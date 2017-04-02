Уровень безработицы из-за автоматизации в мегаполисах достигнет 80%
22:59. 2 апреля 2017 Просмотров - 85 2 коммент. Опубликовал: brahman
К 2030 году уровень безработицы в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке достигнет рекордного уровня, считает венчурный капиталист Саймон Сквибб.
Прогнозы Сквибба строятся на наблюдениях за стартапами и IT-индустрией в целом. «Многим в этом сложно поверить, но к 2030 году в мире не будет ни банкиров, ни бухгалтеров, ни курьерских сервисов с реальными людьми. Установится новый мировой порядок», — заявил основатель гонконгского стартап-инкубатора Nest в интервью South China Morning Post.
По данным Forrester Research, технологии искусственного интеллекта применяются все чаще, хотя люди пока этого не замечают. Цифровые камеры, голосовые помощники, таргетирование и поиск по тегам — все это результат работы ИИ-технологий. Бытовые приборы и мелкая электроника становятся частью глобальной подключенной сети.
К 2030 году влияние ИИ увеличится, а в мегаполисах уровень безработицы возрастет на 80%. В крупных городах автоматизация особенно затронет банковские центры, выполняющие традиционные операции. По словам Сквибба, роботизированные финансовые консультанты уже вытесняют людей.
Согласно опросу Accenture, 7 из 10 потребителей хотят в будущем пользоваться эксклюзивными роботизированными сервисами для управления своими счетами, страховкой и пенсионным планом.
Несмотря на высокий уровень безработицы, на рынке труда появятся новые вакансии, требующие творческих навыков. Изменится само понятие работы и безработицы, считает Сквибб. С ним согласны и аналитики Accenture. Устаревшие модели управления, иерархии и найма сотрудников заменяются открытыми площадками для поиска талантов. Количество внештатных сотрудников увеличится, а положение фрилансеров укрепится. В этих условиях безусловный основной доход может стать основой новой системы распределения доходов.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Это будет ужасное будущее.
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Оно уже тута).