Торговля наркотиками: геополитика, а не деньги

В сегодняшнем мире торговля наркотиками играет, наряду с терроризмом, роль одного из инструментов международной политики. С помощью наркотических средств, можно:

— уничтожать молодое поколение, разлагать целые народы;

— создавать коррупционные цепочки в странах, которые затем можно использовать для переворотов и терактов;

— зарабатывать средства для «самофинансирования» повстанческих движений, подкупа продажных политиков и т .д. и т.п.;

— можно изменять вектор развития целых государств, подменяя развитие их экономики, развитием производства наркотиков. (Афганистан сегодня, Камбоджа-Кампучия при Пол Поте)



Одним словом – наркотики это политика. И совсем немного «экономика». Именно поэтому это мировое зло никак не могут победить. Кстати, как и терроризм, который , ну никак не могут искоренить наши западные партнеры, которые контролируют мир. Там, где борьбу с терроризмом ведут не США и их сателлиты, там с терроризмом действительно успешно борются. Пример – Китай, где террористы только в поддерживаемом Западом сепаратистских Синьцзянь-Уйгурском автономном районе и Тибете. Пример – Россия, где террор на Кавказе практически искоренили, сведя к отдельным редким вылазкам. Пример – Сирия, где именно наша страна вместе с сирийской армией, поставила ДАИШ на грань уничтожения и «закрытия» этого американского проекта.

А вот США боролись пару десятилетий с Аль-Кайедой, теперь планировали «бороться» с запрещенной в России группировкой ИГИЛ столько же. Но не судьба…

Центром наркоторговли в Европе является база США «Бонд Стил» в Косово. Сюда привозят наркотики из Афганистана американскими военными самолетами, после чего албанская наркомафия развозит их по Европе…

Предлагаю вашему вниманию материал одного из читателей ресурса nstarikov.ru Сергея Соловьева, на эту важную тему…

«ПОЧЕМУ ПРОЦВЕТАЕТ НАРКОТОРГОВЛЯ

Вы когда-нибудь задумывались над вопросом, почему наркоторговля процветала ранее и продолжает процветать в современном мире? В мире, который правительства развитых стран в буквальном смысле напичкали системами электронной слежки. В мире, который плотно контролируется различными специальными ведомствами и надзорными органами.

Вам не кажется странным, почему кокаин в умопомрачительных количествах продолжают производить в Южной Америке? И это под боком могучего соседа США, с его многоголовой гидрой специальных служб!

Почему производство героина на Ближнем Востоке растет огромными темпами из года в год?

Почему опиум, ничего не боясь, выращивают крестьяне на открытых взору всевидящих спутников плантациях в странах Юго-Восточной Азии?

И почему в Пакистане создана целая промышленная империя, заводы которой выпускают химические препараты с безобидным с виду названием «прекурсоры», необходимые для превращения сырого опиума-сырца в первоклассный героин?

Неужели правительства этих стран ничего не замечают?

Или просто делают вид, что не замечают?

Чтобы ответить на эти вопросы, давайте для начала проясним, а кто собственно потребитель? Кто платит за «кайф» и где живут поклонники белого порошка? Логично, что если есть спрос, то по законам рынка обязательно будет и предложение. И всегда найдутся люди авантюристического склада характера, жажда денег у которых намного перевесит страх перед любыми самыми суровыми наказаниями. Свято место пусто не бывает.

Факты говорят о том, что основные потребители героина это высокоразвитые страны Евросоюза, а кокаина соответственно граждане США. Львиная доля наркотиков всех мастей целенаправленно реализовывается в самых наидемократичнейших странах мира.

Вы спросите, а при чем здесь собственно демократия?

И в Европе, и в США, все разномастные, но при этом респектабельные политики наперебой орут в микрофоны – наркотики это плохо! И не только орут, вроде и делают все как надо, да ещё и по «фэншую». Законы издают суровые. В бюджетах суммы внушительные закладывают на борьбу с злодеями…Стараются…Что ж, мы лицезреем плоды их трудов. Плодов, к сожалению нет. Сплошные фейки, да лозунги. И ничего более. Можно лишь констатировать факт, что пропаганда здорового образа жизни в западных СМИ реально ведется. Но не более того. Пишут ведь материалы о том, что наркотики, ещё то зло?! Конечно, пишут. И будут писать….безрезультатно. Воры же никогда не переведутся, если что-то будет плохо лежать. Правда, ведь?

А ещё мы можем прочитать или увидеть в исполнении популярных телеведущих новостные ролики, где самые крутые в мире спецслужбы формата ФБР обезвреживают очередного наплевавшего на демократические ценности наркомафиозо.

И что дальше? Наркотиков стало меньше? Нет!

Наркоторговцев стало меньше? Тоже нет.

Может быть, наркоманов поубавилось? Опять нет!

Странно все это, не правда ли? Но даже на самые запутанные вопросы всегда есть ответы. Правда не так глубоко зарыта. Снимем разовые очки и посмотрим ей в лицо.

Сейчас уже мало кто вспомнит о развязанной Соединенными Штатами войне в 2001 гг. против Афганистана. Чего это вдруг Белый Дом обиделся на Богом забытый край? Тем более, что Америка очень дружила с моджахедами в период геополитического противостояния с СССР. Разогретые долларовыми коктейлями дети гор неустанно партизанили на радость цэрэушникам, не давая советским солдатам и местным коммунистам спокойной жизни до тех пор, пока правительство СССР не решило прикрыть афганский проект.

Дружили, дружили…Как вдруг, незаметно подкралось 11 сентября 2001 года. Гражданские самолеты, странным образом угнанные не менее «странными» террористами, крушат американские небоскребы. Тысячи убитых. Граждане США в шоке! Как такое может быть? Их тысячами убивают посреди белого дня и спецслужбы не могут их защитить! И тут же следует резкий поворот в политике. Американский истеблишмент объявляет миру: это Аль-Каида сотворила и их подельники из афганского движения Талибан. Сами же «талибанцы» не иначе, как исчадия ада и их надо срочно «мочить». И «замочили»…Да так быстро! Хваленым моджахедам почему-то не понравилось воевать без финансовой подпитки. Без долларов пулеметы и автоматы не захотели стрелять. Да и вообще не айс: голодно, холодно и больно! Итог – правительство талибов дало деру, и справедливость восторжествовала. Так ведь нам рассказывали западные СМИ?

А вот о другом, почему-то позабыли рассказать. О том, что талибы, придя к власти, беспощадно уничтожали плантации опиумного мака. В 2000 году лидер «Талибан» мулла Омар объявил выращивание мака делом неугодным Аллаху. И посевы мака исчезли по всей стране. На 99% сократилось его производство. Но по мановению волшебной палочки началась война с США. Талибов разгромили и опиум снова «зацвел» пышными бутонами.

Что же реально произошло? Дешевый опиум перестал поступать на рынки Европы, России и Азии. Именно это стало реальной причиной начала войны. Американцы для начала размолотили талибов с воздуха, а затем «предложили» хорошенько подумать и пересмотреть взгляды Аллаха. И те пересмотрели. Афганские крестьяне с утроенным рвением стали снова сеять опиумный мак под контролем моджахедов. Про хлопок все дружно позабыли. Таким образом, лидеры Талибан заслужили себе право на жизнь. Шикарную жизнь по меркам дикого края.

Дешевый афганский опиум, после 2001 года, хлынул бурным потоком на азиатские рынки, быстро завоевав их, изрядно подвинув в этом бизнесе Мьянму и Лаос. А оттуда, уже в виде товарного героина, переплыл в западную Европу, рынок, который является основным для производителей героина. Правительства европейских стран отлично все это знают. Знают, кто и какими способами везет наркотики в Европу. Знают каналы сбыта. Знают конкретных организаторов и исполнителей этих высокомаржинальных «бизнес процессов». Но не желают противодействовать им. Они молчат. Они хотят править дальше и поэтому молчат. Но почему так сильны международные наркоторговцы? Почему их так боятся лидеры сильнейших стран Евросоюза? Может быть, они вовсе не их боятся, а своих американских партнеров? Страх помноженный на материальную выгоду, с маржей от которой не сможет сравниться ни один из существующих бизнесов. Это ли не их основной и сильнейший мотив, который все объясняет?

На самом деле ничего удивительного в сегодняшней ситуации нет. Еще задолго до эры доминирования США, потенциал наркоторговли был по достоинству оценен подданными её величества Британской королевы. Все наверное помнят, как на уроках истории нам рассказывали про Ост-Индскую торговую компанию, бесстрашные капитаны которой бороздили просторы океанов и морей якобы для того, чтобы удивлять Старый Свет диковинным чем и специями. Может они их и привозили конечно, но главным содержанием трюмов был опиум. Барыги из туманного Альбиона быстро смекнули, что на нем можно делать деньги. Большие деньги!

Англосаксы воспользовались уже отработанной в Северной Америке технологией. Там выяснилось, что индейцы очень восприимчивы к алкоголю и моментально становятся рабами «зеленого змия». Одурманенные «огненной водой», вожди краснокожих, в одночасье спускали по ветру все свои богатства и заключали глупые сделки, на абсолютно кабальных условиях. Успешное распространение и популяризация алкоголя среди индейского населения позволило завоевателям поставить под полный контроль огромные территории и в конечном итоге стать их полновластными хозяевами, фактически истребив коренные народы.

В Китае англосаксы действовали похожими методами. Новый «старт ап» было запущен, но место «огненной воды» в нем занял опиум. Англичане изрядно постарались, в императорской Поднебесной курение опиума стало основным видом национального отдыха. Оно развивалось с умопомрачительнейшей динамикой. Открылись тысячи тысяч опиумных курилен, где изможденные тяжким трудом люди могли на время забыться и уйти от своих проблем в сладкую нирвану. Естественно не бесплатно!

Дело приносило находчивым барыгам баснословные прибыли, а правительству Китая катастрофические проблемы. По неофициальным данным количество наркоманов в 19 веке достигло 300 миллионов человек! Неудивительно, что руководство Поднебесной забило тревогу и запретило англичанам вести торговлю белым порошком. Естественно англосаксов не устроил такой расклад, вспыхнули кровавые конфликты. Они получили в истории название «опиумные войны» и закончились позорными поражениями для китайской армии, а наркоторговля навсегда осталась самой яркой жемчужиной в короне Британской Империи.

Время не стоит на месте, наш мир меняется, трансформируется. В 20 веке в Китае победили последователи Мао. Они вооружили на советские деньги миллионы прокоммунистически настроенных крестьян (которым естественно пообещали светлое будущее) и вышвырнули англосаксов из своей страны. «Наркогоскорпарации» потеряли огромный рынок сбыта. Но даже в этой сложной ситуации выход был найден.

От сверхприбылей владельцы международного наркобизнеса не собирались отказываться. Они по-прежнему были очень глубоко интегрированы во власть, что естественно никем из них не афишировалось. Срочно нужны были новые рынки сбыта, и они были найдены. Во второй половине 20-го века маркетологи транснациональных корпораций уже изрядно поднаторели на формировании сознания потребителя. Живи в кайф, ни в чем себе не отказывай, потребляй как можно больше, наслаждайся! Психология потребления стала основным локомотивом в развитии рынков сбыта. И наркобизнес очень удачно вписался в новую концепцию.

Наверное, мы уже никогда не узнаем, кто именно придумал «культурную» и последующую за ней «сексуальную» революцию. Настоящие имена тех, кто раскрутил движение хиппи и сделал рок-н-ролл ультрамодным, навсегда останутся «за кадром». Но зато мы знаем, что в одночасье был сгенерирован огромный рынок потребителей травки, кокаина и героина. Как откуда ни возьмись, появился ЛСД. Молодежь в Европе и в Америке как по команде одновременно бросилась в объятья наркодилеров, стремясь взять от жизни все, играючи достигая нирваны и просветления. Кто-то умело дирижировал всеми этими процессами. И этот кто-то отлично осознавал – в богатой Америке и старушке Европе можно заработать на наркоте в разы больше, чем в том же Китае.

Трезвый расчет находчивых «бизнесменов» оправдался. Миллионы молодых людей из развитых стран стали их рабами. Редко кому удавалось вернуться в «реальный мир». Судьбы наркоманов никогда не интересовали владельцев «наркобизнеса». Их интересовала только сверхприбыль. А на смену погибшим душам приходили другие. Это самый настоящий «конвейер смерти», торговля которой приносит умопомрачительное количество денег. Их столько, что можно откупиться не только от чиновников и полицейских, но даже от чертей в Аду.

Но почему могучие и всезнающие спецслужбы не хотят решать эту проблему? Почему президент США не даст команду положить конец беспределу? Ведь деградирует его собственный народ, а под удар ставится будущее его собственной страны! Неужели ему и его европейским партнерам нет до этого дела, и никто не осознает масштабов опасности?

Думаю, что для этого есть очень веские причины:

Наркоторговля возможна только потому, что её «крышуют» на самом «верху». Без поддержки обличенных власть особ, наркобизнес давно бы уничтожили при помощи спецслужб, полиции и армии. Но такая команда им, увы, не поступит. Для властьимущих наркоторговля это не только возможность сверхобогащения, но и один из способов влияния на демографические процессы. За последние 12 лет население Земли увеличилось на 1 миллиард человек. А виртуальную еду для них пока не придумали и видимо не придумают. Проблему же с перенаселением придется рано или поздно решать. При помощи наркотиков тоже – это один из мягких, но действенных инструментов влияния. Наркоторговля это необъявленная война против простых людей. Их национальность в глобальном мире не имеет значения. Эра безудержного потребления ресурсов подходит к концу, а лишние рты никому не нужны. Для западных спецслужб наркоторговля тоже очень выгодна. Для них она в первую очередь «черный нал», который можно пустить на любые нужды. И не надо просить у Конгресса или Европарламента денег на очередную «оранжевую» революцию. Есть на что «раскрутить» будущих приемников Аль-Каиды и ИГИЛ. При помощи денег от наркотиков можно «раскачать» ситуацию в любой стране, вооружить оппозицию, перекупить политиков и полицейских, организовать мятеж в армии. Вот почему ЦРУ, ФБР и европолицейские никогда не будут всерьез бороться с наркотрафиком и наркомафией.

Описанные выше процессы напрямую касаются и нас. Мы все прекрасно понимаем, что одна из стратегических целей международных наркоторговцев, рынки стран СНГ и особенно России. Нам не стоит недооценивать эту глобальную опасность. Россия сделала огромный прорыв во внешней политике, заняв независимую позицию, отвечающую нашим государственным и национальным интересам. В отношении наркоторговли нам необходимо занять такую же твердую позицию и дать бой геополитическим конкурентам. Нам нужны здоровые и умные дети. Они наше будущее. Будущее без наркотиков.»

P.S. Материалы, посвященные проблеме наркотиков

1. НАТО и наркотики – морской вариант

2. НАТО – наркотики – Афганистан

3. США и афганский героин

Источник: nstarikov.ru