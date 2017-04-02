Сводки от ополчения Новороссии 02 апреля 2017

ВСУ 35 раз нарушили режим «тишины» в ДНР за сутки

Украинские силовики за сутки 35 раз нарушили режим прекращения огня, при обстрелах применялись тяжелые минометы.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в оперативном командовании ДНР.

«За прошедшие ВС Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел территории Республики велся с применением минометов калибрами 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, БТР, ЗУ, гранатометов и стрелкового оружия», — заявили в командовании.

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ВСУ два раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

С направления поселка городского типа Луганское из вооружения БМП и зенитной установки ЗУ-23-2 был обстрелян район села Калиновка.

По району села Смелое с направления села Крымское велся огонь из вооружения БМП.

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В Еленовке открыт центр гуманитарной помощи жителям оккупированного Украиной Донбасса

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Центр соцпомощи и административных услуг (ЦСПАУ) для участников гумпрограммы по воссоединению народа Донбасса был открыт сегодня в районе контрольно-пропускного пункта «Еленовка» к юго-западу от столицы ДНР. Он стал первым из четырех готовящихся в Республике.

Центр админуслуг расположен вблизи пропускного пункта на территории, контролируемой силами ДНР. Поэтому, как и планировалось, чтобы воспользоваться услугами учреждения, жителю с неподконтрольной территории необходимо пересечь линию соприкосновения.

Пункт соцпомощи будет работать с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00. Там будут оказываться консультации по вопросу получения выплат ветеранами Великой Отечественной войны в рамках гуманитарной программы, а также широкий спектр услуг, включая денежные переводы, пополнение счета и прочее.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 01.04.2017

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