85 2 коммент. Опубликовал:
5

К 2030 году уровень безработицы в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке достигнет рекордного уровня, считает венчурный капиталист Саймон Сквибб.

Прогнозы Сквибба строятся на наблюдениях за стартапами и IT-индустрией в целом. «Многим в этом сложно поверить, но к 2030 году в мире не будет ни банкиров, ни бухгалтеров, ни курьерских сервисов с реальными людьми. Установится новый мировой порядок», — заявил основатель гонконгского стартап-инкубатора Nest в интервью South China Morning Post.

По данным Forrester Research, технологии искусственного интеллекта применяются все чаще, хотя люди пока этого не замечают. Цифровые камеры, голосовые помощники, таргетирование и поиск по тегам — все это результат работы ИИ-технологий. Бытовые приборы и мелкая электроника становятся частью глобальной подключенной сети.

К 2030 году влияние ИИ увеличится, а в мегаполисах уровень безработицы возрастет на 80%. В крупных городах автоматизация особенно затронет банковские центры, выполняющие традиционные операции. По словам Сквибба, роботизированные финансовые консультанты уже вытесняют людей.

Согласно опросу Accenture, 7 из 10 потребителей хотят в будущем пользоваться эксклюзивными роботизированными сервисами для управления своими счетами, страховкой и пенсионным планом.

Несмотря на высокий уровень безработицы, на рынке труда появятся новые вакансии, требующие творческих навыков. Изменится само понятие работы и безработицы, считает Сквибб. С ним согласны и аналитики Accenture. Устаревшие модели управления, иерархии и найма сотрудников заменяются открытыми площадками для поиска талантов. Количество внештатных сотрудников увеличится, а положение фрилансеров укрепится. В этих условиях безусловный основной доход может стать основой новой системы распределения доходов.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: безработица, будущее
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Отсталая Россия при режиме Путина
Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить... Российская действительность — на фоне полуразрушенного вокзала стоит ржавый поезд с еще советскими вагонами. Самара, 2015 год Пугающая темнота сочинских развалин Когда-то это была мощнейшая армия мира, ...
Реплика об одобрении Президентом политики ЦБ РФ
Самое шокирующее заявление Путина на сегодняшней пресс-конференции - безоговорочная поддержка политики ЦБ РФ.То ли Президент искренне верит в то, что „рынок всё расставит по своим местам”, то ли ему ещё не хватает силёнок, чтобы пойти в атаку на священную ...
Захар Прилепин: Наш основной конфликт с либералами…
22 декабря 2015 года в Москве состоялось очередное заседание Дискуссионный клуба «Тренд». Ваш покорный слуга имел честь дважды быть соведущим мероприятий этого клуба: один раз гостем стал академик Сергей Юрьевич Глазьев, в другой раз Дмитрий Юрьевич ...
ЦБ РФ - ОПГ с неограниченными полномочиями
Коллега brana67 порекомендовала следующее видеорасследование о небезызвестном юридическом лице ЦБ РФ.В народе о нём говорят просто: филиал ФРС. Вот только на поверку дело гораздо серьёзнее чисто экономического грабежа.То, что юрлицо „ЦБ РФ” оформлено с ...
Российские либералы: «Мы знаем, что нужно делать, но никому не скажем!»
Источник: fish12a Иными словами, кандидаты от либеральных партий вовсю критикуют власть, любое её действие, но что будут делать они, придя во власть, не говорят. Отделываются красивыми обещаниями типа свободы всем, институциализации, наведения порядка во ...
О Требах
Треба - это ДАРение энергий, которая происходит во время свершения Обряда или иного СвятоДейства. Требой может быть каравай, пирог или даже некая игрушка-образ, сотворенные своими руками. Когда человек занимается творчеством в любом виде, творит что-то ...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>